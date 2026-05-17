Dennis Locorriere, Sänger und Gitarrist von Dr. Hook, mit 76 Jahren gestorben

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Dennis Locorriere, Gründungsmitglied der Country-Rock-Band Dr. Hook and the Medicine Show aus den Siebzigern, ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Locorriere starb am Samstag nach einem „langen und mutigen Kampf gegen eine Nierenerkrankung“, wie die Band – bekannt durch „Cover of the Rolling Stone“ – am Sonntag in einem Statement mitteilte. Bereits im November 2025 hatte Locorriere seinen Rückzug von der Bühne angekündigt.

„Dennis hat seiner Krankheit gegenüber bemerkenswerte Stärke, Würde und Widerstandskraft bewiesen und blieb all jenen, die ihn kannten, tief ans Herz gewachsen. Er wird für seine Herzlichkeit, seine Liebe und den bleibenden Eindruck in Erinnerung bleiben, den er bei den Menschen um ihn herum hinterlassen hat“, heißt es in dem Statement. „Wir möchten allen danken, die Dennis auf seinem Weg begleitet haben, und bitten darum, die Privatsphäre seiner Liebsten zu respektieren, während sie diesen tiefen Verlust betrauern.“

Gründung von Dr. Hook

Der in New Jersey geborene Locorriere gründete Dr. Hook and the Medicine Show 1969 mit und übernahm zunächst Bass und Leadgesang. Nach der Unterzeichnung bei Columbia tat sich die Country-Rock-Gruppe mit dem Kinderbuchautor Shel Silverstein zusammen, der bis auf einen Song sämtliche Stücke der ersten beiden Alben schrieb: „Doctor Hook“ (1972) und „Sloppy Seconds“ (1973).

Auf diesen LPs fanden sich die von Locorriere gesungenen Singles „Sylvia’s Mother“ und „Carry Me, Carrie“ sowie der größte Hit der Band, „The Cover of ‚Rolling Stone’“, den Bandmitglied Ray Sawyer einsang – Sawyer starb 2018.

Nachdem sie ihren Bandnamen Mitte der Siebziger auf Dr. Hook verkürzten, landeten Locorriere und die Band Hits mit Coverversionen von „A Little Bit More“ und „Sharing the Night Together“ sowie mit eigenen Songs wie „When You’re in Love with a Beautiful Woman“, „Sexy Eyes“ und „Better Love Next Time“ – die letzten drei erschienen auf dem 1979er Album „Sometimes You Win“.

Verbindung zu Willie Nelson und Bob Dylan

„A Couple More Years“, ein Song, den Locorriere gemeinsam mit Silverstein für Dr. Hooks Album „A Little Bit More“ von 1976 schrieb, wurde später sowohl von Willie Nelson (auf „Waylon & Willie“, 1978) als auch von Bob Dylan gecovert – Dylans Version erschien auf „The Bootleg Series Vol. 16“.

Nach der Abschiedstournee der Band im Jahr 1985 sicherte sich Locorriere die Rechte am Bandnamen und tourte weiterhin als Dr. Hook; Sawyer lizenzierte den Namen seinerseits und ging mit seiner eigenen Formation, Dr. Hook with Ray Sawyer, auf Tour. Neben seiner Arbeit mit Dr. Hook veröffentlichte Locorriere in den vergangenen Jahrzehnten außerdem eine Reihe von Soloalben.