Willie Nelson ist gut einen Monat von seinem 93. Geburtstag entfernt. Er hat 78 Soloalben veröffentlicht, das erste davon bereits 1962, und dürfte mehr Tage auf Tour verbracht haben als fast jeder andere Musiker der Geschichte. Doch er ist noch lange nicht fertig. Nelson spielt seine erste Show des Jahres 2026 am Donnerstagabend beim Luck Reunion in Spicewood, Texas – und hat gerade sein 79. Album angekündigt: „Dream Chaser“, erscheint am 29. Mai.

Die Leadsingle „Dream Chaser“ ist ab sofort verfügbar. Nelson hat die akustische Country-Ballade gemeinsam mit Buddy Cannon und Bobby Tomberlin geschrieben. Sie ist eine Meditation über das Leben und das Älterwerden. „Today I looked in the mirror“, singt Nelson, „and I caught me by surprise/The man I saw looking back at me/Almost didn’t recognize/Wasn’t I just a kid/Moving to Tennessee/With an old guitar and eyes full of stars/Chasing a crazy dream?“

Das Album enthält außerdem den neuen Track „I Can’t Read Your Mind“, den Nelson und Cannon gemeinsam mit Bob Dylan geschrieben haben. „[Wir] haben vor einer Weile darüber geredet, zusammen einen Song zu schreiben“, sagte Nelson gegenüber GQ im vergangenen Jahr. „Er hatte die Idee mit ‚I can’t read your mind.‘ Wir fingen an mit: ‚I can’t read your mind. The letters are too small.‘ Das hab ich dann Buddy weitergegeben, und er hat daraus einen richtig guten Song gemacht. Das ist ziemlich selten mit Bob.“

Nelson und Dylan – eine lange Geschichte

Nelson und Dylan haben im Laufe der Jahre ausgiebig gemeinsam getourt, unter anderem bei den Ausgaben 2024 und 2025 des Outlaw Festival, doch einen gemeinsamen Songwriting-Credit haben sie sich nur selten geteilt. Das letzte Mal war bei „Heartland“ von Nelsons LP „Across the Borderline“ aus dem Jahr 1993.

Nelson tritt beim Luck Reunion in dieser Woche gemeinsam mit Booker T. Jones, Trampled by Turtles und St. Vincent auf. Am 22. April startet er eine kleine Tournee in der Avondale Brewing Company in Birmingham, Alabama, die am 2. Mai im Whitewater Amphitheater in New Braunfels, Texas, endet.

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Eine 2026er Ausgabe des Outlaw Festival ist bislang nicht in Sicht. Dylan kündigt derweil schrittweise Termine für seine eigene Sommertour an. Er spielt am 6. und 7. Juni zwei Shows im Chateau Ste. Michelle Winery in Woodinville, Washington, mit Lucinda Williams und dem John Doe Folk Trio, bevor er am 2. Juli ins WinStar World Casino and Resort in Thackerville, Oklahoma, weiterzieht. Weitere Termine dürften in Kürze folgen.

Die Tracklist