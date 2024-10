Dennis Quaid: Ich und mein Lieblingspräsident Donald Trump

Die Wüstenstadt Coachella ist vor allem für ihr alljährliches Musik-Festival mit allerlei Models und Hipstern bekannt. Nun hat Schauspieler Dennis Quaid hier bei einer Wahlkundgebung der Republikanischen Partei am letzten Samstag (12. Oktober) Donald Trump zum besten US-Präsidenten seit Ronald Reagan erklärt.

Verschiedene Aufnahmen zeigen, wie der 70-Jährige mit roter „Make America Great Again“-Schirmmütze als offizieller Gastredner auf dem Podium spricht.

Bemerkenswert auch, weil die Supporter-Liste für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aus Musiker-, Künstler- und Hollywood-Kreisen nicht sonderlich lang ist. Neben Kanye West, Schauspielerin Roseanne Barr oder Wrestling-Großmeister Hulk Hogan sind es vor allem Country-Sänger, die sich offen für Trump aussprechen. Neben Chris Janson und Lee Greenwood macht vor allem Jason Aldean kräftig Stimmung. Nach dem Attentat auf Trump postete er das inzwischen ikonische Foto von der Kundgebung auf Instagram, mit blutigem Ohr und trotzig erhobener Faust vor der amerikanischen Flagge, und schrieb: „So sieht ein Krieger aus. Das ist mein Mann.“

„Lieblingspräsident für das 21. Jahrhunderts“

Der aktuell für einen Golden Globe nominierte Quaid verwies in Coachella mit salbungsvollen Worten auf seine Hauptrolle in der jüngsten Reagan-Biografie. Er würde darin seinen „Lieblingspräsidenten des 20. Jahrhunderts“, spielen. Trump wiederum sei sein „Lieblingspräsident für das 21. Jahrhundert“.

In der heißen Phase des 2024er US-Wahlkampfs konkurrieren also auch zwei „politische“ Filme um die Gunst der Zuschauer. Neben dem bereits im August angelaufenen Film „Reagan“ läuft nun „The Apprentice“ an, ein schonungsloses Porträt von Trumps Aufstieg in den 1980er -Jahren.

„Gott segne Sie. Gott segne Amerika“, rief Quaid der Menge zu. „Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass es an der Zeit ist, sich für eine Seite zu entscheiden. Werden wir eine Nation sein, die für die Verfassung steht? Oder für TikTok? Werden wir eine Nation von Recht und Ordnung sein? Oder für weit offene Grenzen? Was soll es sein? Denn es ist an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden.“

Quaid gab den Historiker und verglich die aktuelle Lage in den USA mit dem Amtsantritt von Reagan. „Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Themen der Wahl von 1980 mit denen von heute ähneln. Wir waren eine Nation im Niedergang.“

Und weiter: „Ronald Reagan kam daher und sagte: Nein, wir sind keine Nation im Niedergang. Wir sind auf dem Weg dorthin. Und wir sind seinem Weg gefolgt. Das Gleiche gilt für Trump, für Präsident Trump. Mein Lieblingspräsident des 21. Jahrhunderts.“