Alle Alben von Depeche Mode im Ranking

14. Delta Machine (2013)

Euphorisiert sprach Dave Gahan von den Gefühlen, die es so zuletzt auf „Songs of Faith and Devotion“ (1993) gegeben habe: Soul, Gospel, der „erdige Klang.“ Doch im letzten von drei für Depeche Mode produzierten Werken hinterließ Produzent Ben Hillier dann doch wieder jene dünnen Electro-Gerüste, bei dem Schläge aufs E-Drum wie Kissenschlachten klingen.

Dazu gibt es die typisch gewordenen gurgelnden, flirrenden Störgeräusche, die die Band vor allem für jene Songs nutzt, deren Melodien alleine nicht tragen. „SOFAD“-Produzent Flood, der an der Schlussabmischung beteiligt war, hinterließ keinen bleibenden Eindruck.

Enttäuschender sind die Melodien. Die vier Singles beschreiben die traurigste Reihe an Auskopplungen, die Depeche Mode sich bislang geleistet haben. „Heaven“ mit seinem Blues-Standard-Akkordmuster machte den Auftakt, „Soothe My Soul“ ist Stadionstampfer ohne echten Refrain, „Should Be Higher“ wie ein langsamer, ausdauernder Wassertropfen, das Western-artige „Goodbye“ klang wie ein Abschied.

In der Konfiguration ihrer Album-Tracklisten stoßen drei Interessen aufeinander, vor allem die Martin Gores und Gahans. So lässt sich vielleicht erklären, dass es einige Lieder nur auf die Special Editions ihrer Platten geschafft haben. Warum jedoch Skizzen wie „Slow“ oder „Alone“ den Vorzug gegenüber „All That’s Mine“, „Happens All The Time“ oder „Always“ (vielleicht der aggressivste Song, bei dem Gore Solo-Vokalist ist) erhalten haben, kann einen nur verwundern. „Welcome To My World“? Ist als Einladungsstück nur halb so gut wie „World In My Eyes“.

13. Spirit (2017)

Ihre mutigste Platte, weil Depeche Mode so politisch wurden wie zuletzt bei „Some Great Reward“ von 1984 („People Are People“). Donald Trump verärgerte die Wahl-Amerikaner Gahan und Gore. „Spirit“ ist für sie Einstellungssache: gegen Rassismus und Faschismus.

Es kann keine Messungen darüber geben, ob die zehntausenden Stadionbesucher ihrer Konzerte, einige davon lediglich Fanatiker beliebiger Groß-Events, die Botschaften von „Where’s The Revolution“ und „Poorman“ verstehen bzw. als Lebensvorschlag annehmen können. Das muss in der Bewertung einer Platte auch nicht ausschlaggebend sein. Aber wie beim Vorgänger „Delta Machine“ entsteht der Eindruck, dass die Musiker ihre beste Zeit als Komponisten hinter sich haben. „You Move“ oder „No More (This Is The Last Time)“ sind klassisches To-Skip-Material.

Martin Gore, der endlich wieder zwei statt nur ein Gesangsstück beiträgt, setzt die wenigen Akzente. „Eternal“ beschwört jenes Feeling der 1980er-Jahre, als der Atomkrieg drohte. Hätte auch zu „Construction Time Again“ von 1983 gepasst.

12. Sounds Of The Universe (2009)

„Delta“ war der Soul, „Spirit“ die Politik, dies ist der Weltraum: Für seine kosmischen Töne ersteigerte Martin Gore auf Ebay etliche alte, analoge Synthesizer. Jeder Ton wirkte nun so monolithisch, als wäre er auf haushohen Instrumenten der 1970er-Jahre eingespielt worden. Die „Klänge des Universums“ spiegelten auch Gores religiöse Seite wider. Den Songtexten ab 1981 an zu urteilen ändert sich seine Einstellung zu Spiritualität und Himmelsraum immer mal wieder, in „Little Soul“ beschwört er jedenfalls die Einigkeit von Individuum und All. Das Ganze ist in uns, und wir sind das Ganze: „I’m channeling the universe / It’s focusing its love inside of me /A Singularity“.

„Little Soul“ ist Höhepunkt der Platte, weitere sind „Peace“ sowie „Corrupt“, das eine der wenigen Nicht-Singles von Depeche Mode sein dürfte, die ihre Livepremiere nicht bei der damals aktuellen Tournee feierten, sondern zwei Konzertreisen danach („Global Spirit“). Überhaupt entdeckte die Band dieses Album, das bald auch schon zehn Jahre auf dem Buckel hat, wieder. Neben „Little Soul“ und „Corrupt“ spielten sie auch „Wrong“ zuletzt live.

Zum Rest des Albums haben Depeche Mode weniger Zutrauen gehabt. „Fragile Tension“ ist eine der wenigen Auskopplungen ihrer Karriere, die schon auf der aktuellen Tour so gut wie nie gespielt wurden. „Jezebel“ erhält durch den Bontempi-Rhythmus eine unnötige Verharmlosung. Der Bonustrack „Oh Well“ erlangte Bekanntheit als rare Gemeinschaftskomposition der beiden DM-Chefs und war dennoch typisch für diese Ära – Gahan lieferte eine unausgereifte Melodie, Gore legte Techno drunter, der den Electro des „VCMG“-Albums „Ssss“ von 2011 vorwegnahm.

Die „Universe“-Opener „In Chains“ und „Hole To Feed“ zählen zu solchen Live-Songs, die, wie auf Platte, auch live die ersten zehn Minuten einnehmen, von denen aber jeder weiß, die Musiker doch auch, dass sie nach der Tour nie wieder aufgeführt werden. Wieso tun sie sich – und uns – das an?

11. Exciter (2001)

Depeche Mode waren immer dann am besten, wenn sie einen eigenen Sound entwarfen, statt sich auf dem Markt nach dem heißesten Scheiß umzuschauen. Mit dem Warp-Mann Mark Bell holten sie sich einen Produzenten, der ihren Songs einen leichten Club-Einschlag verpasste. „ I Feel Loved“ ist stumpfer Techno, „The Dead Of Night“ dank Zeilen wie „We’re In The Zombie Room!“ Geisterbahn-Musik für Neunjährige.

Der – fahrig gesungene – Dancepop-plus-Akustikgitarre von „Dream On“ teilt sich mit „Where’s The Revolution“ den ersten Platz ihrer schlechtesten Vorabsingle (kurioserweise die zweite von nur zwei Nummer-eins-Singles der Band in Deutschland). Alle drei Songs sind komplett aus dem Leben von Depeche Mode verschwunden. Es juckt einen in den Fingern, der Albumtitel lädt zu einem ironischen Wortspiel ein. „Exciter?“ Andererseits hat die Band in ihren Titeln immer mit Übertreibungen gearbeitet.

Die Höhepunkte finden sich vor allem auf der zweiten „Exciter“-Hälfte, und die sind umso beeindruckender. Martin Gores Stücke „Breathe“ und „Comatose“ sind so intim wie ergreifend, und gerade im Fall von „Breathe“ im richtige Moment monumental. „Good Night Lovers“, das Gore und Gahan live auch schon mal Rücken an Rücken sangen, ist als Einschlaf-Liebeslied von ihnen bislang nicht übertroffen worden.

Die Bonus-Disc des 2007er-Reissues beinhaltet Alternativ-Versionen zweier ebenso großer Stücke. Der Single-Mix von „Freelove“, produziert von Flood, hat keine Gitarre, aber den Drive. Das hätte nicht die dritte, sondern erste Auskopplung sein müssen. Und das Instrumental „Easy Tiger“, regulär nur etwas mehr als zwei Minuten lang, entfaltet hier volle magische Länge.