Depeche Mode: Auftritt beim Sanremo-Festival bestätigt

Depeche Mode sind die „Supergäste des Finales von Sanremo“ in Italien, das am 11. Februar stattfindet. Auch die Black Eyed Peas sind dabei. Die anderen bereits angekündigten Gäste des Musikwettbewerbs, bei dem Depeche Mode und Black Eyed Peas sich natürlich nicht messen lassen müssen, sind die Gewinner aus den letzten Jahren: Mahmood und Blanco, Måneskin, Gino Paoli, Peppino di Capri, Al Bano, Massimo Ranieri sowie The Pooh. Der DeMo-Auftritt soll auch im französischen Fernsehen zu sehen sein.

Depeche Mode sind zurück: der erste Auftritt seit Andy Fletchers Tod

Dave Gahan und Martin Gore waren zuletzt von Mai 2017 bis Juli 2018 auf Welttournee, mit insgesamt 130 Konzerten. Den Tourabschluss feierte die Gruppe mit Konzerten in Berlin. Das waren ihre letzten Live-Auftritte. Im Mai 2022 verstarb dann Andrew Fletcher, der dritte Mann bei Depeche Mode.

Album, Single, Welttournee: Depeche Mode sind zurück

Am 17. März 2023 erscheint das fünfzehnte Studioalbum, „Memento Mori“. Auf die Veröffentlichung folgt die gleichnamige Welttournee.

Schon am 3. Februar wird die Single „Ghosts Again“ zu hören sein.

Depeche Mode Ghosts Again, Memento Mori billboard/Mural going up in Los Angeles CA. #MyNerdWorld pic.twitter.com/gW6OqosyHI — My Nerd World 🚀🔊 (@TheMyNerdWorld) February 1, 2023