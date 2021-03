Depeche Mode: Anton-Corbijn-Bildband auf Mai geschoben

Depeche Mode sollen dieses Jahr in die „Rock’n’Roll Hall Of Fame“ aufgenommen werden - doch die Zeremonie verläuft anders als geplant

Mit einer leichten Zeitverzögerung von zwei Monaten erscheint der Bildband „Depeche Mode by Anton Corbijn“ nun nicht mehr im März, sondern im Mai. Darauf wies depechemode.de hin.

Der niederländische Fotograf Anton Corbijn begleitet Depeche Mode seit 37 Jahren, sein neues Buch wird über 500 Fotos enthalten, darunter unveröffentlichte aus Corbijns persönlichem Archiv, Bühnenbilder, Skizzen und Albumcover.

Ikonische Momente

„Depeche Mode by Anton Corbijn“ dokumentiert auf 512 Seiten auch das erste Aufeinandertreffen im Jahr 1981, als Vince Clarke noch zur Band gehörte, und reicht bis zu den beiden Abschlusskonzerten der „Global Spirit“-Tour 2018 in Berlin.

„Depeche Mode by Anton Corbijn“ erscheint am 25. Mai 2021 im Taschen-Verlag zum Preis von 100 Euro.

Am 29. Januar veröffentlichte Martin Gore seine Solo-Instrumental-EP „The Third Chimpanzee“. Dabei lädt Gore seine Zuhörer in die Klangwelt eines brutalistisch-verzerrten Techno-Dschungels ein.