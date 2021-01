Depeche Modes Martin Gore mit neuem Solo-Track „Howler“

Restexemplare der Maxisingle-Box sind durchaus zu finden – zu halbwegs fairen Preisen jedoch nur in Übersee

Die 12''-Maxisingle-Boxen von Depeche Mode entwickeln sich zu begehrten Sammlerobjekten. Auch der neueste Streich, die im Vinyl-Schuber vereinten Auskopplungen aus „Songs of Faith and Devotion“, ist mittlerweile fast ausverkauft. Am Donnerstag (3. Dezember) gibt es bei amazon.com, also der amerikanischen Bestellseite des Konzerns, noch einige wenige Restexemplare. Darauf verweist superdeluxeedition.com. Schnell zugreifen, würden wir mal sagen! In den USA gibt es aktuell vier Boxen, jeweils zum Preis von 154 Dollar, also im Vergleich zu Börsenpreisen kein Wucher. Das Set enthält die Maxi-Singles von „I Feel You“, „Walking In My Shoes“, „Condemnation“ und „In Your Room“. Songs of Faith and Devotion…