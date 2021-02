Depeche-Mode-Bildband von Anton Corbijn zum reduzierten Fan-Preis

Modular-Affendschungel: Martin Gore veröffentlicht mit „Howler“ den ersten Track seiner Solo-EP „The Third Chimpanzee“.

Depeche-Mode-Mitglied Martin Gore hat seinen neuesten Solo-Track „Howler“ veröffentlicht: Der neue Song ist der Vorläufer zur kommenden Instrumental-EP „The Third Chimpanzee“, die am 29. Januar erscheinen wird. Im Techno-Dschungel dröhnender Synthie-Klänge Mit dem neuen Werk führt Martin Gore seine Zuhörer*innen in einen brutalistisch-verzerrten Techno-Dschungel. So dämmern die modularen Synthie-Beats zu heulenden Vocals mit einer entfremdenden Kälte, die gewissermaßen zu den Ursprüngen des Mensch-Seins zurückführt. Das Gesamtwerk klingt schließlich überraschend organisch: Martin Gore lässt die Affen aus dem Zoo Gore selbst sagt über „Howler“ in einem Statement: „,Howler‘ war der erste Track, den ich für die 'The Third Chimpanzee'-EP aufgenommen habe.…