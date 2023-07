Depeche Mode: Fan-Entrüstung über hohe Ticketpreise bei Ticketmaster

Die Ticketplattform Ticketmaster.com sorgt mit ihrer Preispolitik einmal mehr für Unmut. Der Anlass ist die aktuelle Tour von Depeche Mode — konkret die sogenannten Platin Tickets, die via Ticketmaster angeboten werden.

„Danke für nichts! Das ist einfach unverschämt und verrückt, was Ticketmaster da macht“, schreibt etwa die Fanseite „Depeche Mode Europe“ in einem Facebook-Posting. „Hört auf, normale Ticketpreise zu ignorieren, hört auf, die Fans abzuzocken! STOP Platinum Tickets!!!Thanks for nothing!“, heißt es in dem Posting weiter.



Was es mit Platin Tickets auf sich hat

„Mit den exklusiven Platin Tickets hast du die Möglichkeit auf Tickets zuzugreifen, die nachfrageorientiert direkt vom Künstler und Management bereitgestellt werden“, heißt es der Ticketmaster-Website. „Dank der marktgerechten Preisgestaltung schafft Ticketmaster Platin fairen und sicheren Zugang zu stark nachgefragten Tickets.“

Konkret heißt das: Je höher die Nachfrage für ein Konzert (und die ist bei Depeche Mode definitiv sehr hoch), desto höher sind potenziell auch die Preise. Somit sind Platin-Tickets oft um ein Vielfaches teurer als reguläre Tickets.

Viele Facebook-User sind empört. „Um 10 Uhr gestern Unterrang Tickets für 154 Euro, um 12 Uhr kosteten sie schon 249 Euro und nannten sich Platin Tickets und heute sogar 329 Euro! Alle im selben Unterrang. Das ist Abzocke nach Angebot und Nachfrage die Preise zu erhöhen“, schreibt eine Person etwa. „Ich halte mich zurück, das ist echt nicht mehr feierlich. Vielleicht ergatter ich was normalpreisiges, wenn wieder Kontingente nachgeschoben werden…wenn nicht dann halt nicht. Den Wahnsinn unterstütze ich nicht“, schreibt ein anderer Nutzer.

Depeche Mode: Infos zur Tour

Sechs Konzerte geben Depeche Mode zwischen Februar und April 2024: Am 13. sowie 15. Februar 2024 in Berlin (Mercedes-Benz-Arena), am 17. Februar 2024 in Hamburg (Barclays Arena), am 07. März in München (Olympiahalle), und am 03. und 05. April in Köln (Lanxess Arena).

Am Donnerstag (13. Juli) hat der erste Pre-Sale (Magenta Prio Tickets) begonnen, und schon zum Vorverkaufsstart um 10 Uhr waren viele der Subseiten für die einzelnen Städte nicht mehr zu erreichen. Beim Vorverkaufsstart am heutigen Freitag (14. Juli) auf Ticketmaster sieht die Sache nicht ganz so dramatisch aus: zwar ein paar Fehlermeldungen beim Laden der Seite, aber insgssamt kommt man rein – zumindest in den Warteschlangenbereich. Dennoch ist der Ansturm der DM-Fans auf die Tickets groß. Es ist davon auszugehen, dass die Konzertreise von Depeche Mode am Montag (17. Juli) nach Beginn des regulären Vorverkaufs restlos ausverkauft sein wird.

Neben den „normalen“ Eintrittskarten gibt es auch verschiedene, preislich gestaffelte höherwertigere Tickets: „Early Entry Package“, „Hot Seat Package“, „Lounge Package“, sogar ein „Ultimate Lounge Package“ und „Travel Package“. Selbst bei diesen Paketen in höheren Preisklassen wanderte man ab 10 Uhr in eine Warteschlange mit zum Teil tausenden „Ticket-Anwärtern“.

