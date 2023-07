Depeche Mode: Ticketmaster ächzt unter Fan-Ansturm

Sechs Konzerte geben Depeche Mode zwischen Februar und April 2024: Am 13. sowie 15. Februar 2024 in Berlin (Mercedes-Benz-Arena), am 17. Februar 2024 in Hamburg (Barclays Arena), am 07. März in München (Olympiahalle), und am 03. und 05. April in Köln (Lanxess Arena).

Am gestrigen Donnerstag (13. Juli) hat der erste Pre-Sale (Magenta Prio Tickets) begonnen, und schon zum Vorverkaufsstart um 10 Uhr waren viele der Subseiten für die einzelnen Städte nicht mehr zu erreichen. Beim Vorverkaufsstart am heutigen Freitag (14. Juli) auf Ticketmaster sieht die Sache nicht ganz so dramatisch aus: zwar ein paar Fehlermeldungen beim Laden der Seite, aber insgssamt kommt man rein – zumindest in den Warteschlangenbereich. Dennoch ist der Ansturm der DM-Fans auf die Tickets groß. Es ist davon auszugehen, dass die Konzertreise von Depeche Mode am Montag (17. Juli) nach Beginn des regulären Vorverkaufs restlos ausverkauft sein wird.

Neben den „normalen“ Eintrittskarten gibt es auch verschiedene, preislich gestaffelte höherwertigere Tickets: „Early Entry Package“, „Hot Seat Package“, „Lounge Package“, sogar ein „Ultimate Lounge Package“ und „Travel Package“. Selbst bei diesen Paketen in höheren Preisklassen wanderte man ab 10 Uhr in eine Warteschlange mit zum Teil tausenden „Ticket-Anwärtern“.

In diesem Sommer touren Depeche Mode mit ihrem aktuellen Album „Memento Mori“, die erste Veröffentlichung der Band seit dem Tode Andrew Fletchers, durch die Welt. Live sind DeMo nun zu viert, neben Dave Gahan und Martin Gore sind noch die langjährigen Mitstreiter Peter Gordeno und Christian Eigner an Bord. Ihr 23 Songs umfassendes Set umfasst neues Material wie die Singles „Ghosts again“ und „Wagging Tongue“, aber natürlich auch Klassiker wie „Enjoy the Silence“, „Personal Jesus“, „Everything Counts“, „Never Let Me Down again“, „Walking in my Shoes“, „Stripped“, „World in my Eyes“ und „In your Room“. Ob Depeche Mode zum Abschluss ihrer „Memento Mori“-Tour auch Auftritte in der Berliner Waldbühne absolvieren werden, wie zuletzt 2018 bei der „Spirit“-Tour, steht noch nicht fest.