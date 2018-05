Noel Gallagher's High Flying Birds feiern den großen Retro-Sound der Siebziger. Aber auch Oasis-Fans werden beglückt.

Noel Gallagher weiß, wie er Kritiker zum Verstummen bringen kann. Bald zehn Jahre nach Auflösung seiner alten Band wollen sie ja immer noch deren Namen rufen, mal lauter, mal leiser: „Oasis, Oasis!“ Doch der Sänger lässt das nicht zu. Seine Hassliebe zum „Wall of Sound“, nach „Be Here Now“ 1997 verdammt, für „Who Built The Moon?“ wieder errichtet, erfüllt ihren Zweck: Sie ist so laut, dass kein Fan zu hören ist. Zu zehnt stehen die High Flying Birds auf der Bühne der Berliner Max-Schmeling-Halle, mit Bläsern, zwei Keyboards, zwei Gitarren … und die viel diskutierte französische Instrumentalistin, eine Scherenspielerin, ist…