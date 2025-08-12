Roland Kaiser in Berlin: Tickets, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

Roland Kaiser kehrt zurück nach Berlin. Der Musiker spielt am Samstag (16. August) ein Konzert in der Waldbühne. Die Show ist ein Teil seiner Open-Air-Tour durch Deutschland. Zuvor trat Kaiser unter anderem bereits bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden auf. Alle Informationen zu seinem Gig in der Berliner Waldbühne am 16. August gibt es hier.

Tickets

Das Konzert von Roland Kaiser in Berlin ist bereits ausverkauft. Es kann sich jedoch lohnen ab und zu einen Blick auf den fanSALE von Eventim zu werfen. Vereinzelt werden dort noch Tickets von Fans für Fans angeboten.

Konzert-Beginn & Support

Die Tore zur Waldbühne in Berlin öffnen um 17:30 Uhr. Informationen zu einem Support-Act gibt es bisher nicht. Die Show von Roland Kaiser beginnt um 19:30 Uhr.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Ich werde da sein Achtung und Respekt Dich zu lieben Mein Geheimnis Ich glaub es geht schon wieder los Alles was du willst Melancholie Manchmal möchte ich schon mit dir Santa Maria Lieb mich ein letztes Mal Länger als gedacht Liebe kann uns retten Die Gefühle sind frei Auf den Dächern der Welt Zuversicht Im 5. Element New York, Rio, Tokyo / Copacabana / New York, New York / Copacabana (at the Copa) / Lost in France / California Blue / San Francisco / It Never Rains in Southern California (Medley) Kurios Was heut passiert Südlich von mir Gegen die Liebe kommt man nicht an Schachmatt Du, deine Freundin und ich Extreme Warum hast du nicht nein gesagt Sieben Fässer Wein Sag ihm, dass ich dich liebe Joana Bis zum nächsten Mal

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Waldbühne lautet: Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.

Um einem übermäßigen Andrang entgegenzuwirken, empfehlen die Veranstalter:innen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den S-Bahnlinien S3 oder S9 gelangen Besucher:innen bis zum Bahnhof Pichelsberg. Von dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg bis zur Waldbühne.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann auf dem kostenpflichtigen Parkplatz P07 parken, erreichbar über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). In Ausnahmefällen stehen zusätzlich die Parkplätze P04 und P05 zur Verfügung. Diese sind ebenfalls kostenpflichtig und über die Flatowallee sowie Trakehner Allee erreichbar.

Wetter

Zum Konzert von Roland Kaiser in Berlin am 16. August ist es voraussichtlich den ganten Tag bewölkt. Die Sonne lässt sich nur vereinzelt blicken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad.