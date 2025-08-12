Roland Kaiser in Berlin: Tickets, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

Am 16. August kommt der Schlagersänger für ein Konzert in die Waldbühne. Alle Infos dazu gibt es hier.

Roland Kaiser live

Roland Kaiser live  |  Roland Kaiser spielt am 16. August in der Waldbühne in Berlin. Foto: Getty Images. Thomas Lohnes. All rights reserved.

Roland Kaiser kehrt zurück nach Berlin. Der Musiker spielt am Samstag (16. August) ein Konzert in der Waldbühne. Die Show ist ein Teil seiner Open-Air-Tour durch Deutschland. Zuvor trat Kaiser unter anderem bereits bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden auf. Alle Informationen zu seinem Gig in der Berliner Waldbühne am 16. August gibt es hier.

Tickets

Das Konzert von Roland Kaiser in Berlin ist bereits ausverkauft. Es kann sich jedoch lohnen ab und zu einen Blick auf den fanSALE von Eventim zu werfen. Vereinzelt werden dort noch Tickets von Fans für Fans angeboten.

Konzert-Beginn & Support

Die Tore zur Waldbühne in Berlin öffnen um 17:30 Uhr. Informationen zu einem Support-Act gibt es bisher nicht. Die Show von Roland Kaiser beginnt um 19:30 Uhr.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

  1. Ich werde da sein
  2. Achtung und Respekt
  3. Dich zu lieben
  4. Mein Geheimnis
  5. Ich glaub es geht schon wieder los
  6. Alles was du willst
  7. Melancholie
  8. Manchmal möchte ich schon mit dir
  9. Santa Maria
  10. Lieb mich ein letztes Mal
  11. Länger als gedacht
  12. Liebe kann uns retten
  13. Die Gefühle sind frei
  14. Auf den Dächern der Welt
  15. Zuversicht
  16. Im 5. Element
  17. New York, Rio, Tokyo / Copacabana / New York, New York / Copacabana (at the Copa) / Lost in France / California Blue / San Francisco / It Never Rains in Southern California (Medley)
  18. Kurios
  19. Was heut passiert
  20. Südlich von mir
  21. Gegen die Liebe kommt man nicht an
  22. Schachmatt
  23. Du, deine Freundin und ich
  24. Extreme
  25. Warum hast du nicht nein gesagt
  26. Sieben Fässer Wein
  27. Sag ihm, dass ich dich liebe
  28. Joana
  29. Bis zum nächsten Mal

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Waldbühne lautet: Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.

Um einem übermäßigen Andrang entgegenzuwirken, empfehlen die Veranstalter:innen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den S-Bahnlinien S3 oder S9 gelangen Besucher:innen bis zum Bahnhof Pichelsberg. Von dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg bis zur Waldbühne.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann auf dem kostenpflichtigen Parkplatz P07 parken, erreichbar über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). In Ausnahmefällen stehen zusätzlich die Parkplätze P04 und P05 zur Verfügung. Diese sind ebenfalls kostenpflichtig und über die Flatowallee sowie Trakehner Allee erreichbar.

Sonnenseite: Die Autobiographie
Wetter

Zum Konzert von Roland Kaiser in Berlin am 16. August ist es voraussichtlich den ganten Tag bewölkt. Die Sonne lässt sich nur vereinzelt blicken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad.

