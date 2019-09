Depeche-Mode-Konzertfilm „Spirits In The Forest“ – Vorverkauf bereits gestartet

Das wird Sie auch interessieren





Ende November kommt der Konzertfilm „Spirits in the Forest“ über die beiden Berlin-Konzerte in die Kinos. Der angekündigte Ticketsale sollte am 26. September starten – doch bereits am Wochenende hat in einigen Filmtheatern der Vorverkauf begonnen.

Das Live-Material der Band stammt aus der Berliner Abschluss-Show ihrer „Global Spirit“-Welttournee, aufgenommen am 23. und 25. Juli in der Waldbühne. „Spirits in the Forest“ begleitet außerdem sechs Depeche-Mode-Fans, die über den Einfluss der Band auf ihr Leben diskutieren – und unterscheidet sich dadurch von üblichen Konzertfilm-Formaten.

Der Film wurde von Anton Corbijn inszeniert, der 2014 schon für „Live in Berlin“ von Depeche Mode verantwortlich zeichnete. Er drehte unter anderem auch die Videos für „Behind the Wheel“, „Personal Jesus“ und „A Question of Time“.

Aufführungen finden überall in Deutschland am Donnerstag, 21.11., sowie am Sonntag, 24.11.2019 statt. Eine Liste mit bisher bestätigten Vorführungen finden Sie hier:

Augsburg, CinemaxX Augsburg

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Berlin, CinemaxX Berlin

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Berlin, Kino Casablanca

21.11. / 24.11., jeweils 20:30 Uhr – Tickets

Bielefeld, CinemaxX Bielefeld

21.11. um 20 Uhr – Tickets

Bremen, CinemaxX Bremen

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Dresden, UCI Dresden

21.11. um 20 Uhr / 24.11., um 17:00 Uhr – Tickets ab sofort an der Kinokasse

Essen, CinemaxX Essen

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Freiburg, CinemaxX Freiburg

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Göttingen, CinemaxX Göttingen

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Halle, CinemaxX Halle

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Hamburg, CinemaxX Hamburg Dammtor

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Hamm, CinemaxX Hamm

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Hannover, CinemaxX Hannover

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Kiel, CinemaxX Kiel

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Krefeld, CinemaxX Krefeld

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Magdeburg, CinemaxX Magdeburg

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

München, CinemaxX München

21.11. um 17:00 Uhr / 24.11. um 20:00 Uhr – Tickets

Offenbach, CinemaxX Offenbach

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Oldenburg, CinemaxX Oldenburg

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Regensburg, CinemaxX Regensburg

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Sindelfingen, CinemaxX Sindelfingen

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Stuttgart, CinemaxX Stuttgart-Liederhalle

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Trier, CinemaxX München

21.11. um 20:15 Uhr / 24.11. um 20:00 Uhr – Tickets

Wuppertal, CinemaxX Wuppertal

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets

Würzburg, CinemaxX Würzburg

21.11. / 24.11., jeweils 20:00 Uhr – Tickets