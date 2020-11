Martin Gore veröffentlicht EP „The Third Chimpanzee“

Anton Corbijn ist nicht nur der Hausfotograf der Band, für seine Modestrecken ließ er Depeche Mode auch elegant einkleiden.

Depeche Mode sind natürlich seit Beginn ihrer Karriere auch Stilikonen, wenngleich ihre „Black Celebration“ nicht jedermann und jederfrau überzeugt haben konnte. An der Faszination, die ihre Musik ausübt, hat das nie etwas geändert. Sie blieb nie verknüpft mit den Klamotten, die Dave Gahan und Co. trugen. Aber der Mann, der Depeche Mode in all den vielen Jahrzehnten ins rechte Licht rückte, sorgte eben nebenbei auch dafür, dass es von ihnen auch die Bilder in den vermeintlich richtigen Kleidungsstücken gab: Anton Corbijn. Depeche Mode und Anton Corbijn Am Wochenende wies der niederländische Fotograf darauf noch einmal mit einem herrlich überstilisierten Schnappschuss…