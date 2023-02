Depeche Mode: Support für „Memento Mori“-Tour angekündigt

Während der zweite Countdown zur ersten Single aus dem neuen Depeche-Mode-Album weiter nach unten tickt, gibt es Neuigkeiten zu ihrer Welt-Tournee 2023. Über Twitter haben Dave Gahan und Martin Gore angekündigt, dass die Waliserin Kelly Lee Owens sie bei einigen Nordamerika-Stopps unterstützen werde. Eine Ausnahme ist das Konzert am 14. April in New York, bei dem Gahans Tochter Stella Rose diese Ehre zufällt.

Support for first leg of the Memento Mori World Tour will be @kellyleeowens, with the exception of the New York show, which will feature support from @stellarosexxxx. Additional North American shows will be announced shortly.https://t.co/RQ8fE9xv6c pic.twitter.com/dpfnGO0HHd

— Depeche Mode (@depechemode) February 7, 2023