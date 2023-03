Depeche Mode: Offizielle „Memento Mori“-Releaseparty in Berlin

Zur Veröffentlichung des 15. Studioalbums von Depeche Mode, „Memento Mori“, finden am 24. März und in den folgenden Tagen in ganz Deutschland Releasepartys statt – am Tag des Erscheinens selbst unter anderem in Berlin im Palais in der Kulturbrauerei, veranstaltet von der „Depeche Mode Lounge Berlin“ in Zusammenarbeit mit Sony Music. Musikalische Unterstützung am Abend liefern DJ Psycho Jones und DJ Wilco. Das Kontinent reicht für insgesamt 500 Gäste. Mit dem Erwerb einer Karte ist ein Gewinnspiel verbunden, außerdem soll es bei der Veranstaltung exklusive Verlosungen geben. Alle Infos gibt es auf der Facebookseite der Veranstalter.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: „Pannen“ bei Privatkonzert vor 400 Fans

Depeche Mode haben aus dem Album bereits zwei Singles ausgekoppelt. Am 9. Februar erschien „Ghosts Again“ und einen Monat später, am 9. März, folgte „My Cosmos is Mine“.

Im Mai und Juni kommen die Briten während der Tour zum Album für insgesamt acht Konzerte nach Deutschland. Sie treten in Leipzig, Frankfurt am Main, München, Berlin und Düsseldorf.