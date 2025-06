Am Donnerstagabend (05 Juni 2025) feierten Depeche Mode in New York die exklusive Premiere ihres neuen Konzertfilms mit dem schlichten Titel „M“. Zahlreiche angereiste Fans erwarteten eine filmische Rückschau auf die „Memento Mori“-Tour. Was sie dann erlebten, war weit mehr als das: ein bislang unveröffentlichter Song erklang im Abspann.

Geheimer Track „In The End“ erstmals zu hören

Als der Film zu Ende ging, staunten die Zuschauer nicht schlecht. Im Hintergrund lief ein atmosphärisch dichter, bisher unbekannter Song, dessen mutmaßlicher Titel „In The End“ lautet (via depechemode.de). Kein offizieller Release, kein Hinweis im Vorfeld. Eine reine Überraschung für die Anwesenden. Ein Mitschnitt des Abspanns, der online kursiert, zeigt deutlich: Hier handelt es sich nicht nur um ein musikalisches Fragment, sondern um ein vollständiges, ausproduziertes Stück.

Was passiert mit den anderen unveröffentlichten Songs von „Memento Mori“?

Fans stellen sich seit Monaten eine Frage: Was wurde aus den restlichen Songs, die während der Sessions zu Memento Mori aufgenommen, aber nie veröffentlicht wurden? Ist dies überhaupt ein „Memento Mori“-Song? Oder eine ganz neue Aufnahme von Martin Gore und Dave Gahan? Diese Frage immerhin wurde geklärt: Laut früheren Interviews soll es mindestens vier weitere Tracks gegeben haben, die es nicht auf das finale Album schafften. Der nun erstmals gespielte Track „In The End“ ist einer dieser Outtakes.

Martin Gore spricht über die „verlorenen“ Songs

Im Anschluss an die Filmpremiere stellten sich Dave Gahan und Martin Gore den Fragen des Publikums in einer offenen Podiumsdiskussion. Dabei kam auch der Song „In The End“ zur Sprache. Martin Gore scherzte, dass er keine Ahnung habe, was mit den anderen drei unveröffentlichten Liedern geschehen solle. Seine beiläufige Bemerkung ließ viele Fans hoffen, dass es in Zukunft vielleicht eine EP, ein Special Release oder gar ein Bonus-Album geben könnte.

Heimlicher Song-Release und Hoffnung auf mehr

Mit dem überraschenden Einsatz des neuen Songs „In The End“ beim Abspann von M hat Depeche Mode nicht nur den Konzertfilm aufgewertet, sondern auch ein starkes Zeichen an ihre Fangemeinde gesendet: Die Reise ist noch nicht vorbei. Die Band spielt mit den Erwartungen und weckt gezielt die Hoffnung auf weiteres, bisher ungehörtes Material. Ob und wann es dazu offizielle Informationen geben wird, bleibt abzuwarten – sicher ist nur: Depeche Mode sind noch lange nicht am Ende.