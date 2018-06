Depeche Mode: Neues Boxset mit Maxi-Singles

Mit inzwischen mehr als 2,3 Millionen Besuchern und einem Umsatz von 187 Millionen US-Dollar haben Depeche Mode mit der „Global Spirit“-Tour ihren eigenen Rekord geknackt. Den großen Erfolg brachte diesmal allerdings nicht Europa.

Depeche Mode haben sich live selbst übertroffen. Was für die Dramatik und die Setlist ihrer Konzerte nicht immer zutrifft, stimmt auf dem Abrechnungszettel: Die „Global Spirit“-Tour, die Ende Juli mit zwei Auftritten in der Waldbühne in Berlin zu Ende geht, ist die erfolgreichste Tournee der Band seit ihrem Bestehen. Die Musiker haben seit dem Tour-Start im Mai 2017 mehr als 187 Millionen US-Dollar verdient, wie „Billboard“ vorrechnete. 46 Millionen US-Dollar der Einnahmen stammen allein aus Konzerten, die seit Anfang 2018 auf den Reisen der englischen Band durch Europa und zuletzt Lateinamerika stattgefunden haben. Vor allem die Stadion-Gigs in Lateinamerika brachten…