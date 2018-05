Depeche Mode: Dave Gahan singt sexy Song mit Goldfrapp – „Ocean“

Natürlich hat sich das Electro-Pop-Duo Goldfrapp mit „Ocean“, dem Abschlusslied ihres neusten Albums „Silver Eye“, ganz bewusst vor Depeche Mode und ihrer „Violator“-Phase verbeugt. Der stimmungsvolle Track wurde bereits als Single herausgebracht, erscheint nun aber noch einmal neu – passenderweise mit dem Gastgesang von Dave Gahan.

Weiterlesen TV- und Streaming-Tipp: „Depeche Mode und die DDR“ Vor 30 Jahren traten Depeche Mode in der DDR auf. Eine neue Doku beleuchtet die Verehrung, die den Briten in Osteuropa entgegenschlug. Anlass ist eine eine Deluxe-Edition, das die Band im Sommer auf den Markt bringt und das zahlreiche Bonustracks enthält. Unter anderem auch „Ocean (feat Dave Gahan)“. Die Chemie zwischen Goldfrapp und Dave Gahan stimmt auf jeden Fall schon einmal. Was als exzellentes, einfühlsames Vorspiel für die einprägsame Depeche-Mode-Stimme beginnt, wandelt sich nach wenigen Sekunden zu einem gewaltig arrangierten, sexy Synthie-Pop-Duett.

DAF als Support für Depeche Mode in Berlin

Zuletzt wurde bekannt, dass Depeche Mode für ihre „Global Spirit“-Abschlusskonzerte in der Berliner Waldbühne (23 und 25. Juli 2018) einen echten Knaller als Support-Band engagiert haben: Gabi Delgado-Lopez und Robert Görl alias DAF. Die Düsseldorfer Electro-Punker („Der Mussolini“) eröffnen beide Gigs.

Damit führen Depeche Mode ihre Tradition fort, alte Helden vor größerem Publikum auftreten zu lassen. Mit auf Tournee nahmen die Briten bislang zum Beispiel Fad Gadget oder Front 242.