Depeche Mode: „Spirits In The Forest“-Kino-Zusatztermine!

Der Depeche-Mode-Film „Spirits In The Forest“ wird hierzulande an einem dritten Tag im Kino gezeigt. Die von Anton Corbijn gedrehte Doku montiert die zwei 2018er-Auftritte der Band in der Berliner Waldbühne mit dem Porträt von sechs DM-Fans, die aus der ganzen Welt angereist sind. Am Dienstag, den 16. November 2019, kann das ein – nur vielleicht letztes Mal? – auf der Leinwand begutachtet werden.

„Spirits In The Forest“ im Kino

Dave Gahan, Martin Gore und Andy „Smile“ Fletcher kommen darin nicht zu Wort, und ihre Songs stehen nicht im Mittelpunkt. Es sind die Storys von Menschen, die nicht blind vor Fan-Liebe sind, sondern in der Band imaginäre Begleiter gefunden haben, die ihnen helfen das Leben zu meistern. Depeche Mode waren für sie kein Vergnügen, sondern eine Hilfe.