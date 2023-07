Depeche Mode: Tolles Backstage-Video vom Mischpult der „Memento Mori“-Tournee

PARIS, FRANCE - JUNE 24: Dave Gahan of Depeche Mode performs during the Memento Mori World Tour at Stade de France on June 24, 2023 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Auf Twitter ist ein sehenswertes Video geteilt worden, das den Soundmixer von Depeche Mode bei seiner Arbeit zeigt. „The Man behind the Screens“ ist ein Clip betitelt, aufgenommen beim Konzert von Martin Gore, Dave Gahan, Peter Gordeno und Christian Eigner in Bologna (16. Juli 2023). Darin ist ihr Mann am Mischpult zu sehen, vor sich seine Gerätschaften, auf denen Gahan beim Singen von „Wagging Tongue“ zu sehen ist, der zweiten Single ihres Albums „Memento Mori“ und Song zwei in der Setlist ihrer aktuellen Konzertreise. Der Soundmixer genießt das Treiben auf der Bühne, erinnert an einen Dirigenten.

Depeche Mode aktuell:

Wer sagt, Depeche Mode spielen live immer nur dieselben Songs (außer ROLLING STONE, aber das haben wir ja schon zurückgenommen)? Beim Tourfinale der Open-Air-Konzertreise im Stadio Renato Dall’Ara in Bologna (Italien) am Sonntag (16. Juli) hat die Band ihre Setliste leicht variiert. Im Soloteil von Martin Gore in der Mitte des Sets intonierte Peter Gordeno am Klavier nach „Home“ den 1986er-Song „But Not Tonight“. Ein Lied, das die Band schon bei der „Delta Machine“-Tournee 2013 ausgrub. Das Stück ist ein „Black Celebration“-Outtake, das ihr Label damals kurioserweise in den USA anstelle von „Stripped“ veröffentlichte, weil man dieses vergleichsweise harmloseren Liebeslied größere Chancen in den Charts beimaß. Was nicht funktionierte; und erst vor zehn Jahren spielten Depeche Mode den Song erstmals live.

Setlist Bologna: My Cosmos Is Mine, Wagging Tongue, Walking in My Shoes, It’s No Good, Sister of Night, In Your Room (Zephyr Remix), Everything Counts, Precious, My Favourite Stranger, Home, But Not Tonight, Ghosts Again, I Feel You, A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont remix), World in My Eyes (Dedicated to Andrew Fletcher), Wrong, Stripped, John the Revelator, Enjoy the Silence, Waiting for the Night, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again, Personal Jesus.

Derweil startete am heutigen Montag (17. Juli) der reguläre Vorverkauf für die Wintertournee von Depeche Mode, die die Band von Februar 2024 an für acht Konzerte durch Deutschland führen wird. Dreimal Berlin (Mercedes-Benz-Arena), einmal Hamburg (Barclays Arena), einmal München (Olympiahalle) und dreimal Köln (Lanxess Arena) stehen auf dem Plan. Es ist davon auszugehen, dass die Gigs noch am Montag ausverkauft sein werden; allerdings gibt es großen Unmut über Ticketmaster und deren Verkaufssystem, speziell die Einführung von „Platin-Paketen“.

Live präsentiert die Band Lieder des aktuellen Albums „Memento Mori“, aber natürlich auch etliche Klassiker: „I Feel You“, „Never Let Me Down Again“, „Personal Jesus“, „Enjoy the Silence“, „World in My Eyes“, „Everything Counts“ und „Stripped“.

