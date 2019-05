Der Gratis-Comic-Tag steht vor der Tür + Verlosung

Von „Gladiator“ bis „Green Book“: alle Gewinner des „Bester Film“-Oscars im gemeinsamen Ranking

29. „Braveheart" (1995) https://www.youtube.com/watch?v=1NJO0jxBtMo Dass das Kostümdrama über den schottischen Widerstandskämpfer William Wallace heute auf YouTube vor allem in Goof-Videos zu sehen ist, also Filmfehler dokumentiert werden, Autos im Bild, Armbanduhren usw., muss nicht unbedingt für die schlechte Qualität des Streifens stehen. Kann passieren. „Braveheart" ist als Action-Film nicht mal unbedingt schlecht. Aber er ist eben kein „Bester Film". Was den in den USA lebenden Australier Mel Gibson an der Rolle des Nordbriten gereizt haben könnte? Die Aufopferung seiner Figur, der Tod für die Freiheit seines Volkes? Held spielen. Pathos…