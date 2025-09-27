Der Tresorraum des Classic Rock ist nicht leer! 10 verlorene Projekte

Bis vor einigen Jahren war der Tresor des Classic Rock noch überfüllt mit Audio- und Video-Schätzen, von denen Fans kaum zu hoffen wagten, dass sie jemals das Licht der Welt erblicken würden. Einige davon waren in Teilform als Bootlegs durchgesickert, oft in sehr schlechter Qualität, während andere wie die Bundeslade versiegelt waren. Und kaum mehr als ein Mythos blieben.

Nach und nach erkannten jedoch Künstler und Plattenlabels, dass dieses Material veröffentlicht werden musste, bevor der Verkauf physischer Medien verschwand. Oder ihre finanzkräftigen älteren Fans alle in Hospize kamen. Deshalb haben wir jetzt The Beatles: Get Back , The Smile Sessions von den Beach Boys, The Basement Tapes Raw von Bob Dylan und The Band, Homegrown von Neil Young und Tracks II: The Lost Albums von Bruce Springsteen. Und am 17. Oktober, nach jahrzehntelangen Gerüchten und sogar einer kürzlichen Leugnung seiner Existenz, schenkt uns Springsteen endlich Electric Nebraska.

Das sind in der Tat viele der berühmtesten Stücke aus dem Klassiker-Rock-Archiv. Aber das bedeutet nicht, dass es leer ist. Es gibt noch viel mehr, was wir noch nicht gehört oder gesehen haben. Und vieles davon wurde noch nicht einmal illegal kopiert. Hier ist ein Blick auf 10 der verlockendsten Stücke, die wir einfach hören müssen.

The Beatles, „Carnival of Light”

Am 5. Januar 1967, kurz nach Beginn der Arbeiten an Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, nahmen die Beatles einen fast 14-minütigen Song mit dem Titel „Carnival of Light” auf, den fast niemand jemals gehört hat. Das klingt vielleicht unglaublich spannend. Als würde man erfahren, dass es ein unbestritten verlorenes Gemälde von Leonardo Da Vinci in einem versteckten Lagerraum gibt.

Aber es gibt hier einige wichtige Vorbehalte. „Carnival of Light” ist ein improvisiertes, textloses Avantgarde-Experiment, das die Band auf Geheiß von Paul McCartney für den Million Volt Light and Sound Rave im Roundhouse in London geschaffen hat. „Ich sagte: ‚Ich möchte nur, dass ihr euch zwischen all den Sachen umherbewegt, darauf herumklopft. Schreit. Spielt. Es muss keinen Sinn ergeben‘“, erinnerte sich McCartney Jahre später.

„‚Schlagt auf eine Trommel. Geht dann zum Klavier. Spielt ein paar Töne. Bewegt euch einfach umher.‘“ Mit anderen Worten: Im Vergleich dazu wirkt „Revolution 9“ geradezu strukturiert. Deshalb lehnten Ringo Starr und George Harrison McCartneys Versuch ab, es in Anthology 2 aufzunehmen. Dennoch ist es eine legitime Aufnahme aller vier Beatles auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Sie muss veröffentlicht werden.

The Beach Boys, „Adult/Child“

Der Rocklegende zufolge verlor Brian Wilson in den 70er Jahren seine Songwriting-Fähigkeiten vollständig. Und verbrachte das Jahrzehnt damit, gegen schwere Sucht- und psychische Probleme zu kämpfen, wobei er sein Bett nur selten verließ. Und obwohl es stimmt, dass dies ein sehr turbulentes Jahrzehnt für Wilson war, gelang es ihm doch, atemberaubende Songs wie „’Til I Die“ und „The Night Was So Young“ zu schreiben, die seinen besten Werken aus den Tagen von Pet Sounds und Smile in nichts nachstanden.

Letzterer Song erschien 1977 auf dem Album „The Beach Boys Love You”, das fast ausschließlich von Wilson vorangetrieben wurde. Es folgte ein ebenso exzentrisches Album, „Adult/Child”, das die Band jedoch auf Eis legte, als „Love You” kommerziell floppte. Neu aufgenommene Versionen von „Hey Little Tomboy” und „Shortenin’ Bread” wurden auf späteren Alben der Beach Boys veröffentlicht. Vier Songs aus „Adult/Child” erschienen 1993 auf dem Box-Set „Good Vibrations”. Aber der Großteil davon wurde nie veröffentlicht. Angeblich soll es in naher Zukunft auf einem Box-Set mit „Love You” und „M.I.U.” erscheinen. Aber dies wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Bob Dylan, „The Never Ending Tour”

Am 7. Juni 1988 startete Bob Dylan eine Tournee, die bis heute andauert. Im vergangenen Jahr erreichte er die Marke von 3.000 Konzerten. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er in nächster Zeit aufhören will, obwohl er bereits 84 Jahre alt ist. Und obwohl wir kurz vor der Veröffentlichung des 18. Bandes von Dylans Bootleg Series stehen, hat er noch keinen einzigen diesem Projekt gewidmet, das sein Leben in den letzten vier Jahrzehnten bestimmt hat. „Zunächst einmal ist die Never Ending Tour, wie Bob sagte, nicht der Name dafür“, sagte eine Quelle aus dem Umfeld von Dylan gegenüber Rolling Stone im Jahr 2021. „Zweitens tourt Bob weiterhin. Vielleicht werden wir es gegen Ende verstehen. Wir werden es so betrachten.“

Wenn es irgendwann so weit ist, werden sie mit dem ziemlich frustrierenden Problem konfrontiert sein, dass die Shows in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren von Dylans Team nicht besonders gut aufgezeichnet wurden. „Einige davon sind auf DAT oder anderen Formaten der damaligen Zeit aufgenommen“, erklärte eine Quelle gegenüber Rolling Stone im Jahr 2017. „Wer hätte gedacht, dass sie nicht halten würden? In den 1990er Jahren gab es zwei Fans, die zu den Konzerten gingen, jeweils Aufnahmegeräte in ihren Hüten trugen und sich in verschiedenen Bereichen hinsetzten, damit die Aufnahmen in Stereo waren. Diese Bänder klingen besser als unsere Board-Bänder.“

Aus diesem Grund wurden für das Box-Set „Time Out of Mind“ aus dem Jahr 2023 tatsächlich Aufnahmen aus dem Publikum verwendet. Und es gibt mehr als genug makellose Aufnahmen, um eines Tages ein unglaublich beeindruckendes Box-Set zusammenzustellen. Wir empfehlen, mit „ Supper Club 1993“, „ El Rey Theatre 1997“ und im Grunde allem aus der Europa-Tournee 2000 zu beginnen.

The Rolling Stones, „Cocksucker Blues“

Als die Rolling Stones 1972 auf Tour gingen, um für „Exile on Main Street“ zu werben, erlaubten sie den Regisseuren Robert Frank und Daniel Seymour, sie zu begleiten und alles zu filmen, was sie wollten. Es war die Blütezeit der wilden Jahre der Stones. Ihre Kameras hielten Mick Jagger beim Kokainschnupfen, eine Groupie beim Heroinkonsum und alle möglichen sexuellen Eskapaden fest.

Frank und Seymour benannten den Film nach einem berüchtigten Song, den die Stones 1970 an Decca geliefert hatten, um ihren Vertrag zu erfüllen. Obwohl sie wussten, dass er viel zu obszön war, als dass das Label überhaupt in Betracht ziehen würde, ihn zu veröffentlichen. Aus verständlichen Gründen sträubten sich die Stones, als sie den fertigen Film sahen, und veröffentlichten stattdessen den Konzertfilm „Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones”.

Es wurde eine ungewöhnliche Vereinbarung getroffen, wonach Frank den Film einige Male im Jahr zeigen durfte, wenn er persönlich bei den Vorführungen anwesend war. Das bedeutet, dass der Film im Laufe des Jahrzehnts tatsächlich mehrmals zu sehen war und online leicht zu finden ist. Aber eine offizielle Veröffentlichung bleibt weiterhin ungewiss. Wir glauben nicht, dass dies in naher Zukunft geschehen wird. (Es gibt jedoch Gerüchte über ein Black and Blue-Boxset in naher Zukunft.)

Bob Seger, seine frühen Alben

Aus Gründen, die nach wie vor sehr schwer zu verstehen sind, ist der Großteil der Musik, die Bob Seger in den ersten zehn Jahren seiner Karriere aufgenommen hat – praktisch ein Album pro Jahr –, seit mehreren Jahrzehnten vergriffen. Sie wurde nicht auf Kassette oder CD veröffentlicht. Und ist sicherlich auch nicht digital erhältlich. Die einzige Möglichkeit, legal darauf zuzugreifen, ist der Kauf von vergriffenen Schallplatten. Oft zu einem enormen Aufpreis.

Wir haben Seger schon oft, fast schon flehentlich, gebeten, sie neu aufzulegen. „Jack White fragt mich ständig danach“, sagte Seger 2018 gegenüber Rolling Stone . „Er möchte sie alle neu abmischen und hat gesagt, dass er das kostenlos machen würde. Aber ich bin immer mit dem Nächsten beschäftigt. Dem nächsten Album, der nächsten Tour. Vielleicht werde ich mich nach meiner Pensionierung ernsthaft damit befassen.“

Bob, du bist jetzt seit sechs Jahren im Ruhestand. Du bist gerade 80 geworden. Um Gottes willen, lass Jack White oder jemanden mit ähnlichem Talent an deinen Alben arbeiten. Lass dein Vermächtnis nicht verkümmern. Und wenn du schon dabei bist, lass einen Filmemacher eine Dokumentation über dein Leben und deine Karriere drehen. Wir würden auch gerne eine Autobiografie lesen. Du bist einer der Großen und ein echter Kollege von Bruce Springsteen. Er hat seine eigene Geschichte hervorragend kuratiert. Er hat viel von dir gelernt. Lerne in dieser Hinsicht von ihm.

Neil Young, „Tonight’s The Night (The David Briggs Edit)“

1973, während er um den Verlust seines Roadies Bruce Berry und des Crazy-Horse-Gitarristen Danny Whitten trauerte, nahm Neil Young das wohl größte Album seiner langen Karriere auf. Tonight’s the Night. Es ist ein rohes, emotionales Werk, das unter dem Einfluss verschiedener schwerer Substanzen sehr schnell entstanden ist, die Toten ehrt und in der bitteren Nachwelt Bilanz über das Leben zieht. Zunächst hielt Young es für zu intensiv, um es zu veröffentlichen, gab aber etwa 18 Monate später nach. In der Zwischenzeit bastelte er an der Abmischung herum, änderte die Reihenfolge der Titel, fügte ein paar Songs hinzu und entfernte die gesprochenen Zwischentexte.

„Die meisten Leute denken, dass Tonight’s the Night das Original ist“, sagte Tonight’s the Night-Produzent David Briggs zu Youngs Biograf Jimmy McDonough. „Aber ich weiß es besser. Es ist die verwässerte Version. [Das Original] lässt nie nach. Es gab keinen Versuch, es schöner zu machen. Um ehrlich zu sein, ich kann mir ‚Tonight’s the Night‘ nicht anhören. Ich habe die Platte gemacht, ich fand sie verdammt gut. Und Young und Elliot [Roberts] und die Plattenfirma haben einen Rückzieher gemacht. Sie haben das echte ‚Tonight’s the Night ruiniert‘ und es wie ein Monster in einem Schrank versteckt.“ Es ist unklar, ob die ursprüngliche Briggs-Fassung von Tonight’s the Night überhaupt noch existiert. Wenn nicht, muss versucht werden, sie wiederherzustellen. Die Fans warten schon sehr lange darauf, sie zu hören.

Pink Floyd, „Household Objects“

Dark Side of the Moon machte Pink Floyd zu einer der größten Bands der Welt. Aber im Herzen waren sie immer noch eine Art-Rock-Band und wussten nicht so recht, was sie mit ihrem Erfolg anfangen sollten. Ihre erste Idee war, ein radikal unkommerzielles, experimentelles Album zu produzieren, für das sie nur einfache Haushaltsgegenstände wie Gummibänder, Sprühdosen, Bierflaschen und Weingläser verwendeten. Sie verbrachten tatsächlich mehrere Tage damit, solche Songs in den Abbey Road Studios aufzunehmen. Bis ihnen klar wurde, dass dies beruflicher Selbstmord wäre, und begannen stattdessen mit der Produktion von „Wish You Were Here“.

Die „Household Items“-Bänder blieben jedoch im Archiv, und Elemente davon wurden für den Anfang von „Shine On You Crazy Diamond“ verwendet. Im Jahr 2011 wurden zwei „Household Items“-Tracks auf den Box-Sets „Dark Side of the Moon“ und „Wish You Were Here Immersion“ veröffentlicht. Das gesamte Album ist jedoch nie zu hören gewesen. Sony hat kürzlich den Floyd-Katalog gekauft und plant eine weitere ambitionierte Neuauflage-Kampagne. Seien Sie also nicht überrascht, wenn sie in naher Zukunft einen Weg finden, es zu veröffentlichen.

Jimi Hendrix, „Black Gold”

Monate vor seinem Tod im Jahr 1970 nahm Jimi Hendrix 16 neue Songs mit einer Akustikgitarre auf, die er auf einem Album mit dem vorläufigen Titel „Black Gold“ veröffentlichen wollte. Das Band wanderte über Jahrzehnte durch viele Hände und landete schließlich bei seiner Stiefschwester Janie. Aber trotz der unzähligen posthumen Live-Alben, Outtake-Sammlungen und Compilations bleibt das „Black Gold“-Band aus irgendeinem Grund im Archiv.

Es ist schwer, bei „Black Gold“ Mythos und Fakten voneinander zu trennen, aber die Songs sind angeblich autobiografischer Natur und zeichnen die gesamte Saga seines Lebens nach. Hendrix-Fans warten seit Jahren fieberhaft auf eine offizielle Veröffentlichung. Aber dieser Tag scheint nie zu kommen. Vielleicht dürfen wir „Black Gold“ endlich zum 60. Todestag des Musikers im Jahr 2030 hören?

Bruce Springsteen, „The Tunnel of Love Sessions“

Dank Bootlegs und einer Flut von Archivveröffentlichungen im Laufe der Jahre haben Bruce-Springsteen-Fans Zugang zu einer unglaublichen Fülle von Material aus Springsteens goldenem Zeitalter im Studio von 1973 bis 1987. Die einzige Ausnahme ist „Tunnel of Love“, da Bootlegger nie an die Bänder herankamen und es noch nicht Gegenstand einer Box-Set-Veröffentlichung war.

Das ist schade, denn die Demos, Outtakes und alternativen Takes wären sicher faszinierend anzuhören. Songs wie „Beneath the Floodline“, „Don’t Go Givin’ Up“, „Pretty Baby, Will You Be Mine“, „Things Ain’t That Way“ und „Rain (In the Pourin’)” sind noch nie irgendwo zu hören gewesen. Wir wissen nur aus den Session-Protokollen, dass es sie gibt.

Vielleicht bekommen wir 2027 zum 40-jährigen Jubiläum die Sessions zu „Walk Like a Man – The Tunnel of Love“ zu sehen. Bis dahin ist dies die am wenigsten erforschte Ära in Springsteens Karriere.

Prince, The Book of Prince

Ezra Edelmans Film „O.J.: Made in America“ aus dem Jahr 2016 ist ein erstaunliches Werk, das man ohne Weiteres als einen der besten Dokumentarfilme der Geschichte bezeichnen kann. Als bekannt wurde, dass er daran mit einer mehrteiligen Dokumentation über Prince anknüpfen würde, die vom Nachlass vollständig genehmigt wurde, waren die Erwartungen sehr hoch. Edelman arbeitete fünf Jahre lang an dem Film, interviewte fast alle, die Prince gut kannten, und tauchte tief in das Film- und Audioarchiv von Paisley Park ein. Das Ergebnis war ein neun Stunden langer Film, der als „Meisterwerk“ bezeichnet wurde.

Dann wechselte während der langen Produktion des Films die Macht im Nachlass von Prince, und die neue Führung fand den Film so anstößig, dass sie ihn einstellte. Einfach ausgedrückt befürchteten sie, dass die Details über seine Behandlung von Frauen dem Image von Prince schaden würden. Außerdem gefiel ihnen die Behauptung von Wendy Melvoin nicht, dass er gesagt habe, er würde die alte Band nur dann wieder zusammenbringen, wenn sie sich von ihrer Homosexualität lossagen würde. Das hat Edelman nicht wenig Kummer bereitet, aber er kann nicht viel dagegen tun.

Wir richten diesen Absatz an den Nachlass von Prince: Ja, wir wissen, dass Prince kein Heiliger war. Wir wissen, dass er Frauen nicht immer perfekt behandelt hat. Und wir wissen, dass er ein Verschwörungstheoretiker war, der später im Leben einige sehr fragwürdige Ansichten entwickelte. Wir wissen, dass er an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Wir wissen, dass er ein gequälter Mensch war, der viel Leid hinterlassen hat. Aber bitte, lassen Sie uns diesen Dokumentarfilm sehen. Ein genialer Filmemacher hat fünf Jahre seines Lebens damit verbracht, dieses Werk zu schaffen. Es ist ein Verbrechen gegen die Kunst, es unter Verschluss zu halten.

Wir richten diesen Absatz an alle, die Zugang zu „The Book of Prince“ haben. Veröffentlicht das verdammte Ding. Ihr würdet der Welt einen großen Gefallen tun.