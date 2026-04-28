Wie Dogfish Head zum offiziellen Bier der Grateful Dead wurde

Die schönsten Morgen erlebt Sam Calagione, ein durch und durch bekennender Deadhead, auf seinem 5,80-Meter-Kutter draußen auf dem Atlantik, wo er angeln und die Dead hören kann. Nachdem er sorgfältig durch den Kanal nahe seinem Zuhause in Delaware zum richtigen Spot navigiert hat, wirft er den Anker, drückt auf Shuffle bei einem der drei iPhones, die er mitgebracht hat (zwei davon als Reserve, falls ihm eines ins Wasser fällt), und wartet darauf, dass die Streifenbarsche anbeißen. Dann kann der charismatische Brauer, der 1995 gemeinsam mit seiner Frau Mariah die Dogfish Head Craft Brewery gründete, an seiner Bräune arbeiten, ein Bier nippen und ganz in der Welt der Dead versinken.

„Ich versuche, jeden Tag mindestens eine Stunde die Dead zu hören“, sagt er grinsend beim Besuch im Midtown-Manhattan-Büro des ROLLING STONE, wo er sich in einem kleinen Konferenzraum entspannt, nachdem er die ikonischen Fotos an den Wänden des Magazins bestaunt hat – darunter eines von Jerry Garcia und seiner Crew. „Es ist wie wenn der Arzt sagt: ‚Ein Apfel am Tag.‘ Ich nehme zwei IPAs und eine Stunde Live-Dead täglich, und das scheint meinen Kopf klarzuhalten.“

Der Brauer, der lässig in einem knallgelben Hoodie mit Aufdruck des ROIR-Plattenlabels erscheint, und sein Geschäftspartner, der in Kanada geborene Grateful-Dead-Archivar David Lemieux, im kurzärmeligen Hemd, unter dem er Grateful-Dead-Accessoires am ganzen Körper versteckt, lachen gemeinsam.

Zwei Deadheads, eine Vision

„Das gefällt mir“, sagt Lemieux. „Das sollten wir den Leuten empfehlen.“

„Besser als ‚Nehmen Sie zwei und rufen Sie mich morgen früh an’“, kontert Calagione.

Calagione und Lemieux arbeiten seit 2011 eng zusammen, als sie die Partnerschaft ins Leben riefen, die Dogfish Head zum offiziellen Bier der Grateful Dead machte. Ihre erste Kollaboration, clever als „American Beauty“ vermarktet, war ein kräftiges Pale Ale – allerdings ein erstklassiges Gebräu in einer Champagnerflasche, gedacht für besondere Anlässe. Die Partnerschaft lief weiter, und seitdem haben sie das Bier zugänglicher gemacht. Calagione bringt diesen Geist auf den Punkt: „Lasst uns Biere brauen, die beweisen, dass jeder Tag ein besonderer Anlass ist.“

Diese Haltung passt auch zur Vision der Leute, die das Geschäft der Grateful Dead führen. Das Team der Band bei Rhino, dem Label der Dead, brachte zunächst die Idee auf, mit einem Bierunternehmen zu kooperieren – als Erweiterung des Grateful-Dead-Brandings, das alles von Skiern über Skateboards bis hin zu Hemden und Brieftaschen umfasst, denn ein kaltes Bier vor oder nach einer Dead-Show sei schlicht „Teil der Grateful-Dead-Kultur“, erklärt Lemieux.

Misfit Power im Glas

Einige in der Band-Organisation wollten anfangs mit einem großen Bierkonzern zusammenarbeiten, doch glücklicherweise brachte jemand Dogfish Head ins Spiel. „Bob Weir hat bekanntlich gesagt: ‚Die Dead sind Misfit Power’“, sagt Lemieux. „Die Dead sind also riesig, aber eben auch irgendwie schräg.“ Gemeinsam haben die Dead und Dogfish Head Biere mit diesem Misfit-Geist entwickelt, die sich heute jeder leisten kann.

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Calagione lehnt sich im Konferenzraum vor und öffnet zwei Dosen, die er in einem Kübel voll Eis mitgebracht hat. „Sie müssen nicht beide austrinken, aber probieren Sie zumindest beide, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie wir daran gedacht haben, sie sehr ausgewogen, aber dennoch voneinander verschieden zu machen“, sagt er. [Anmerkung der Redaktion: Wir mussten das Bier nicht austrinken … aber wir haben es trotzdem getan.]

Der Grateful Dead Citrus Daydream Lager hat einen mittleren Körper und nicht zu viel Kohlensäure. Er ist gerade bitter genug, ohne einen Nachgeschmack zu hinterlassen. Der Grateful Dead Juicy Pale Ale hingegen ist herrlich bitter mit winzigen, prickelnden Bläschen, die den Gaumen nie überwältigen. Er ist durch und durch ein Pale Ale.

Nachhaltigkeit als Zutat

„Wir sagten: Lasst uns zwei sehr zugängliche und einander ergänzende, aber deutlich voneinander verschiedene Biere brauen“, erklärt Calagione. „Beide haben exakt 5,3 Prozent Alkohol, sind also sehr einsteigerfreundlich im ABV. Beide verwenden zwei unterschiedliche Hopfensorten, und jedes enthält ein besonders nachhaltig angebautes Getreide.“ Das Unternehmen braut den Juicy Pale Ale mit Granola und einem Getreide namens Kernza, das laut Calagione „etwa zehnmal so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre bindet wie ein Acre herkömmliche Braugerste“. Den Citrus Daydream Lager stellen sie mit Limette, Zitronengras, Zitronenschale und dem Getreide Fonio her, „einem afrikanischen Getreide, das seit der Zeit kultiviert wird, bevor die Menschen das Rad erfanden“.

Es ist Calagione ein echtes Anliegen, dass Deadheads verstehen, dass die Marke auf ihrer Seite steht, dass Dogfish Head dieselben Werte teilt – etwa in Sachen Nachhaltigkeit – und „dass wir es ernst meinen und voll dabei sind“. Er sagt, er fühle sich geehrt, dass die Dead und Rhino Dogfish Head die Nutzung ikonischer Kunstwerke erlaubt haben, wie etwa den tanzenden Bären der Dead in der Vergangenheit und für die aktuellen Biere das „Stealie“ (also das „Steal Your Face“-Totenkopflogo) für ihre Produkte.

Eine weitere Art, ihr Bekenntnis zur Deadhead-Kultur zu zeigen, sind limitierte Vinyl-Veröffentlichungen. Dogfish Head ist das offizielle Bier des Record Store Day und mischt seit 2025 über eine Reihe limitierter Grateful-Dead-Compilations mit dem Titel „On a Back Porch“ mit.

Seltene Aufnahmen, neu entdeckt

Der dritte Band erschien letzten Samstag. Er enthält sechs seltene Live-Aufnahmen, darunter „Samson and Delilah“ aus dem Jahr 1976, eine neunminütige Version von Chuck Berrys „Around and Around“ aus dem Jahr 1978 und den größten Hit der Band, „Touch of Grey“, von 1989, unter anderem. Wie bei seinen Vorgängern arbeitete Lemieux eng mit Calagione, dessen Sohn Sammy und einem Freund von Sammy namens Dash zusammen, um ihre Lieblingsaufnahmen herauszusuchen – einige davon wurden auf dem Boot des Brauers ausgewählt.

„Wie beim Bier gehören diese Alben zu den unkompliziertesten Co-Produktionen, die ich je gemacht habe“, sagt Lemieux. „Wir produzieren diese Alben in wenigen Minuten. Ein paar Textnachrichten, fertig. Das ‚Samson and Delilah‘ von Juni ’76 – Sam schrieb: ‚Hey, was hältst du davon?‘ Ich kenne es gut, weil alles darauf von bereits veröffentlichten Grateful-Dead-Alben stammt, die auf Vinyl oder CD vergriffen sind. Wir gehen also gerne auf tiefere Cuts. Es hat riesigen Spaß gemacht, sie zu machen. Für mich sind sie fast so etwas wie ein Einsteigerleitfaden zum Hören der Grateful Dead.“

Lemieux kennt das Bedürfnis nach einem Einstieg in den umfangreichen Katalog der Dead aus eigener Erfahrung: Er arbeitet seit 1999 mit der Band zusammen und hat persönlich jede der 1.800 Aufnahmen von Grateful-Dead-Konzerten im Archiv der Band angehört. Etwa 1.500 davon seien seiner Einschätzung nach gut genug für eine Veröffentlichung. Es dauerte ihn rund acht Jahre, sich durch alles durchzuhören, und seitdem hat er weitere acht oder neun Jahre Notizen gemacht, während er die Archivveröffentlichungen der Gruppe plant – sowie seine persönlichen Favoriten für seine „Dave’s Picks“-Reihe, die seit 2012 läuft. Er schätzt, dass er inzwischen mindestens sechs Stunden täglich damit verbringt, die Grateful Dead zu hören. „Ich werde es nie leid“, sagt er strahlend.

Der „Frenzy Point“ und das X-Faktor

Als er das sagt, wollen sowohl der ROLLING STONE als auch Calagione wissen, woran er beim Vergleich von 1.500 Konzerten erkennt, was gut ist. „Ich höre auf Momente, die anders sind“, sagt er. „Wenn ich bei Dead-Shows war, nannte ich es den ‚Frenzy Point‘. Das ist der Moment, in dem die Band – sechs Leute auf der Bühne – den X-Faktor trifft und man die Energie im Raum spürt, und auf einmal gehen 36.000 Fäuste im Madison Square Garden in die Luft, weil es eine Entladung ist. Das kann einmal pro Nacht passieren oder zehnmal. Es kann während ‚Me and My Uncle‘ passieren oder während ‚Scarlet Begonias‘. Ich höre auch darauf, wenn Jerry einer Textzeile eine extra Betonung gibt oder Bobby [Weir] bei ‚Estimated Prophet‘ ein bisschen lauter schreit, wo er am Ende des Songs ausrastet. Wenn es etwas extremer und intensiver wird, bedeutet das, dass sie es wirklich fühlen.“

Lemieux hat kürzlich mitgeholfen, einen neuen Streaming-Dienst namens Play Dead über Nugs zu starten, der am ersten Tag mehr als 400 vollständige Grateful-Dead-Konzerte anbot – 20 davon bisher unveröffentlicht –, mit weiteren in Aussicht. „Wir werden zwei Shows pro Woche veröffentlichen, also 100 Shows im Jahr“, sagt er. „Das ultimative Ziel ist es, das gesamte Archiv online zu bringen.“

Der Archivar erkennt auch das Verlangen der Deadheads nach physischen Produkten (wie Dogfish Heads „On a Back Porch“-LPs) und sagt, für seine eigenen „Dave’s Picks“-Compilations sei kein Ende in Sicht, mit einem neuen großen Box-Set, das jedes Jahr erscheint. Obwohl er sich über eine Überraschungsveröffentlichung freut, die noch dieses Jahr angekündigt werden soll, ist er besonders begeistert von dem, was 2027 bereithält. „Es ist das 60. Jubiläum des ersten Albums, das 50. Jubiläum von ‚Terrapin Station‘, der Veröffentlichung von ‚The Grateful Dead Movie‘, der berühmten Cornell-Show, der berühmten Englishtown- und New-Jersey-Shows“, sagt er. „Im nächsten Jahr gibt es eine Menge großer Jubiläen in der Welt der Grateful Dead. Dieses Jahr hat einige, aber nächstes Jahr wird ein großes Jahr für uns.“

Vinyl, Bier und Deadhead-Identität

„On a Back Porch“ bietet eine handliche Kostprobe – oder vielleicht passt die Analogie eines Bier-Flights besser – aus dem, was das Archiv der Dead enthält. „Live-Konzerte sind der Ort, an dem die Magie passiert, und diese Platten sind ein guter Einstieg“, sagt Lemieux. „Das sind wirklich tolle Alben, und sie bieten 45 Minuten veröffentlichte, aber schwer zu findende Grateful-Dead-Musik. Wir lieben es.“

Die besonderen Platten und die Partnerschaft der Band mit Dogfish Head sind laut Lemieux Teil einer größeren Kultur. „In erster Linie ist das, was wir tun, Musik“, sagt er. „Für Deadheads glaube ich, dass es Teil ihrer Identität als Deadhead ist, das auch zu zeigen. Gerade trage ich Grateful-Dead-Socken, einen Grateful-Dead-Gürtel, ein Grateful-Dead-Handycase, eine Grateful-Dad-Mütze und eine Grateful-Dead-Brieftasche. Nicht weil ich das umsonst bekomme, sondern weil ich das Zeug wirklich mag. Unsere Identität ist das Deadhead-Sein. Ich glaube, wir alle dachten, ein Bier zu trinken gehört zum Grateful-Dead-Lifestyle, und das war letztlich der Ausschlag: Es passt zum Grateful-Dead-Lifestyle.“

Ähnlich sagt Calagione, er habe immer die Gemeinschaft bewundert, die Deadheads aufgebaut haben. „Die Art, wie die Gemeinschaft der Grateful Dead das Publikum an erste Stelle und den Kommerz an zweite Stelle gesetzt hat, hat sicherlich stark beeinflusst, wie wir die Dogfish-Head-Marke aufgebaut haben“, sagt er. „Wir haben bei Dogfish Head nie den Schwanz des Geldes mit dem Hund der Inspiration wedeln lassen. Deshalb war das wirklich das lohnendste Kooperationsprojekt, das wir je hatten, und das langlebigste. Es ist so schön zu sehen, wie Leute im Alter meines Sohnes, Anfang zwanzig, genauso tief in die Dead einsteigen, wie David und ich es damals taten.“

Calagione ist auch darauf erpicht, neue Fans zu gewinnen. Beim Aufbruch streckt der Braumeister den Kopf in einen weiteren ROLLING-STONE-Konferenzraum, stellt sich vor und wirft den Anwesenden Dogfish-Head-/Grateful-Dead-Mützen zu. „Du bekommst eine Mütze, und du bekommst eine Mütze“, ruft er. Und natürlich ließ er einen Kübel voll kaltem Bier der Band für alle zurück.