Grateful Dead: Exklusives Live-Album beim Record Store Day

Seit dieser Woche wissen wir, welche Kostbarkeiten es beim Record Store Day zu kaufen geben wird. Darunter befinden sich zahlreiche Perlen, von Bruce Springsteens Auftritt beim Sea.Hear.Now Festival 2024 bis hin zu Olivia Deans „BBC Radio 1 Live Lounge“. Außerdem ist ein Live-Album von Grateful Dead dabei: „Boston Music Hall, Boston, MA 6/11/76“.

Die Show ist die dritte von vier aufeinanderfolgenden Nächten in der Boston Music Hall. Das neue Live-Album umfasst fünf LPs, die auf 180-Gramm-Vinyl gepresst sind, und enthält Klassiker wie „Scarlet Begonias” und „Brown-Eyed Women”.

Das Set stammt aus dem CD-Box-Set „June 1976“ aus dem Jahr 2020, das einer Bandrestaurierung und Geschwindigkeitskorrektur unterzogen wurde. Es ist auf 7.600 Exemplare limitiert, wurde von Jeffrey Norman für Vinyl remastered und vom Archivar der Band, David Lemieux, produziert.

Grateful Dead mit viel Live-Energie

„Bei der fünften Show der Comeback-Tournee der Grateful Dead im Juni 1976 läuft die Band wieder auf Hochtouren, nachdem sie sich wieder an das Leben auf Tour gewöhnt hat“, sagte Lemieux in einer Erklärung. „Eine Setliste voller älterer Stücke („Candyman“, „Eyes Of The World“, „Tennessee Jed“), neuer Stücke („Might As Well“, „Lazy Lightning“ > „Supplication“, „Samson and Delilah“) und neuen Arrangements von Klassikern aus den Anfängen der Dead („St. Stephen“, „Dancing In The Street“) ist diese neue Version der Grateful Dead mit der Rückkehr von [Schlagzeuger] Mickey Hart eine der kraftvollsten und präzisesten der Band bis heute.“

„Nachdem sie sich von der Wall of Sound verabschiedet hatten, spielten die Dead zum ersten Mal seit Jahren wieder in den intimen Räumlichkeiten kleiner Theater, und die Perfektion, die sie auf dieser Tournee erreichten, kommt am 11. Juni 1976 in Boston voll zur Geltung“, fügte er hinzu. „Die Großartigkeit der Gesangsarrangements ist eines der vielen neuen klanglichen Highlights der Grateful Dead von 1976. Viele Dead Heads sagen, dass die Gesangsharmonien nie so großartig geklungen haben wie im Juni 1976. Songs wie „Looks Like Rain“ und „The Music Never Stopped“ zeigen diese neue Konzentration auf den spektakulären Gesang, den die Dead erreichen konnten.“

Neben „Boston Music Hall“ werden die Dead auch „On The Back Porch Vol. 3“ veröffentlichen, ihre Zusammenarbeit mit der Dogfish Brewery. Beide Alben sind die ersten Veröffentlichungen der Band zum Record Store Day nach dem Tod ihres Gitarristen Bob Weir, der letzten Monat im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Der Record Store Day findet am 18. April statt; Bruno Mars ist der diesjährige Botschafter.