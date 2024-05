Ab dem 22. Mai wird Ringo Starr in den USA bis September auf Tour gehen. Insgesamt 21 Shows wird der 83-Jährige abliefern, Start ist in Las Vegas. Begleitet wird er bei seinen Konzerten von seiner All-Starr-Band, mit der er bereits seit 1989 tourt. Erst Ende März hat Starr mit „Crooked Boy“ eine neue LP herausgebracht. Doch Fans müssen sich gar nicht erst die Mühe machen, die Lyrics der Songs auswendig zu lernen, um sie später mitzusingen. Der Musiker verrät: Er wird auf der Konzertreise nur alte Hits spielen.

Keine Toilettenpausen-Songs

Wie nun in einem Interview mit „Variety“ zu lesen ist, scheint Ringo Starr seine Fangemeinde gut zu kennen. Er rechnet nämlich damit, dass die Konzertbesucher:innen bei den neuen Songs schlichtweg den Saal verlassen, um eine Toilettenpause einzulegen oder die Zeit nutzen, um sich Merch zu kaufen (was ja immerhin Kohle einbrächte). „Ich sage es euch, jede Band da draußen sagt sowas wie: ‚Ich würde gerne etwas von meiner neuen LP, EP oder CD spielen‘, und ihr könnt die Stimmung der Leute spüren, die auf die Toilette gehen oder T-Shirts suchen“, erklärte er. „Das mit den All Starrs ist so großartig, denn [die Hits zu spielen] ist der Grund, warum wir da sind.“

„Crooked Teeth“ wird es also von den Streamingplattformen nicht auf die Bühne schaffen. Das Mini-Album wurde gemeinsam mit Linda Perry geschrieben, mit der Starr bereits bei den Titeln „Coming Undone“ und „Everyone And Everything“ zusammenarbeitete. Von ihr erbat er nur eine Sache: echten Rock!

Und noch mehr Songs, die es wahrscheinlich niemals live zu hören geben wird, sind in Planung: Wenn es nach dem Beatles-Drummer geht, ist „Crooked Boy“ nur ein Vorgeschmack auf weitere Großtaten. Im Februar sprach der 83-Jährige davon, dass er nun Lust auf Country-Musik habe und dazu auch bereits eine EP anstrebe.

Welche Songs werden dann gespielt?

Ringo Starrs neue Tournee steht erst noch aus, doch wenn man sich an alten Setlists orientiert, scheint der Musiker seine Keine-Toilettenpausen-Songs-Regel schon länger durchzuziehen. Bei seinem letzten Konzert im Oktober 2023 in Thackerville, Oklahoma tanzten die Fans zu Hits wie „It don’t come easy“ oder „Photograph“. Auch einige Beatles-Songs wurden präsentiert, darunter „Yellow Submarine“ und „Octopus’s Garden“. Da Starr seine Setlist also wie es scheint nicht mit neuen Songs bestücken wird, können sich die US-Konzertgänger:innen wohl auf einen ähnlichen Abend freuen.

Das ist die gesamte Setlist des letzten Konzerts: