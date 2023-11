Beatles-KI-Song: So weist Ringo Starr die Gerüchte zurück

Jetzt stellt auch Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr klar: John Lennons Stimme ist in dem finalen Beatles-Song nicht von KI ersetzt worden. Nach dem Release von „Now and Then“ kamen in den Sozialen Medien Diskussionen über die Nutzung von KI auf. Nachdem sich bereits Paul McCartney auf Twitter zu den Vorwürfen äußerte, betont auch Ringo Starr, wie die KI bei der Entstehung des Songs zum Einsatz kam.

John Lennons Stimme mithilfe von KI restauriert

Durch den Einsatz von KI wurde John Lennons Demo-Aufnahme des Songs restauriert. Im Interview mit „Aarp“ sagte Starr: „Es gab furchtbare Gerüchte, dass es nicht Johns Stimme in dem dem Song sei, sondern KI. Paul und ich hätten das niemals gemacht. Es ist ein wunderschönes Lied und eine schöne Möglichkeit, dieses Kapitel zu beenden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

John Lennon hätte sich über den Song gefreut

Auch McCartney äußerte sich zum Entstehungsprozess des Beatles-KI-Songs. Er hätte Zweifel gehabt, ob der Einsatz von KI zur Fertigstellung des Songs richtig sei. Doch er ist sich sicher – John Lennon wäre dafür gewesen, das Stück fertig zu stellen. Die Arbeit daran habe sich angefühlt wie eine Wiedervereinigung mit John Lennon.

Empfehlung der Redaktion Peter Jackson glaubt, weitere neue Beatles-Songs wären machbar

Nicht nur Lennons Stimme steckt im Song

Während der Arbeit an „Now and Then“ hat sich Paul McCartney immer wieder vorgestellt, was sein Band-Kollege zu bestimmten Änderungen gesagt hätte. Und nach dieser Maßgabe hätte er Entscheidungen getroffen. Es steckt also eine ganze Menge John Lennon in dem letzten Beatles-Song, nicht nur seine restaurierte Stimme.

Im November gab es für Beatle-Fans weitere Gründe sich zu freuen: Am 10.11. veröffentlichte die Band ihre Alben „1962-1966“ („Das rote Album“) und „1967-1970“ („Das blaue Album“) neu und erweitert.

Über die Entstehung von „Now and Then“ sowie die Reissues der Beatles-Alben „1962-1966“ und „1967-1970“ lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe.