Mund zu! So reagiert die DFB-Elf auf das Binden-Desaster

Foto: Getty Images, ALEXANDER HASSENSTEIN GETTY IMAGES. All rights reserved.

Die deutsche Nationalmannschaft zeigt vor dem Spiel gegen Japan bei der WM in Katar, was sie von der FIFA-Androhung hält

Die deutsche Nationalmannschaft hat unmittelbar vor dem Einstieg in das WM-Turnier in Katar angekündigt, auf die FIFA-Ankündigung, das Tragen einer „ONE LOVE“-Binde zu bestrafen, reagieren zu wollen.

Empfehlung der Redaktion Wie boykottiere ich die WM in Katar (und kann trotzdem Spiele sehen)?

Unmittelbar vor Anpfiff des Spiels gegen Japan und nach den Nationalhymnen setzte die DFB-Elf dann ihr Zeichen: Bei der Aufstellung zum Mannschaftsfoto hielten sich alle Spieler demonstrativ den Mund zu. Das Symbol ist klar: Man bekommt den Mund verboten – und möchte sich das nicht bieten lassen.

Die Aktion war in der offiziellen Übertragung der FIFA, die in Hunderte Länder gesendet wird, nicht enthalten. Die ARD zeigte allerdings aus der Entfernung mit einer eigenen Kamera aus der Entfernung, was die Spieler sich als Reaktion ausgedacht hatten.