Fußball-WM: Viggo Mortensen feiert „La Albiceleste“

Der dänisch-amerikanische Multi-Künstler und Schauspieler Viggo Peter Mortensen („Herr der Ringe“, „Green Book – Eine besondere Freundschaft“) ist ein wahrer Kosmopolit. Der heute 64-Jährige zog als Sohn eines Geschäftsmannes in seiner Jugend vielfach um den Globus, lebte mit seiner Familie in Venezuela, Dänemark und Schweden. Und in Argentinien.

Mortensen ist sprachlich durchaus talentiert. Fließend kann er Englisch, Spanisch und Dänisch. Dazu Französisch, Arabisch, Katalanisch und Italienisch. In Schweden und Norwegen kann er ohne Probleme am Tresen ein Bier bestellen.

Aus seiner Zeit am Rio de la Plata scheint eine große Liebe zur hellblau-weißen Nationalmannsschaft gewachsen zu sein. Auf seinem Facebook-Account feiert der Oscar-Preisträger, der auch als Regisseur, Fotokünstler, Dichter, Maler und Musiker in Erscheinung tritt, die „Albiceleste“ um Strippenzieher und Vollstrecker Lionel Messi sowie Flügelstürmer Ángel Fabián Di María Hernández, die am Sonntag ihr Team zum dritten WM-Titel führten.

Die Herr-der-Ringe-Plattform „OneRing.net“ hat nun Fotos des Tausendsassas im gestreiften Messi-Jersey veröffentlicht. Eine fanmäßige Team-Tolkien-Textzeile verkündet dazu: „Viggo Mortensen spent most of his youth living in Argentina, so this World Cup win is a sweet one. To the king!“ Eine Anspielung auf Mortensens berühmte Rolle als König Aragorn im Mittelerde-Epos.

Von der überschwänglichen WM-Feierlichkeiten in der Hauptstadt Buenos Aires wird derweilen vermeldet, dass der Song „Muchachos’“ auf Straßen und Plätzen des Landes zum Millionen-Gassenhauer avanciert. Die Regierung spendierte nach dem Herzschlag-Finale in Katar mal eben einen Staatsfeiertag. Und so zeigen unzählige Web-Clips bollerndes Getrommel und hüpfende Bodegas statt einfühlsamen Tango.