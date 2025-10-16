Trump-ICE infiziert Streamingdienste von Spotify bis YouTube

ICE-Anzeigen erscheinen in den USA derzeit auf nahezu allen großen Streaming-Plattformen. Darunter Max, Pandora und Spotify. Seit Monaten werden dort Stellenanzeigen des US-Ministeriums für Innere Sicherheit (Department of Homeland Security, DHS) geschaltet.

Wenn Ihnen eine dystopisch klingende Stimme begegnet, die dazu aufruft, Ihre „Mission“ zur Festnahme von Einwanderern ohne Papiere zu erfüllen, sind Sie nicht allein. Im vergangenen Monat berichteten zahlreiche Online-Nutzer, sie hätten verstärkt Rekrutierungsanzeigen des DHS auf Streaming-Diensten wie Pandora, Spotify und Max gesehen und gehört. Sogar während der MTV VMAs im September.

Die neue Werbekampagne, die online auf heftige Kritik gestoßen ist, folgt auf die Investition der Trump-Regierung in Höhe von 30 Milliarden Dollar. Ziel ist es, bis Jahresende mindestens 10.000 zusätzliche Abschiebungsbeamte einzustellen, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet. „Sie haben einen Eid geschworen, zu schützen und zu dienen, Ihre Familie und Ihre Stadt zu schützen“, sagt ein Sprecher in einigen Spots, die sich gezielt an lokale Polizeibeamte richten. „Aber in Zufluchtsstädten werden Sie angewiesen, sich zurückzuhalten, während gefährliche Illegale frei herumlaufen.“

Kritik und Nutzerreaktionen

In der vergangenen Woche berichteten Musikhörer im kostenlosen, werbefinanzierten Spotify-Tarif, sie hätten ähnliche Anzeigen gehört. Einige kündigten daraufhin ihre Mitgliedschaft. Auf Anfrage erklärte ein Spotify-Sprecher gegenüber ROLLING STONE, die DHS-Werbung sei Teil einer „breit angelegten Kampagne“ der Behörde. Sie verstoße nicht gegen die Werberichtlinien der Plattform. „Nutzer können jede Anzeige mit einem Daumen hoch oder runter bewerten, um ihre Werbeeinstellungen zu verwalten“, so der Sprecher.

Die Rekrutierungsanzeigen erscheinen jedoch nicht nur auf Spotify. In den vergangenen sechs Monaten äußerten Nutzer auch auf Hulu, Max, YouTube und Pandora Bedenken. In einem öffentlichen Pandora-Community-Thread, der im Mai 2025 eröffnet wurde, erklärte ein Nutzer, der seit über 15 Jahren Pandora verwendet, er werde sein Abonnement wegen der „überwältigenden Anzahl“ an DHS-Anzeigen kündigen. Zahlreiche weitere Nutzer kommentierten den Beitrag und schlossen sich der Kritik an.

Ein Nutzer schrieb: „Das ist kein zufälliger Fehler. Es ist das Ergebnis von Ad Targeting, das Musikvorlieben mit dem Einwanderungsstatus gleichsetzt. Ihre Plattform scheint Anzeigen zuzulassen (oder zu ermöglichen), die Nutzer aufgrund der Sprache der Musik, die sie mögen, rassistisch und kulturell profilieren.“

Reaktionen auf anderen Plattformen

Im August bestätigte das DHS gegenüber „The Independent“, dass Werbung auch auf YouTube, Max, Amazon Prime Video, X, LinkedIn und weiteren Plattformen geschaltet werde. Auf Reddit diskutierten Nutzer, die sich VPNs zulegten, um werbefrei zu streamen, während andere ihre Abonnements komplett kündigten.

„Es geht nicht nur darum, dass sie Werbung schalten, sondern darum, wie SCHRECKLICH diese Werbung tatsächlich ist“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer ergänzte: „Vergessen Sie den hasserfüllten Blödsinn. Allein die Dummheit, diese Werbung in Denver zu schalten, ist verdammt WILD.“

Auch spanischsprachige Sender wie Univision und Telemundo strahlten Spots mit Kristi Noem aus, in denen „illegale Einwanderer“ aufgefordert werden, das Land nicht zu betreten. Eine Werbebotschaft lautet: „Schließen Sie sich der Mission zum Schutz Amerikas an. Mit Prämien von bis zu 50.000 Dollar und großzügigen Vergünstigungen. Bewerben Sie sich jetzt unter join.ice.gov. Erfüllen Sie Ihre Mission.“

DHS verteidigt Kampagne

Auf Anfrage erklärte die stellvertretende Ministerin des DHS, Tricia McLaughlin, gegenüber ROLLING STONE, es gebe „nichts Anstößiges oder Parteiliches“ daran, sogenannte Kriminelle aus den Vereinigten Staaten zu entfernen.

„Die Rekrutierungskampagne der ICE ist ein voller Erfolg. Mehr als 150.000 Bewerbungen sind von patriotischen Amerikanern eingegangen, die dem Ruf folgen, das Heimatland zu verteidigen, indem sie dabei helfen, die Schlimmsten der Schlimmsten zu verhaften und aus unserem Land zu entfernen“, sagte McLaughlin.

Anfang Oktober berichtete die AP, dass die Werbeausgaben des DHS 6,5 Millionen Dollar überstiegen hätten. In mehreren Großstädten – darunter Seattle, Chicago, Washington, D.C. und Miami – seien Kampagnen geschaltet worden, um lokale Beamte zu rekrutieren, die mit der Einwanderungspolitik ihrer Städte unzufrieden sind.

Keine Stellungnahmen von Plattformen

HBO, Pandora und Hulu reagierten nicht auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einer Stellungnahme. YouTube gab keinen Kommentar ab.