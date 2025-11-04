Kommentar: Dick Cheney hat Trump erst ermöglicht

Dick Cheney, der 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten, begann schon während meiner Collegezeit, das Amt des Präsidenten neu zu formen. Leise, methodisch und ohne die Absicht, es in seiner alten Form zurückzugeben. Heute, als Präsidentschaftshistorikerin, studiere ich das System, das er hinterließ.

Als ich die Nachricht von Cheneys Tod durch Komplikationen einer Lungenentzündung und Herz-Kreislauf-Erkrankung las, dachte ich: Indem er nach Watergate die Exekutivmacht zurückerobern wollte, überlud Cheney sie. Er umging gesetzliche Grenzen, schrieb interne Regeln um und schuf ein Präsidentenamt, das jede Kontrolle überholen konnte.

Donald Trump, der 47. Präsident, kommandiert nun dieses System. Während Cheney berechnend und strategisch die Machtbefugnisse des Präsidenten ausweitete, riss Trump die Sicherungen heraus, ignorierte die Kontrollen und nutzte das System für Zwecke, vor denen selbst Cheney später warnte. 2024, angetrieben von einem letzten Funken – Patriotismus? Angst? Eingeständnis eines Konstruktionsfehlers? – verurteilte Cheney das, was er selbst geschaffen hatte. Sein Präsident, George W. Bush, Trumps republikanischer Vorgänger, blieb derweil untätig. Er weigerte sich, aufzutreten, zu unterstützen, Trumps Hand zu schütteln.

Cheney als Architekt der Macht

Bush unterschrieb die Anordnungen, doch Cheney war der Architekt. Er machte sich daran, alles rückgängig zu machen, was seine Karriere eingeschränkt hatte: Er beseitigte die Nach-Watergate-Gesetze zu Überwachung, Kriegsführung und Geheimhaltung – Memo für Memo. Er höhlte die „War Powers Resolution“ aus, umging den „Foreign Intelligence Surveillance Act“, verwandelte das „Office of Legal Counsel“ in eine Waffenschmiede für juristische Rechtfertigungen und erklärte das Amt des Vizepräsidenten für unantastbar – weder exekutiv noch legislativer Aufsicht unterstellt. Und weil dies meist in Fußnoten geschah, funktionierte die Maschinerie. Illegal oft, aber effizient.

Das berüchtigte Foltermemo nach dem 11. September – „Standards of Conduct for Interrogation“, verfasst von John Yoo und unterzeichnet von Jay Bybee – definierte Folter so eng, dass Waterboarding und Schlafentzug plötzlich legal waren. Als der Kongress Unterlagen zum Folterprogramm und zur Überwachung ohne Gerichtsbeschluss anforderte, berief sich Cheneys Team auf „absolute Immunität“ – auch für ihn selbst. Als Gerichte widersprachen, verschleppte man die Verfahren bis zum Ende der Amtszeit.

Die Maschine lief weiter

Exekutivprivilegien wurden zur Standardhaltung, Verzögerungen beim Informationsfreiheitsgesetz zur Taktik, Kontrolle systematisch umgangen. Es war ein Stresstest für die Demokratie – und das System hielt stand. Cheney sorgte dafür, dass es keinen einzelnen Operator brauchte. Es konnte Regierungswechsel überstehen, sich in Krisen ausweiten. Trumps Straflosigkeit war daher weniger ein Bruch mit Cheneys Vision als vielmehr ihr Erfolg.

Trump erfand die Ausweitung präsidentieller Macht nicht – sie war Cheneys Werk. Seine Rechtsgrundlagen gelten bis heute. Die Überwachungsinstrumente sind aktiv, die Kriegsvollmachten nicht aufgehoben, die Notstandsbefugnisse weiterhin grenzenlos. Der einzige Unterschied: der Ton. Trump verzichtete auf den Vorwand der nationalen Sicherheit. Er führte das Präsidentenamt, wie Cheney es entworfen hatte – nur lauter und ohne Juristen.

Ein Vermächtnis der Verantwortungslosigkeit

Schließlich brach Cheney – seiner Tochter Liz folgend – mit Trump und unterstützte 2024 Kamala Harris. Die Republikaner wandten sich von ihm, seiner Familie und seiner Hinterlassenschaft ab – nicht jedoch von Überwachung, Folter und Machtmissbrauch. Besonders der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar empörte Cheney. Trump, sagte er, dürfe „niemals wieder Macht erhalten“. Doch da war das System längst umgeleitet: Macht ohne Recht, Autorität ohne Rechenschaft, ein Präsidentenamt, das sein Inhaber nach Belieben formen konnte.

Das ist Cheneys Vermächtnis. Nicht nur das, was er tat. Sondern das, was er möglich machte.