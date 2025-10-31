Antifa-Aktivisten fürchten im Trump-Amerika um ihr Leben

In der ersten Nacht vor Monaten dachte Prim, sie würde einfach mal vorbeischauen, um zu sehen, worum es bei den Protesten ging. Sie verließ ihren Job als Pflegehelferin, noch immer in ihrer Arbeitskleidung und ihrer N95-Maske, und fuhr zur Einrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde in der Macadam Street in South Portland, wo Demonstrationen gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung begonnen hatten. Sie dachte, sie könnte vielleicht ein paar Fotos machen. Als sie dort ankam, waren nicht viele Menschen da – nur ein paar kleine Gruppen von Demonstranten auf den Gehwegen, die sich neben einigen Wohnhäusern und einem Autoteilehandel zusammengekauert hatten. Die Macadam Street war leer. Prim wollte die Straße überqueren und wurde fast sofort beschossen. Gummigeschosse, Pfefferkugeln und andere Projektile flogen an ihr vorbei. Von der anderen Straßenseite riefen ihr zwei schwarz gekleidete Demonstranten zu: „Komm zu uns! Komm zu uns!“ Stolpernd und duckend bahnte sie sich ihren Weg hinüber. Sie erklärten ihr die Regeln: Die ICE ist dort drüben. Wir sind hier. Sie werden auf dich schießen, wenn sie können.

Vier Monate später arbeitet die 46-jährige Prim nicht mehr als Pflegehelferin und trägt auch keine OP-Kleidung mehr. Stattdessen zieht sie sich jeden Abend schwarz an, setzt einen Helm und eine Gasmaske auf und arbeitet als Straßenmedizinerin, die die ständigen Verletzungen der Demonstranten in Portland behandelt. Sie wurde mit nicht-tödlichen Geschossen in den Kopf geschossen und hat so viel Tränengas eingeatmet, dass sie Blut hustete. In Interviews oder sogar auf der Straße verwendet sie nicht ihren richtigen Namen (Prim ist eines von mehreren Pseudonymen). Prim, die Pflegehelferin, wusste nichts über das Konzept des „Black Bloc“, bei dem Demonstranten sich in unauffälliger schwarzer Kleidung kleiden, um ihre Identität zu verbergen. Prim, die Straßenmedizinerin, trägt diese Kleidung jeden Abend, um ihre Identität vor einer Regierung zu verbergen, die ihr klar zu verstehen gegeben hat, dass sie eine Staatsfeindin ist.

Antifaschismus als Sammelbegriff

In den letzten zehn Jahren bildeten engagierte Aktivisten, die sich für „Antifaschismus“ einsetzen, den Kern vieler Protestbewegungen in den USA. Dieser vage Begriff wird im Zusammenhang mit Polizeigewalt, brutaler Einwanderungspolitik und der weit verbreiteten Unterdrückung von Minderheiten wie der LGBTQ-Gemeinschaft verwendet. Die Rechte hat diese Ideologie aufgegriffen und sie zu einem Schreckgespenst gemacht: dem Gespenst der „Antifa“, einem geheimnisvollen Netzwerk von radikalen Linksextremisten, die darauf aus sind, das Land zu spalten. Die Antifa, wie sie von der Rechten beschrieben wird, existiert nicht. Es gibt keine zentralen Anführer, keine nationalen Organisationen, keine offiziellen Mitglieder. Aber der Begriff hat sich durchgesetzt, und die zweite Trump-Regierung ist entschlossen, einen erfundenen Feind zu nutzen, um eine neue Welle der Unterdrückung einzuleiten, die abweichende Meinungen für Jahre unterdrücken könnte.

Am 22. September erließ die Trump-Regierung ein Dekret, das „Antifa“ als inländische terroristische Organisation einstufte und behauptete, es handele sich um eine „militaristische, anarchistische Vereinigung, die ausdrücklich zum Sturz der Regierung der Vereinigten Staaten aufruft“. Drei Tage später veröffentlichte die Regierung das National Security Presidential Memorandum 7, ein umfassendes Dokument, das antifaschistische Organisationen mit mehreren Fällen politischer Gewalt in Verbindung bringt, darunter die Ermordung von Charlie Kirk, und einen extrem weit gefassten Rahmen schafft, der es den Bundesbehörden potenziell ermöglicht, jede Organisation zu verfolgen, die als Unterstützer dieser Ideologie angesehen wird. Nun sagen antifaschistische Aktivisten im ganzen Land, dass die beiden Erklärungen den Druck, den sie seit Jahren spüren, noch verstärkt haben und die Organisation auf Straßenebene gefährlicher denn je gemacht haben.

„Wir sind jetzt ein offenes Ziel“

„Es hat sich [seit NSPM-7] komplett verändert”, sagt Prim. „Wir sind jetzt ein offenes Ziel.” Die ICE-Agenten, die in Portland mit Demonstranten zusammenstoßen, seien kaum ausgebildet und greifen schnell zu Gewalt. Sie schießen mit Gummigeschossen auf die Köpfe der Demonstranten und füllen ihre Pfefferball-Waffen mit steinharten Murmeln. Oft werden sie von einer bunten Mischung rechter Agitatoren unterstützt – Lkw-Fahrer, die Menschenmengen auf der Straße bedrohen, rechte „Journalisten“, die versuchen, Demonstrantengruppen zu infiltrieren und sie online bloßzustellen, und der Abschaum von Straßenbanden wie den Proud Boys, die nur darauf aus sind, Streit anzufangen. Die Situation, sagt Prim, wird von Tag zu Tag bedrohlicher.

Vorbereitungen auf das Schlimmste

„Viele von uns vor Ort haben bereits Testamente gemacht”, sagt Prim. „Ich habe mich vor zwei Wochen von meinem Bruder verabschiedet, nur für den Fall. Er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich das hier nicht überlebe.”

Die Proteste in Portland halten trotz Trumps neuer Proklamation und der verstärkten Gewaltanwendung durch die ICE vorerst an. In anderen Teilen des Landes hat die NSPM-7 jedoch dazu geführt, dass sich die Netzwerke vollständig in den Untergrund zurückgezogen haben.

Aktivisten haben Gruppenchats gelöscht und Treffen abgesagt, ihre Online-Präsenz gelöscht und sich oft aus der Organisation zurückgezogen. Fast alle, mit denen ROLLING STONE für diesen Artikel gesprochen hat, baten aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen um die Verwendung eines Pseudonyms. Andere äußerten sich hinter vorgehaltener Hand oder vertraulich. Antifaschistische Netzwerke hatten schon immer eine ausgeprägte Sicherheitskultur – verschlüsselte Messaging-Apps sind die Norm, und die Menschen schützen ihre Identität –, aber die pauschale Erklärung der Regierung, „Antifa“ seien Terroristen, hat diese Praktiken noch verstärkt.

Untergrundaktivitäten und Sicherheitsmaßnahmen

„Das ist nichts Neues, es ist nur jetzt offener“, sagt Ned, ein Anarchist aus den Appalachen, der sich dafür einsetzt, marginalisierte Gemeinschaften wie Queers und Transgender mit Schusswaffen auszustatten. Trumps Rhetorik hat viele Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, verunsichert und andere dazu inspiriert, ihre Sicherheitspläne und -protokolle zu formalisieren. Aber während die Online-Diskussionen vielleicht zurückhaltender geworden sind, sagt er, dass seine eigentliche Arbeit – Schießübungen für Queers und Transgender zu veranstalten und Informationen darüber zu verbreiten, wie man zu Hause Waffen mit einem 3D-Drucker von Grund auf selbst herstellen kann – geschäftiger denn je ist.

„Direkte Aktionen sind noch weiter in den Untergrund gedrängt worden“, sagt Ned. „Wenn überhaupt, gibt es mehr davon, nur eben nicht online.“

Aber das echte Leben kann schnell chaotisch werden. Trumps erste Erklärungen kamen unmittelbar nach der Schießerei von Charlie Kirk und bezogen sich auf Gewalttaten wie den Mord an Brian Thompson, dem CEO eines Gesundheitsunternehmens, durch Luigi Mangione. Während die täglichen Aktivitäten der meisten antifaschistischen Aktivisten nach wie vor überwiegend friedlich sind, hat die Trump-Regierung jeden Fall politischer Gewalt ausgenutzt, um neue Razzien und Propagandawellen einzuleiten. Anfang Oktober – als der Präsident damit beschäftigt war, zu behaupten, dass Aktivisten „Schläger” Städte wie Portland in „Kriegsgebiete” verwandelt hätten – lud die Regierung eine Reihe rechtsextremer Influencer und Medienpersönlichkeiten ins Weiße Haus ein, um ihnen ein Forum zu bieten, auf dem sie „Antifa” verurteilen konnten, und nutzte sie, um ihre Botschaft, dass die Gruppe eine nationale Bedrohung darstelle, weiter zu verbreiten.

Razzien, Verhaftungen und der Zusammenbruch von Netzwerken

Die Haltung der Regierung zeigt sich auch in ihrer Reaktion auf reale Gewalt, die Aktivisten vor Ort in Aufruhr versetzt hat. In Texas beispielsweise führten Schießereien in zwei ICE-Einrichtungen zu einem schnellen und umfassenden Durchgreifen, wodurch fragile Netzwerke von Aktivisten zerstört wurden und eine neue Welle von Anklagen auf Bundesebene ausgelöst wurde. Eine der Schießereien, ein Angriff auf ICE-Beamte vor einer Haftanstalt südlich von Dallas, wurde von einem Mann verübt, der früher mit einem losen Netzwerk linker Waffenrechtsorganisationen in Verbindung stand, das 2023 an Bedeutung gewann.

Die Regierung verhaftete mindestens 14 Personen im Zusammenhang mit der Schießerei und klagte 11 von ihnen wegen versuchten Mordes und „terrorismusbezogener Straftaten“ an, wie die Washington Post berichtet. Discord-Chats, Gruppenchats und Social-Media-Konten wurden über Nacht gelöscht, während das FBI Hausdurchsuchungen durchführte. Eine Quelle berichtete mir, dass selbst harmlose, seit langem bestehende Gruppen wie lokale Ableger von Food Not Bombs damit begannen, Daten zu löschen und sich zu verschanzen, aus Angst, dass die Razzien der Bundesbehörden nicht auf diejenigen beschränkt bleiben würden, denen eine tatsächliche Straftat vorgeworfen wird.

Zerstörung lokaler Solidarstrukturen

„Die Leute hatten Angst und sind nicht wirklich zurückgekommen”, sagte Corey Lyon, ein lokaler Journalist, der über Proteste in ganz Texas berichtet hat. „Ein Großteil der Gemeinschaft, die sich um Aktivismus und die Hilfe für unsere Gemeinschaft gebildet hatte, wurde komplett zerstört.”

Ein Grund für die Wirksamkeit dieser Razzien ist, dass sie bereits zuvor erprobt wurden – unter anderem in Atlanta, wo die Kampagne des Bundesstaates Georgia, Demonstranten als inländische Terroristen zu brandmarken, die Struktur, wenn nicht sogar den Geist der Stop Cop City-Bewegung zerschlagen hat. Die Bewegung begann im Jahr 2022, als die Stadt Atlanta Pläne zum Bau einer weitläufigen Polizeiausbildungsstätte in einem Waldgebiet am Rande der Stadt veröffentlichte. Als Reaktion darauf entstand im Wald ein florierendes Protestlager, das sich zu einem jahrelangen Kampf zwischen Polizei und Aktivisten entwickelte, bei dem eine Person, Manuel „Tortugita“ Teran, nach einem Polizeischuss ums Leben kam.

In einer schockierenden Instrumentalisierung des Justizsystems nutzte der Generalstaatsanwalt von Georgia, Christopher Carr, ein 2017 nach den Schüssen von Dylann Roof verabschiedetes Gesetz, um Dutzende von Demonstranten wegen „inländischem Terrorismus” zu verhaften und anzuklagen, sie für lange Zeit in Untersuchungshaft zu halten und sie in einem juristischen Netz aus abgelehnten Kautionen, zusätzlichen Anklagen und Zuständigkeitskonflikten zu verstricken. Carr ging dann gegen die Unterstützernetzwerke der Aktivisten vor und erhob RICO-Anklagen gegen einen lokalen Bail Fund und mehrere andere Community-Organisatoren.

Angst als Ziel der Strategie

Präsident Trump hat offensichtlich aus diesen Taktiken gelernt und die Idee ins Spiel gebracht, George Soros und verschiedene Netzwerke linker Non-Profit-Organisationen aufgrund ihrer Verbindungen zu Protesten mit RICO-Anklagen zu überziehen. In Georgia wurden viele der Anklagen und viele der Fälle vollständig fallen gelassen oder von rationalen Richtern abgewiesen. Aktivisten sagen jedoch, dass der anfängliche Schock der Strafverfolgung genau der springende Punkt war.

„Die formalen rechtlichen Grundlagen dieser Taktik sind nicht stichhaltig“, sagt Marlon Kautz, Sprecher des Atlanta Solidarity Fund, der Kautionshilfeorganisation, gegen die RICO-Anklagen erhoben wurden. „Aber das spielt keine Rolle, denn das Ziel ist nicht eine erfolgreiche Strafverfolgung, sondern die Störung ihrer politischen Gegner.“

Kautz selbst wurde im Mai 2023 verhaftet, als eine gemeinsame Task Force der Behörden von Georgia in SWAT-Ausrüstung sein Haus stürmte. Von seinem Schlafzimmer aus hörte er, wie die Beamten darüber diskutierten, ob sie eine Blendgranate durch die Eingangstür werfen sollten oder nicht. Der Sinn des Ganzen, sagt Kautz, sei es, Angst zu schüren.

„Das Ziel ist es, [Aktivisten] das Gefühl zu geben, dass es am sichersten und klügsten ist, sich aus dem politischen Aktivismus zurückzuziehen, bis sich die Lage beruhigt hat“, sagt Kautz. „Die Herausforderung besteht darin, trotz dieser Angst weiterhin als Aktivist tätig zu sein. Denn dieser Angst nachzugeben, bedeutet einfach nur Niederlage. Es gibt keine Möglichkeit, erfolgreich zu sein, wenn man einen Schritt zurücktritt oder eine Weile den Kopf unten hält.“

Weiterer Widerstand und Anpassung

In Portland, Chicago, Los Angeles, New York und vielen anderen Städten halten viele Aktivisten den Kopf nicht unten. Einige Demonstranten sind dazu übergegangen, in skurrilen Kostümen aufzutauchen: aufblasbare Frösche, Hühnerkostüme, riesige Hotdogs aus Schaumstoff und vieles mehr. Viele dieser Proteste sind friedlich, insbesondere diejenigen, die große Menschenmengen von ganz normalen Amerikanern anziehen, die über Trumps zunehmend autoritäre Regierung verärgert sind. Aber es gibt immer Männer in Uniformen mit Waffen. Es gibt immer Finger am Abzug.

„Wir können nicht vorhersagen, was passieren wird“, sagt Prim, der Sanitäter in Portland. „Wir können uns nur mental so gut wie möglich vorbereiten – um nicht nur vor Ort, sondern auch außerhalb dafür zu sorgen, dass wir uns gegenseitig unterstützen.“

Prim ist nicht allein. In Atlanta haben neue Aktivistengruppen die Fahne derjenigen übernommen, die sich vor Gericht verantworten müssen. Während die öffentlichkeitswirksamen linken Schützenvereine in Texas vielleicht an Bedeutung verloren haben, sind Schießtage für gefährdete Gruppen und 3D-gedruckte Baupläne für Waffen beliebter denn je. Einige Antifaschisten haben sich als Reaktion auf das harte Vorgehen der Trump-Regierung vollständig aus dem Aktivismus zurückgezogen, aber viele sind weiterhin aktiv und lernen, sich an eine neue, offen feindselige Regierung anzupassen. Einige sind friedlich, andere nicht. Alle wollen sie das verhindern, was sie als Aufstieg eines faschistischen Regimes in den Vereinigten Staaten ansehen.

„Sie stellen uns als Schläger und Kriminelle dar, als Terroristen“, sagt Prim später in einer Nachricht auf Signal, der verschlüsselten Messaging-App. „Wir sind es, die wissen, wer die wahren Terroristen sind.“