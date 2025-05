Hauptzeugin im Sean-Combs-Prozess: Wer ist Cassie Ventura?

Cassie Ventura ist eine der Hauptzeuginnen im Prozess gegen den gefallenen Rap-Mogul Sean „P. Diddy“ Combs. Wir werfen einen Blick darauf, wer Ventura eigentlich ist – und welche Rolle sie in dem Verfahren spielt.

Cassie Ventura: Model und Sängerin

Ventura wurde am 26. August 1986 in New London im US-Bundesstaat Connecticut geboren. Ihre Mutter ist afroamerikanischer, westindischer und mexikanischer Abstammung, ihr Vater stammt von den Philippinen. Zunächst arbeitete sie als Model, bevor der Produzent Ryan Leslie auf sie aufmerksam wurde. Leslie war es auch, der Venturas Song „Me & U“ produzierte – ein R&B-Hit, der bis auf Platz 3 der US-Charts kletterte. Veröffentlicht wurde der Titel auf Bad Boy Records, dem Label von Sean Combs.

Schon bald verband Ventura und Combs mehr als nur eine geschäftliche Beziehung. Zehn Jahre lang, von 2008 bis 2018, waren die beiden ein Paar. Zunächst wirkte das wie eine glamouröse Promi-Beziehung – doch was heute vor Gericht zur Sprache kommt, zeichnet ein ganz anderes Bild.

Cassie Ventura: Beziehung zu Sean Combs

Laut ihrer Aussage war die Beziehung geprägt von Kontrolle, Gewalt und psychischer Manipulation. Ventura berichtet, Combs habe sie über Jahre hinweg körperlich misshandelt, eingeschüchtert und abhängig gemacht. Besonders schwer wiegen ihre Vorwürfe der mehrfachen Vergewaltigung. Sie schildert, dass Combs sie immer wieder zu sexuellen Handlungen gezwungen habe – unter anderem im Rahmen sogenannter „Freak-Offs“: Sexpartys, bei denen sie unter Drogeneinfluss fremde Männer befriedigen musste, während Combs zusah und alles filmte.

Ein besonders belastendes Beweisstück wurde im Mai 2024 öffentlich: Überwachungsvideos aus dem Jahr 2016 machten die Runde, die zeigen, wie Combs Ventura in einem Hotel brutal angreift. Combs tritt Ventura, stößt sie zu Boden und zerrt sie durch den Flur. In einer Stellungnahme auf Instagram schrieb Ventura kurz darauf: „Die Welle an Unterstützung hat für mein jüngeres Ich einen Ort geschaffen, an dem es sich sicher fühlen kann – aber das ist erst der Anfang.“ Sie betonte: „Häusliche Gewalt ist DAS Thema. Sie hat mich zu jemandem gemacht, der ich nie sein wollte. Mit viel Arbeit geht es mir heute besser – aber ich werde mein Leben lang an meiner Vergangenheit arbeiten.“

Nach dem Ende der Beziehung mit Combs fand Ventura privat ihr Glück. 2019 heiratete sie den Fitnesstrainer und Gesundheitscoach Alex Fine. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter und leben weitgehend zurückgezogen. Auf Social Media gibt Ventura gelegentlich Einblicke in ihr Leben. Nun steht sie einmal mehr in der Öffentlichkeit – allerdings im Gerichtssaal.