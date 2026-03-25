Die 10 berühmtesten Zungen des Rock

Das Lieblingsorgan der Rockwelt? Manche sagen, es sei von Hammond gebaut worden. Aber wir nominieren das muskulöse Organ in deinem Mund, das das Sprechen, Singen, Schmecken und Küssen ermöglicht. Die essentielle, unverzichtbare Zunge. Rockgeschmacksmacher huldigen seit jeher den sprachlichen Künsten. Talking Heads sprachen „Speaking in Tongues“. Die Yeah Yeah Yeahs sangen über eine „Black Tongue“. Und Bob Dylan bekannte: „Spanish Is the Loving Tongue“. Hier sind zehn der großartigsten Zungenverrenkungen aller Zeiten.

10. Jimi Hendrix

Eine der vielen Arten, wie Hendrix das E-Gitarrenspiel neu erfand: Er benutzte seine Zunge. (Zum Glück nicht gleichzeitig mit dem Einsatz von Feuerzeugbenzin.)

09. „Tongue“ von R.E.M.

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„Ich versuchte einfach, wie ein Mädchen zu singen“, sagte Michael Stipe über diesen Track aus dem Album „Monster“ (ein Hit in Großbritannien). Die Ballade, geprägt von Klavier und Falsett, ist aus weiblicher Perspektive geschrieben. Die unglückliche Klage eines Mädchens, das sich wie ein unattraktiver „letzter Verzweiflungsfick“ fühlt. Die Zunge ist, wie immer, Ort von Sex und Macht zugleich. Im Kontrast zu den traurigen Texten stand die Discokugel, die R.E.M. bei Konzerten zu diesem Lied einsetzten. Ganz zu schweigen von der Hirnblutung auf der Bühne während dieses Songs, die Schlagzeuger Bill Berry 1995 ins Krankenhaus in der Schweiz brachte.

08. Dennis Rodman

Als der wohl rockigste Basketballspieler aller Zeiten 1996 für das Cover des ROLLING STONE posierte, fing ihn Fotograf Albert Watson mit rot gefärbtem Haar, Teufelshörnern und einer herausgestreckten Zunge ein, die etwa doppelt so groß wie sein echtes Organ wirkte. Wir können nicht ausschließen, dass genau diese Zunge das Hauptgesprächsthema zwischen Rodman und Kim Jong Un war, als der Worm Nordkorea besuchte.

07. „Open Up and Say… Ahh!“ von Poison

Du dachtest, Dennis Rodman hätte den Höhepunkt der Zungigkeit erreicht? Das Cover des zweiten Albums von Poison, fünffach mit Platin ausgezeichnet, zeigte das Model „Bambi“. In ihrem Porträt wurde sie mit riesiger Mähne, Tigerstreifen, Krallen, Nasenring und einer Zunge dargestellt, die wie ein Hot Dog von Nathan’s einen Fuß lang war.

06. Steven Tyler

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Der Frontmann von Aerosmith teilt nicht nur seine Zunge mit der Welt, er hat sie auch berühmt gemacht, indem er immer wieder über sie singt – meist pornografisch. Zum Beispiel in „F.I.N.E.“: „Ich schieb meine Zunge direkt zwischen deine Backen.“ In „Taste of India“: „Der süße Geschmack Indias verweilt auf der Spitze meiner Zunge.“ (Falls es unklar ist: „Indien“ ist ein Mädchen.) Und das Beste in „Back in the Saddle“: „Die Mädels sind triefnass/Keine Zunge ist trockener als meine.“

5. Debbie Harry

Wir lieben Vinylplatten. Aber offenbar nicht ganz so sehr wie Debbie Harry.

4. Danny Brown

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Der geniale Kult-Rapper Danny Brown (XXX, Old) lässt seine Zunge nicht nur wie auf Sauerstoffentzug aus dem Mund hängen, sondern rappt auch häufig darüber: manchmal als Drogen-Transportmittel („Molly on My Tongue“), manchmal als Star seiner pornografischen Reime über Cunnilingus: „Ich werde dumm und ignorant auf dieser Klitoris/Lick dich in den Wahnsinn/Mein Zungenspiel ist verdammt ernst.“

03. Rolling-Stones-Logo

„Das Designkonzept für die Zunge sollte die antiautoritäre Haltung der Band, Micks Mund und die offensichtlichen sexuellen Konnotationen repräsentieren“, sagte Designer John Pasche, der begann, mit den Stones zu arbeiten, als er noch Student am Royal College of Art war. (Da das Logo erstmals im Album Sticky Fingers auftauchte, glauben viele fälschlicherweise, dass Cover-Designer Andy Warhol es entworfen hat.) Pasche sagte, das Logo habe ihn eine Woche Arbeit gekostet – dafür zahlten ihm die Rolling Stones insgesamt 250 Pfund Sterling.

02. Miley Cyrus

Miley Cyrus’ Zunge scheint mehr Zeit außerhalb ihres Mundes zu verbringen als darin – sei es beim Knutschen mit anderen in der Öffentlichkeit oder beim Ablecken eines Vorschlaghammers im Video zu „Wrecking Ball“. Auf eine Weise, die zwischen frechem Kind und sexy Erwachsener pendelt, erinnert Cyrus uns ständig daran, dass ihre Zunge bestens funktioniert. Sie verriet dem Rolling Stone, dass ihre Zungen-Gewohnheit ursprünglich daraus entstand, dass sie nicht gerne auf Fotos lächelt. „Ich streck einfach die Zunge raus, weil ich es hasse, auf Bildern zu lächeln. Es ist so unangenehm. Sieht so kitschig aus. Jetzt erwarten es die Leute, wie: ‚Zunge raus!‘“

1. Gene Simmons

Kiss’ „God of Thunder“ war im Mundbereich so großzügig ausgestattet, dass in den Siebzigern das Gerücht kursierte, er habe sich eine Kuhzunge transplantieren lassen, um etwas mehr Länge zu bekommen. (Leider nicht wahr.) Simmons sagt, er habe erst mit 13 Jahren gemerkt, dass seine Zunge überdurchschnittlich lang sei – und dass dies ein Vorteil bei Mädchen sei. Gefragt vom ROLLING STONE, wie er Cyrus’ Zungenfähigkeiten bewerte, sagte er widerwillig: „War okay. Aber das war die Mädchenversion. Wie Mädchenbasketball. So gut, wie Mädchen eben im Basketball sein können. Aber du kannst damit nicht bei den Jungs mitspielen.“