Debbie Harry und Nick Cave zollen mit Duett Tribut an Jeffrey Lee Pierce

Debbie Harry und Nick Cave haben zusammen einen Song veröffentlicht. Die Ex-Blondie-Sängerin („Heart Of Glass“) und der australische Singer-Songwriter („Where The Wild Roses Grow“) steuerten gemeinsam das Lied „On the Other Side“ für die Compilation „The Task Has Overwhelmed Us“ bei. Die Song-Sammlung ist ein Tribut an den Musiker Jeffrey Lee Pierce.

Neben Debbie Harry und Nick Cave gedenken weitere Artists Jeffrey Lee Pierce

Bei „The Task Has Overwhelmed Us“ handelt es sich um die vierte und letzte Veröffentlichung des Jeffrey Lee Pierce Sessions Projects. Die Compilation-Reihe vereint ehemalige Weggefährt:innen sowie Bewunder:innen des Singer-Songwriters, der 1996 an den Folgen einer Hirnblutung verstarb. Pierce war u.a. der Gründer der Band The Gun Club, für die Debbie Harry auf einigen Tracks die Backup-Vocals einsang. Jeffrey Lee Pierces Freundschaft mit Nick Cave entstand durch den Gitarristen Kid Congo Powers, der für The Gun Club sowie für Caves Band The Bad Seeds spielte.

Das Jeffrey Lee Pierce Sessions Project begann, nachdem in Pierces Nachlass bisher unveröffentlichte und unvollendete Aufnahmen des Sängers gefunden wurden. Über die Jahre nahmen sich verschiedene Künstler:innen der Herausforderung an, Pierces Arbeit in seinem Sinne zu vollenden. Hierzu gehörten etwa Iggy Pop oder auch der 2022 verschiedene Screeming-Trees-Sänger Mark Lanegan, der auf dem zweiten Release „The Journey Is Long“ vertreten war. Auf dem Finale der Reihe sind neben Debbie Harry und Nick Cave weitere bekannte Artists wie Dave Gahan, der gerade mit seiner Band Depeche Mode auf Tournee ist, zu hören.

The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project „The Task Has Overwhelmed Us“ wird ab dem 29. September als Vinyl, CD und Digital auf Glitterhouse Records erhältlich sein.

Hört hier bei „On the Other Side“ rein

Tracklist von „The Task Has Overwhelmed Us“