Gene Simmons: HipHop hat in der Hall of Fame nichts verloren!

Gene Simmons, langjähriger Kritiker der Rock & Roll Hall of Fame – der 2014 als Mitglied von Kiss aufgenommen wurde –, hat die Organisation erneut dafür attackiert, Hip-Hop-Acts zu ehren.

„Es ist nicht meine Musik“, sagte er im Podcast „LegendsNLeaders“. „Ich komme nicht aus dem Ghetto. Es spricht nicht meine Sprache. Und wie ich schon oft gedruckt gesagt habe: Hip-Hop gehört nicht in die Rock & Roll Hall of Fame, genauso wenig wie Oper oder Sinfonieorchester … Wieso kommt die New York Philharmonic nicht in die Rock & Roll Hall of Fame? Weil es die Rock & Roll Hall of Fame heißt.“

Debatte um Genregrenzen

„Ice Cube und ich hatten ein Hin und Her“, fährt er fort. „Er ist ein kluger Typ, und ich respektiere, was er gemacht hat – Er hat zurückgeschossen, es gehe um den ‚Geist‘ von Rock ’n’ Roll.… Also sind Ice Cube und Grandmaster Flash und all diese Leute in der Rock & Roll Hall of Fame. Ich will nur wissen, wann Led Zeppelin in die Hip-Hop Hall of Fame kommt? Musik hat Labels, weil sie einen Ansatz beschreibt. Im Großen und Ganzen ist Rap, Hip-Hop eine Spoken-Word-Kunst. Dann packt man Beats dahinter und jemand kommt mit einer musikalischen Phrase, aber es ist verbal. Es gibt einige Melodien, aber im Großen und Ganzen ist es eine verbale Sache.“

Das ist längst nicht das erste Mal, dass ein solches Argument vorgebracht wird. Und als N.W.A 2015 in die Hall of Fame aufgenommen wurden, erklärte Ice Cube gegenüber ROLLING STONE, warum ihm diese Vorstellung so verkehrt erscheint:

„Rap ist ein Stück Rock & Roll, aber da ist auch ein Stück Soul, ein Stück R&B, ein Stück Blues – all diese Musik, die davor kommt“, sagte er. „Ich glaube, Rap fängt den Geist von Rock & Roll ein, so wie Rapper und Typen, die Rock & Roll machen, denselben Geist einfangen, aber sie könnten damit in unterschiedliche Richtungen gehen. Aber es ist derselbe Geist.“

Weitere Aussagen von Simmons

Simmons glaubt außerdem, dass Rock & Roll tot ist. „Es wird keine weiteren Beatles geben“, sagte er 2017 zu ROLLING STONE. „Man kann das Spiel spielen: 1958 bis 1988 sind dreißig Jahre – Elvis, die Beatles, Rolling Stones, Madonna, Prince, Jackson, U2, AC/DC, vielleicht Kiss – und von 1988 bis heute: Nennen Sie mir die neuen Beatles.“

Wir versuchten ihm zu sagen, dass Gruppen wie Pearl Jam und Radiohead nach 1988 enormen Erfolg hatten. „Wenn Thom Yorke die Straße in Pasadena runterläuft, was würde passieren?“, fragte er, bevor er unsere Vorstellung, dass Leute ihn bemerken würden, zurückwies.

„Ich glaube, Sie sind zu verträumt. Ich war mit Dave Grohl unterwegs, als er die Straße runterlief, und niemand wusste, wer das ist, und er ist ein großer Star. Nein, das ist nicht, was ein Star ist. Prince war ein Star. Den konnte man aus einer Meile Entfernung kommen sehen. Es gibt erfolgreiche Künstler. Pearl Jam ist nach jedem Maßstab sehr erfolgreich … Wie wäre es damit: Mehr Leute würden Mötley Crüe erkennen, wenn sie die Straße runterlaufen, als Radiohead.“

Kiss befinden sich weitgehend in einer Pause, seit sie im Dezember 2023 die letzte Show ihrer Abschiedstour spielten. Aber sie spielten im November 2025 beim Fan-Event Kiss Kruise Land Locked in Vegas ein paar Gigs ohne Make-up. Die drei überlebenden Gründungsmitglieder traten im folgenden Monat bei den Kennedy Center Honors selten öffentlich auf. In typischer Simmons-Manier zerstörte er den Goodwill nur wenige Wochen später, indem er sagte, dass Kiss-Drummer Peter Criss „Beth“, seinen Signature-Song, gar nicht geschrieben habe.

Aktueller Streit um „Beth“

„Peter hatte nichts mit diesem Song zu tun“, sagte er gegenüber YouTube’s „Professor of Rock“. „Er hat ihn gesungen. Die Mythologie von ‚Beth‘ ist genau das: Mythologie. Die wahre Geschichte ist: Peter hatte das Glück, zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein wie ein Typ, der einen Song namens ‚Beth‘ geschrieben hat.“

Criss schoss sofort zurück. „Gene würde nicht wissen, wie der Song ursprünglich geschrieben wurde, weil Gene von der Konzeption des Songs Ende der 60er nicht dabei war, und er war auch nicht dabei, als der Song mit Bob Ezrin fertiggestellt wurde“, sagte der Drummer gegenüber „Billboard“. „Genes Aussagen sind lächerlich und völlig unangebracht; er redet über Dinge, von denen er nichts weiß.“