Dead-Kennedys-Sänger Jello Biafra nach Schlaganfall: „Ich habe noch eine Menge großartiger Dinge in mir“

Der ehemalige Dead-Kennedys-Frontmann Jello Biafra wurde am Wochenende nach einem hämorrhagischen Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert, bei dem die linke Seite seines Körpers vollständig taub wurde.

Der 67-jährige, für seine Unverblümtheit bekannte Punk-Rocker beruhigte seine Fans, dass sein Zustand stabil sei und er sich im Krankenhaus erhole. „Ich habe noch eine Menge großartiger Dinge in mir, aber gerade steht jede Menge Reha auf dem Programm“, schrieb Biafra in einem Instagram-Post, den er Montagabend veröffentlichte.

Biafra – mit bürgerlichem Namen Eric Boucher – erklärte, der Schlaganfall sei durch hohen Blutdruck ausgelöst worden und habe sich ereignet, als er Samstagabend aufzustehen versuchte. „Mein linkes Bein gab einfach nach und ich fiel zu Boden“, sagte Biafra. „Ich konnte den Sturz nicht einmal mit dem linken Arm abfangen, weil der auch nicht mehr funktionierte. Ich versuchte, wieder hochzukommen – und schaffte es nicht.“

Typischer Biafra-Humor

Trotz seiner Lage bewies er seinen charakteristischen Humor und ergänzte: „Mir wurde klar, dass ich ‚gefallen bin und nicht mehr aufstehen kann!’“ – eine Anspielung auf die berüchtigten Werbespots für das medizinische Notrufsystem Life Alert.

Das Independent-Label Alternative Tentacles, über das die Neuigkeit verbreitet wurde, kündigte an, weiterhin über Biafras Genesungsfortschritte zu informieren. „Im Namen der Alternative Tentacles-Familie sind wir alle sehr froh, dass es ihm gut geht und er die Fürsorge bekommt, die er braucht“, hieß es abschließend im Post.

Biafra war Leadsänger und Mitgründer der Punk-Band Dead Kennedys aus San Francisco – von 1978 bis zur Auflösung der Band 1986. Die Gruppe fand sich 2001 ohne Biafra neu zusammen.

Streit um Punk in the Park

Im vergangenen Monat hatte Biafra die aktuelle Besetzung der Band kritisiert, weil sie bereit gewesen war, beim diesjährigen Punk in the Park-Festival aufzutreten, obwohl Festivalinhaber Cameron Collins Beiträge zu Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2024 geleistet hatte. „Die echten Dead Kennedys hätten das von vornherein nie zugelassen“, sagte Biafra gegenüber Stereogum. „Noch ein übler Grund, warum ich nie wieder mit ihnen spielen will.“ (Die Veranstalter haben das Festival inzwischen abgesagt.)