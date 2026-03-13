Die 10 besten Songs von Steely Dan

„Es würde mich überhaupt nicht stören“, sagte Walter Becker von Steely Dan gegenüber Rolling Stone s Cameron Crowe im Jahr 1977, ‚nicht auf meinem eigenen Album zu spielen.‘ Er stellte damit eine Tatsache fest. Steely Dan war dafür bekannt, dass sie für ihre Sessions die besten Studiomusiker engagierten, die sie finden konnten. Aber er fasste damit auch die seltsame, indirekte Herangehensweise an den Rockstar-Status zusammen, die er und sein langjähriger Songwriting-Partner Donald Fagen teilten.

Von ihren Anfängen als jazzbegeisterte Hipster am Bard College bis zu ihrer Blütezeit als ironische Pop-Ästheten waren die beiden immer die seltsamsten Hitmacher, die ihre Songs mit möglichst vielen intelligenten Akkorden, obskuren Anspielungen und unkonventionellen Charakterisierungen vollpackten. Doch trotz aller Widrigkeiten schufen sie sich ihre eigene stolze Nische im Kanon des Classic Rock.

Überlassen wir es Steely Dan, sich über den Song, für den sie vielleicht am bekanntesten sind, unbeeindruckt zu zeigen. „Es ist dumm. Aber effektiv“, sagte Donald Fagen 2009 gegenüber Rolling Stone über die „Can’t Buy a Thrill“-Single.

„Es macht keinen Spaß“, fügte Walter Becker hinzu. Und verstärkte damit die Kühle im Raum. Dennoch ist der Track ein frühes Paradebeispiel für das, was später zum Markenzeichen von Dan werden sollte. Eine sarkastische Abfuhr an eine Ex („The weekend at the college didn’t turn out like you planned“) wird mit einem beschwingten Shuffle-Groove kombiniert und durch Elliott Randalls glühende Gitarrenriffs abgerundet, die dem Ganzen den letzten Schliff geben.

„My Old School“ (1973)

Becker und Fagen beglichen mit diesem ausgelassenen Rock-meets-R&B-Song eine alte Rechnung. Inspiriert von einer Razzia während ihrer Zeit am Bard College, die den beiden aufstrebenden Stars noch immer sauer aufgingen. „California tumbles into the sea/That’ll be the day I go back to Annandale“, singt Fagen wehmütig über den Standort der Hochschule im Norden des Bundesstaates. Während hinter ihm eine perfekt orchestrierte Bläsersektion einsetzt.

„Rikki Don’t Lose That Number“ (1974)

In klassischer Steely-Dan-Manier griff das Duo einen Vamp aus einem Blue-Note-Klassiker – Horace Silvers „Song for My Father“ – auf, um diese abfällige Schilderung einer College-Romanze zu beginnen. Die nie stattfand. Wie Fagen erzählte, versuchte er, die damals verheiratete und schwangere Bard-Kommilitonin Rikki Ducornet zu verführen. Aber sie rief nie zurück. Wie die meisten Liebeslieder von Steely Dan hat auch dieser einen bitteren Beigeschmack. „Du sagst dir, dass du nicht mein Typ bist. Aber du weißt nicht einmal, was du willst.“

„Black Friday“ (1975)

Inspiriert vom Goldcrash von 1869 schildern Becker und Fagen in diesem mitreißenden, unbekümmerten Opener von ‚Katy Lied‘ eine Finanzkrise als Vorwand für weltuntergangsähnliche Ausschweifungen. „Ich werde tun, was mir gefällt“, schwört der typisch verblendete Erzähler. ‚Ich werde keine Socken und Schuhe tragen/Und nichts zu tun haben, außer/Alle Kängurus zu füttern.“

„Kid Charlemagne“ (1976)

Steely Dan eröffneten ihr härtestes Album, „The Royal Scam“, mit dieser äußerst funkigen Chronik über den Aufstieg und Fall einer Legende der Gegenkultur. Inspiriert vom berühmten LSD-Koch Owsley Stanley III. „Ich glaube, er basierte auf der Idee des Outlaw-LSD-Kochs der 60er Jahre, der im Grunde genommen den sozialen Kontext seiner Spezialität überlebt hatte. Aber natürlich immer noch ein Outlaw war“, sagte Becker einmal über den Song. Larry Carltons stilvolles Gitarrensolo wurde unter den Musikfans der Band legendär. Während Kanye West die Band 2007 mit einem handgeschriebenen Brief davon überzeugte, den Song in „Champion“ zu samplen.

„Peg“ (1977)

Wir können nicht umhin, dem Erzähler dieses schicken Funk-Songs zu misstrauen, der einer aufstrebenden Starlet Versprechungen macht, die sich vielleicht als leere Worte herausstellen. Ein klassisches Steely-Dan-Thema. „Und wenn du für die Kamera lächelst“, singt Fagen, „weiß ich, dass sie es lieben werden.“ Das Duo arbeitete mit seinen Studiomusikern bis zur Erschöpfung daran, den vollendeten, luftigen Groove dieses herausragenden Songs aus „Aja“ zu erreichen. Und lehnte bekanntermaßen

„Deacon Blues“ (1977)

ab, bevor sie sich für ein Juwel von Jay Graydon entschieden.

In einer ihrer zärtlicheren Oden an die Mittelschicht-Anmaßung würdigen Fagen und Becker hier einen Typen aus der Vorstadt. Der von einem freieren, ausgefalleneren Leben träumt, das er führen könnte, wenn er nur Saxophon spielen lernen würde. „Der Protagonist ist kein Musiker“, erklärte Becker in der

. „Er stellt sich einfach vor, dass das eine der mythischen Formen des Loserseins wäre, nach denen er streben könnte. Und wer kann schon sagen, dass er damit nicht recht hat?“

In derselben Dokumentation bezeichnete Fagen den Song als ‚so autobiografisch wie unsere Songs nur sein können‘. Vielleicht in Anspielung auf die Art und Weise, wie er und Becker Jazzmusiker verehrt hatten, als sie noch Vorstadtkinder waren. Und davon träumten, dem Alltag zu entfliehen. Die Dans stellten sich den Titel als eine Art Maskottchen für die Möchtegern-Down-and-Outs vor. „Wenn ein College-Football-Team wie das der University of Alabama einen grandiosen Namen wie ‚Crimson Tide‘ haben kann, dann sollten auch die Nerds und Loser einen grandiosen Namen haben“, erklärte Fagen einmal.

„Babylon Sisters“ (1980)

„Babylon Sisters“ ist der perfekte Opener für ‚Gaucho‘. Das letzte Album der ersten Schaffensphase von The Dan, das den Höhepunkt ihres Perfektionismus im Studio darstellt. Es ist vielleicht der schlüpfrigste Song der Band. Ganz zu schweigen davon, dass er auch der traurigste ist. Unser Protagonist fährt mit zwei Prostituierten „west on Sunset“. Und jagt einen Traum von jugendlicher Exzessivität in Kalifornien, von dem er weiß, dass er verblasst, den er aber nicht aufgeben kann. „Nun, ich sollte inzwischen wissen, dass es nur ein Krampf ist“, singt Fagen über den butterweichen Lite-Jazz-Groove des Songs. Obwohl klar ist, dass die Midlife-Crisis des Erzählers ihn vielleicht umbringen wird.

„Hey Nineteen“ (1980)

Gaucho ist im Wesentlichen ein Konzeptalbum über das zu lange Verweilen auf dem Jahrmarkt. Und dieser Track ist sein schmieriges Herzstück. Die Protagonisten von Steely Dan sind kaum lächerlicher und erbärmlicher als der alternde Typ aus diesem gemächlichen Funk-Song, der sich an eine 19-Jährige ranmacht.

Er prahlt mit seinen Errungenschaften in der Studentenverbindung. Und versucht, mit etwas Aretha Stimmung zu machen. Nur um festzustellen, dass seine Begleiterin „sich nicht an die Queen of Soul erinnert“. Der Song steigert sich zu einem vielleicht ultimativen Yacht-Rock-Refrain. Dessen reine Satire vielen, die ihn live mit der Band mitsingen, offenbar nicht bewusst ist. „The Cuervo Gold/The fine Colombian/Make tonight a wonderful thing.“

„Cousin Dupree“ (2000)

Becker und Fagen waren vielleicht schon erwachsen, als sie 2000 mit ihrem mehrfach mit Grammys ausgezeichneten Comeback-Album Two Against Nature zurückkehrten. Aber sie konnten ihre Gedanken immer noch nicht aus der Gosse herausholen. Ein typisches Beispiel dafür ist diese Geschichte über die vergeblichen Versuche eines Versagers, seine jüngere Cousine zu verführen.