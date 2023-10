Donald Fagen ist krank! Steely Dan stoppen Tour mit den Eagles

Steely Dan legen eine unerwartete Tour-Pause ein. Eigentlich ist die Band derzeit gemeinsam mit den Eagles auf deren „Long Goodbye“-Tour als Special Guest dabei. Doch wie Eagles-Sänger Don Henley seinem Publikum im Gainbridge Fieldhouse (Indianapolis) mitteilte, befindet sich Steely-Dan-Frontmann Donald Fagen im Krankenhaus.

Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Musikers teilte er nicht mit, dankte laut „Indy Star“ aber Steve Miller, dass er kurzfristig einspringen konnte. „Die Show muss weitergehen“, sagte Henley.

Erst letzte Woche war Sheryl Crow war bei den Eagles-Gigs in Denver für Steely Dan eingesprungen, bevor Miller nun in Indianapolis übernahm. Er wird auch beim Eagles-Auftritt am Freitag (13. Oktober) in Detroit spielen, bevor er zwei Tage später von Vince Gill als Support für die Eagles in Pittsburgh ersetzt wird.

Donald Fagen inzwischen aus Krankenhaus entlassen

Steely Dan wollen nach ersten Angaben der Band am 17. Oktober auf die Bühne zurückkehren. Wie die US-Ausgabe des ROLLING STONE meldet, wurde Fagen bereits aus der Klinik entlassen. Woran er litt, konnte nach ersten Angaben aber nicht festgestellt werden.

Die Eagles verabschieden sich nach 52 Jahren aus dem Live-Geschäft. Die Tour wird am 06. Januar 2024 mit einem Gig in Inglewood abgeschlossen.