Die 12 besten Zitate des Kurt Cobain

Am 20. Februar wäre Kurt Cobain 50 Jahre alt geworden. Der Sänger, Gitarrist und Songwriter von Nirvana starb im April 1994 im Alter von 27 Jahren an einer selbst zugefügten Schussverletzung. Zu Lebzeiten war Cobain der Kopf eines internationalen Phänomens. Und wurde nicht nur zum bekanntesten Vertreter der Grunge-Szene in Seattle, sondern auch zur Ikone einer ganzen Generation entrechteter Jugendlicher.

Er war das genaue Gegenteil aller Rockgötter, die vor ihm kamen. Ein Star, der seinen eigenen Ruhm zu verabscheuen schien, während er sich für Feminismus und Schwulenrechte sowie für die Authentizität des Old-School-Punks einsetzte.

Zu Ehren eines Vermächtnisses, das seit seinem Tod noch stärker geworden ist, finden Sie hier 12 Zitate von Cobain, die seine Weisheit und Überzeugungen widerspiegeln.

„Ich bin über alles verärgert“

„Die meiste Zeit bin ich ein so nihilistischer Idiot. Manchmal bin ich so verdammt sarkastisch. Und dann bin ich immer noch verletzlich und so aufrichtig. So entstehen so ziemlich alle meine Songs. Sie sind eine Mischung aus beidem, und so sind die Leute in meinem Alter auch. Ich bin genauso sauer auf die Dinge, die mich vor ein paar Jahren sauer gemacht haben. Ich bin im Allgemeinen auf alles sauer. Also handeln all diese Songs so ziemlich von meinem Kampf mit den Dingen, die mich sauer machen.“ – Come as You Are: The Story of Nirvana von Michael Azerrad

Persönlich werden

„Die meisten meiner Lieder sind sehr persönlich, was die Emotionen und Erfahrungen betrifft, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber die meisten Themen der Lieder sind nicht so persönlich. Es sind eher Geschichten aus dem Fernsehen, Büchern, Filmen oder von Freunden. Aber die Emotionen und Gefühle stammen definitiv von mir.“ – Rolling Stone, 1992

Eine Bitte an die Fans

„An dieser Stelle habe ich eine Bitte an unsere Fans. Wenn einer von euch Homosexuelle, Menschen anderer Hautfarbe oder Frauen in irgendeiner Weise hasst, tut uns bitte diesen einen Gefallen. Lasst uns verdammt noch mal in Ruhe! Kommt nicht zu unseren Shows und kauft unsere Platten nicht.“ – Incesticide Liner Notes, 1992

„Es war die Wut, die ich fühlte“

„Obwohl ich Aerosmith und Led Zeppelin hörte und einige der Melodien, die sie geschrieben hatten, wirklich mochte, dauerte es viele Jahre, bis mir klar wurde, dass vieles davon mit Sexismus zu tun hatte. Die Art und Weise, wie sie einfach über ihre Schwänze und Sex schrieben. Ich begann gerade zu verstehen, was mich in den letzten Jahren der Highschool wirklich so wütend gemacht hatte. Und dann kam Punkrock auf und alles passte zusammen. Es passte einfach wie ein Puzzle zusammen. Es drückte meine sozialen und politischen Gefühle aus. Einfach alles. Verstehen Sie? Es war die Wut, die ich fühlte. Die Entfremdung.“ – Blank on Blank , 1993

„Ich fühle mich definitiv der weiblichen Seite näher“

„Ich fühle mich definitiv der weiblichen Seite des Menschen näher als der männlichen. Oder der amerikanischen Vorstellung davon, was ein Mann sein soll. Schauen Sie sich einfach eine Bierwerbung an. Sie werden sehen, was ich meine.“ – Rolling Stone, 1992

„Mit Mädchen abhängen“

„Weil ich keine Freunde finden konnte, männliche Freunde, mit denen ich mich verbunden fühlte, habe ich mich viel mit Mädchen getroffen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie nicht mit Respekt behandelt wurden, vor allem, weil Frauen einfach total unterdrückt werden. Ich meine, die Wörter „Schlampe“ und „Fotze“ waren total verbreitet.“– Blank on Blank , 1993

„Alles, was ich tun kann, ist schreien“

„Wir haben diesen Konflikt zwischen Gut und Böse und Mann und Frau, weil es Menschen gibt, die anderen Menschen grundlos Böses antun, und ich möchte ihnen einfach nur die Scheiße aus dem Leib prügeln. Das ist die Quintessenz. Alles, was ich tun kann, ist stattdessen in ein Mikrofon zu schreien.“–Come as You Are: The Story of Nirvana

„Rapmusik ist seit Punk die einzige lebendige Form“

„Ich denke, Rap-Musik ist die einzige lebendige Musikform, die seit Punkrock wieder Einzug in die Musik gehalten hat. Ich würde nie Rap-Musik machen. Nein. Das hat einfach keinen Sinn. Die Leute, die Rap-Musik machen, machen das gut. Ich fühle mich normalerweise von Leuten wie Vanilla Ice und solchen Leuten angegriffen. Die Weißen haben die Schwarzen lange genug ausgenommen. Sie sollten die Rap-Musik den Afroamerikanern überlassen, weil sie das so gut können und es für sie so wichtig ist.“ – Billboard , 1991

Das Ziel ist Liebe

„Ich glaube nicht, dass Courtney und ich so verkorkst sind. Unser ganzes Leben lang hat es uns an Liebe gefehlt, und wir brauchen sie so sehr, dass, wenn es ein Ziel gibt, das wir haben, es darin besteht, Frances so viel Liebe wie möglich zu geben, so viel Unterstützung wie möglich. Das ist das Einzige, von dem ich weiß, dass es nicht schiefgehen wird.“ – Rolling Stone, 1994

Prioritäten ändern

„Die Band ist mir nicht mehr so wichtig wie früher. Ich weiß, das klingt beschissen, aber früher war die Band das Einzige, was mir in meinem Leben wichtig war, und jetzt habe ich eine Frau und ein Kind. Ich liebe die Band immer noch, aber sie ist nicht mehr das Einzige, wofür ich lebe.„ – Spin, 1992

„Ich dachte, ich wäre schwul“

„Ich dachte sogar, ich wäre schwul. Ich dachte, das könnte die Lösung für mein Problem sein. Obwohl ich nie damit experimentiert habe, hatte ich einen schwulen Freund und dann erlaubte mir meine Mutter nicht mehr, mit ihm befreundet zu sein, weil sie homophob ist. Es war wirklich verheerend, weil ich endlich einen männlichen Freund gefunden hatte, den ich tatsächlich umarmte und dem ich zugetan war, und wir sprachen über viele Dinge.“ – Blank on Blank , 1993

Glück

„Ich hoffe nur, dass ich nicht so glücklich werde, dass ich langweilig werde. Ich glaube, ich werde immer neurotisch genug sein, um etwas Seltsames zu tun.“ – Rolling Stone, 1994