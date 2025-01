Nirvana: Reunion bei FireAid – mit prominenten Sängerinnen

Die überlebenden Mitglieder von Nirvana waren nicht Teil des offiziellen FireAid-Programms, aber sie betraten gegen Ende der Kia-Forum-Show die Bühne, um mit St. Vincent„Breed“, mit Kim Gordon „School“, mit Joan Jett „Territorial Pissings“ und mit Violet Grohl, der 18-jährigen Tochter von Dave Grohl, „All Apologies“ zu spielen.

Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear lösten Nirvana nach Kurt Cobains Tod im Jahr 1994 auf, kamen aber 2012 wieder zusammen, um mit Paul McCartney „Cut Me Some Slack“ aufzunehmen. Zwei Jahre später, als sie in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wurden, traten sie mit St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett und Lorde auf. Später am Abend spielten sie ein längeres Set im winzigen Brooklyner Club St. Vitus. Zuletzt standen sie 2018 beim Cal Jam in San Bernardino/Kalifornien gemeinsam auf der Bühne.

Sängerinnen ersetzen Kurt Cobain

Seit Cobains Tod wurde bei fast jedem ihrer Auftritte eine Sängerin engagiert, die seine Texte sang. Die Idee kam ihnen früh in den Proben für die Aufnahme in die Hall Of Fame im Jahr 2014. „Wir dachten: ‚Moment mal, es müssen alles Frauen sein‘“, erzählte Grohl damals dem ROLLING STONE. „Wir fragen nicht einmal jemand anderen. Wenn wir die Rock And Roll Hall Of Fame mit diesen unglaublichen Frauen füllen können, die Nirvana-Songs singen, dann haben wir unsere eigene Revolution geschafft. Das fügte der Show auch eine ganz andere Dimension hinzu. Es fügte Substanz und Tiefe hinzu, so dass es nicht nur zu einer Lobeshymne wurde. Es ging mehr um die Zukunft.“

Die ersten Proben waren unglaublich emotional. ‚Das erste Mal, als wir zusammen spielten, war es, als würde man einen Geist sehen‘, sagte Grohl. „Beim zweiten Mal war es etwas zurückhaltender. Und beim letzten Mal war es wie in dieser verdammten Töpferscheibenszene mit Demi Moore und Patrick Swayze aus ,Ghost‘. Normalerweise hatten wir den Song beim dritten Take. Es klang langsam wie Nirvana. Unsere Roadcrew und einige Freunde waren im Raum, als wir zum ersten Mal mit ,Scentless Apprentice‘ begannen. Da lagen die Kinnladen auf dem Boden.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine Ahnung, ob sie jemals wieder zusammen spielen würden. „Das ist eine gute Frage“, sagte Novoselic zum ROLLING STONE. „Ich meine, es gibt die Foo Fighters, und Dave hat noch andere Projekte am Laufen. Und ich habe auch Verpflichtungen. Aber man sollte nie nie sagen. Wir haben es geschafft. Ich werde sicher nicht Nein sagen. Vielleicht können wir eines Tages sogar neue Musik machen.“