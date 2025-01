Nirvana: Angeblicher Autopsiebericht von Kurt Cobain

Ein Artikel vom 26. Januar 2024.

Ein „Autopsiebericht“ will alle Details zum Tode Kurt Cobains verraten. Der Nirvana-Sänger verstarb am 05. April 1994 durch Suizid. Er erschoss sich mit einer Schrotflinte. Bis heute kursieren jedoch Gerüchte, der damals 27-Jährige könnte auch ermordet worden sein. Ein besonders skurriles Gerücht besagt, seine Ehefrau Cortney Love hätte seine Ermordung in Auftrag gegeben. Love bestreitet das. Und polizeiliche Ermittlungen in diese Richtungen hat es nicht gegeben.

Ein Privatdetektiv mit einem gewissen Ruf. Tom Grant, hat am Mittwoch (26. Januar 2024) auf seinem X-Account ein PDF hochgeladen. Und sogar eine Download-Option des „Obduktionsberichts“ veröffentlicht. Darin schreibt Grant vorab: „Ich habe schon Mitte der 1990er Jahre immer gesagt: ‚Es wird nichts geben…‘ und jetzt kann ich sagen: ‚Es gibt nichts..‘ im Autopsiebericht, das nicht durch einen inszenierten Selbstmord dupliziert werden könnte. Tatsächlich gibt es in dem Bericht etwas, das auf eine wahrscheinliche geheime Absprache hinweist, um um eine vorsätzliche Lüge des medizinischen Personals des King County Medical Examiner’s Office aufrechtzuerhalten.“ Der Privatermittler beteiligt sich also an Diskussionen, dass jemand seine Finger im Spiel beim Tod der Grunge-Legende gehabt haben könnte.

Autopsiebericht Kurt Cobain

Grant bezeichnet den Bericht sogar als „große Lüge“. Und Cobains Abschiedsbrief eher als „Rücktrittsbrief“. Er habe schlicht aussteigen wollen aus dem Musikgeschäft. „Stellen Sie sich vor, Kurt Cobain hätte Seattle verlassen und wäre weggezogen, um allein zu sein oder um mit jemandem wie Michael Stipe zusammenzuarbeiten, zumindest für eine gewisse Zeitspanne. Wenn man diese Notiz jetzt liest, ergibt sie als „Retirement Letter“ viel mehr Sinn als als „Suicide Note“. Ganz zu schweigen von den seltsamen Zeilen am Ende des Briefes. Eine unvoreingenommene Person kann leicht erkennen, dass der erwähnte „Brief“ eindeutig an Cobains Fans geschrieben ist, in dem er ihnen mitteilt, warum er aus dem Musikgeschäft aussteigt.Musik Dieser Bericht des Gerichtsmediziners hat nichts Neues zu dieser Untersuchung beigetragen, außer einer großen, zusätzlichen Lüge.“

Das Dokument listet eine Mischung aus verschiedenen Substanzen, die laut Ärzten in Cobains Körper gefunden wurde. Laut dem von Grant veröffentlichten Papier wurden in des Nirvana-Sängers Blut Spuren von Morphin, Codeine, Diazepam, Nordiazepam und Noracetylmorphin entdeckt.

Tom Grant will nicht erklären, wie er an den „Autopsiebericht“ gelangt ist. Die Gesetze des Staates Washington hätten eine Veröffentlichung verhindert.„TMZ“ habe versucht, die Echtheit dieses Berichts zu überprüfen – aber die Beamten von King County haben sich nicht dazu äußern wollen.