Video: ‚Tagesthemen‘ berichtet 1994 über den Tod von Kurt Cobain

Am 5. April 1994 begeht Kurt Cobain Selbstmord. Der Nirvana-Sänger erschießt sich in seinem Haus in Seattle mit einer Schrotflinte. Im ROLLING-STONE-Interview sprach Cobains Witwe Courtney Love erstmals über den Tod ihres Ehemanns (Ausgabe 1/1995): Es gab eine grundsätzliche Regel für dieses Interview. "Wenn ich anfange zu weinen", sagte Courtney einige Wochen vorher am Telefon, "dann stehe ich auf und geh aus dem Zimmer. Du darfst mir das dann nicht übelnehmen." Sie weint tatsächlich - irgendwann während der dritten Stunde unserer ersten Interview-Session in einer Hotelsuite in Buffalo. Schockierender wäre vielleicht gewesen, wenn sie nicht geweint hätte. Immerhin spricht sie…