Soundgarden: „Black Hole Sun“ ist dank Sonnenfinsternis wieder Platz auf 1

Soundgarden sind mit ihrem Song „Black Hole Sun“ 30 Jahre nach Release auf Platz 1 der „Billboard Hot Hard Rock Charts“ gelandet. Das hat die (nach dem Tode Chris Cornells aufgelöste) Band einem besonderen Naturereignis zu verdanken. Die Sonnenfinsternis, die Menschen am 08. April vor allem über Amerika verfolgen konnten, beeinflusste ganz nebenbei die US-Charts.

Durch die Energie der Sonne

„Black Hole Sun“ brachte Soundgarden 1994 großen Erfolg ein. Damals war der Song schon einmal auf Platz 1, allerdings in den „Mainstream-Rock- Charts“. Nun das Comeback in den „Billboard Hot Hard Rock Charts“ . Das Naturspektakel verhalf dem Song in der Woche vom 5.-11. April zu insgesamt 4.2 Millionen Streams (entspricht einem Anstieg von 34 %), 2.5 Millionen Zuhörer:innen im Radio und 1000 neuen Downloads. In „Black Hole Sun“ singt der 2017 verstorbene Chris Cornell gewissermaßen von Licht und Dunkelheit, die sich am Himmel abwechseln.

Musikvideo zu „Black Hole Sun“

Noch mehr Revivals

Neben Soundgarden durften sich auch andere Künstler:innen über ein Wiederaufleben ihrer Hits freuen. Sonnenfinsternis-Fans stimmten sich nämlich auch mit Bonnie Tylers 80er-Hymne „Total Eclipse of the Heart“,Creedence Clearwater Revivals „Bad Moon Rising“, Bill Withers „Ain’t No Sunshine“, Pink Floyds „Eclipse“ und „Here Comes the Sun“ von den Beatles auf das Ereignis ein.

Der letzte Gig

Am 17. Mai 2017 absolvierte Chris Cornell mit Soundgarden seinen letzten Gig, im Fox Theatre von Detroit. Wenige Stunden später starb der 52-Jährige. Mit „Black Hole Sun“ schufen Soundgarden 1994 eine der berühmtesten Hardrock-Balladen, ein krächzendes, federleichtes, gleichwohl bassig-schweres Klammerbluesmonster, das die Zeit gut überdauert hat.