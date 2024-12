Die 150 besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten (139): „lndependence Day“

Irgendwo, in einer weit, weit entfernten Galaxie, schickt Georges Méliès nie eine Gruppe von Leuten auf eine Reise zum Mond. Die Abenteuer von Weltraumforschern und Zeitreisenden, Androiden und außerirdischen Rassen begeistern keine Generation von Kindern. Die in der Samstagsmatinee Popcorn mampfen.

Der Name Luke Skywalker sagt niemandem etwas. Ebenso wenig wie Marty McFly, „Mad“ Max Rockatansky oder Godzilla. Riesige prähistorische Monster erwachen nicht aus ihrem jahrhundertelangen Schlummer und zerstören keine einzige Metropole. E.T. kommt nie auf der Erde an. Also muss er auch nie nach Hause gehen. Thomas „Neo“ Anderson ist nur ein weiterer Computerprogrammierer. HAL 9000 ist nur eine Rechenmaschine.

Heute ist das Genre breit genug, um alles von „Ad Astra“ bis „Zardoz“ zu umfassen

Wie langweilig wären die Filme – und wie beraubt wären wir Zuschauer -, wenn es die Science-Fiction nicht gäbe. Oder sie nie über das Entwicklungsstadium „Das ist nur für Akademiker“ hinausgekommen wäre. Seit die kugelförmige Rakete 1902 dem Mond ein blaues Auge verpasste und einer sehr jungen Kunstform ein Element der Fantasie hinzufügte, sind diese spekulativen und fantasievollen Geschichten, die in den Weiten des Weltraums und/oder auf unserer eigenen verbrannten Erde spielen, ein fester Bestandteil einer ausgewogenen Kinokost. Diese Filme haben uns Visionen von Utopien und Dystopien vermittelt. Tiefe Fragen über die menschliche Erfahrung und das Für und Wider der künstlichen Intelligenz gestellt. Uns begeistert und zum Nachdenken gebracht. Einst galt die Science-Fiction nur als Nische für Nerds. Heute ist das Genre breit genug, um alles von „Ad Astra“ bis „Zardoz“ zu umfassen.

Als es an der Zeit war, eine Rangliste der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten aufzustellen, konnten wir nicht bei 100 aufhören. Stattdessen haben wir die Liste mit 50 zusätzlichen Einträgen aufgestockt. Um auch den pulpigen, poppigen und perversen Beiträgen – ganz zu schweigen von einigen unserer persönlichen Favoriten -, die normalerweise in solchen Listen nicht erwähnt werden, ein gutes Zeugnis auszustellen. Es gab mehr als nur ein paar Diskussionen, als es um die Auswahl ging. (Es wurde auch schon früh entschieden, dass Superheldenfilme als Ganzes normalerweise nicht in den Bereich der Science-Fiction fallen, so dass das MCU und andere Filme in dieser Liste nicht vorkommen. Mit einer sehr bemerkenswerten Ausnahme). Hier sind unsere Favoriten für das Beste, was das Genre zu bieten hat. Lebt lange und in Frieden. Möge die Macht mit Ihnen sein.

Die 150 besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten (139): „lndependence Day“

Es ist ein Katastrophenfilm, ein verschwörungsorientiertes Science-Fiction-Abenteuer, eine mitreißende Schlacht im Weltraum und eine patriotische Propaganda ohnegleichen, die mit einem smarten Mundwerk und einem gewaltigen Spektakel präsentiert wird.

Eine Ode an die Starpower von Will Smith, auf dem Höhepunkt seiner Kräfte, und Jeff Goldblum, der beliebtesten Kassandra des Jahrzehnts. Ein B-Movie aus den 50er Jahren über eine außerirdische Invasion, aufgeblasen auf die Proportionen eines A-Listen-Sommerfilms.

Wenn Bill Pullman seine berühmte Rede hält („Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der 4. Juli ist und ihr wieder einmal für unsere Freiheit kämpft“), ist das Publikum bereit, sich dafür zu rächen, dass das Weiße Haus in die Luft gesprengt wurde.

Zyniker könnten sagen, dass dies alles nur ein formelhaftes Knöpfchendrücken von Regisseur Roland Emmerich ist. Aber wenn die Knöpfe so gekonnt gedrückt werden, ist das ein Beweis dafür, was abgedroschene Genrekonventionen, ein bisschen Popcorn und eine Menge Dopamin bewirken können.