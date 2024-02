Die 150 besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten

Irgendwo, in einer weit, weit entfernten Galaxie, schickt Georges Méliès nie eine Gruppe von Leuten auf eine Reise zum Mond. Die Abenteuer von Weltraumforschern und Zeitreisenden, Androiden und außerirdischen Rassen begeistern keine Generation von Kindern, die in der Samstagsmatinee Popcorn mampfen.

Der Name Luke Skywalker sagt niemandem etwas, ebenso wenig wie Marty McFly, „Mad“ Max Rockatansky oder Godzilla. Riesige prähistorische Monster erwachen nicht aus ihrem jahrhundertelangen Schlummer und zerstören keine einzige Metropole. E.T. kommt nie auf der Erde an, also muss er auch nie nach Hause gehen. Thomas „Neo“ Anderson ist nur ein weiterer Computerprogrammierer. HAL 9000 ist nur eine Rechenmaschine.

Wie langweilig wären die Filme – und wie beraubt wären wir Zuschauer -, wenn es die Science-Fiction nicht gäbe oder sie nie über das Entwicklungsstadium „Das ist nur für Akademiker“ hinausgekommen wäre. Seit die kugelförmige Rakete 1902 dem Mond ein blaues Auge verpasste und einer sehr jungen Kunstform ein Element der Fantasie hinzufügte, sind diese spekulativen und fantasievollen Geschichten, die in den Weiten des Weltraums und/oder auf unserer eigenen verbrannten Erde spielen, ein fester Bestandteil einer ausgewogenen Kinokost. Diese Filme haben uns Visionen von Utopien und Dystopien vermittelt, tiefe Fragen über die menschliche Erfahrung und das Für und Wider der künstlichen Intelligenz gestellt, uns begeistert und zum Nachdenken gebracht. Einst galt die Science-Fiction nur als Nische für Nerds. Heute ist das Genre breit genug, um alles von „Ad Astra“ bis „Zardoz“ zu umfassen.

Als es an der Zeit war, eine Rangliste der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten aufzustellen, konnten wir nicht bei 100 aufhören. Stattdessen haben wir die Liste mit 50 zusätzlichen Einträgen aufgestockt, um auch den pulpigen, poppigen und perversen Beiträgen – ganz zu schweigen von einigen unserer persönlichen Favoriten -, die normalerweise in solchen Listen nicht erwähnt werden, ein gutes Zeugnis auszustellen. Es gab mehr als nur ein paar Diskussionen, als es um die Auswahl ging. (Es wurde auch schon früh entschieden, dass Superheldenfilme als Ganzes normalerweise nicht in den Bereich der Science-Fiction fallen, so dass das MCU und andere Filme in dieser Liste nicht vorkommen – mit einer sehr bemerkenswerten Ausnahme). Hier sind unsere Favoriten für das Beste, was das Genre zu bieten hat. Lebt lange und in Frieden. Möge die Macht mit Ihnen sein.

150 Tank Girl (1995) Wie würde die postapokalyptische Welt aussehen, wenn der Held ein Riot Grrrl wäre und der Soundtrack von Courtney Love kuratiert würde? Sehen Sie sich die Abenteuer von Tank Girl (Lorri Petty) an, wie unsere Heldin durch das dezimierte Outback streift, Jahre nachdem ein Komet die Erde getroffen und ein böser Konzern die Kontrolle übernommen hat. Der Film hat einige der Merkmale eines traditionellen Sci-Fi-Abenteuers - ein Jet-fliegender Kumpel, gespielt von Naomi Watts; eine Armee von Wesen, die halb Känguru, halb Mensch sind, darunter eines, das von Ice-T gespielt wird -, aber Rachel Talalays Adaption des kultigen britischen Comics weicht von der typischen Dystopie-Formel ab, indem sie alles in eine Alt-Ästhetik der 1990er Jahre einbettet, mit leuchtenden Farben und bissigen, sexualisierten Witzeleien. "Keine Prominenten, kein Kabelfernsehen, kein Wasser - es hat seit 11 Jahren nicht mehr geregnet", erklärt Tank Girl zu Beginn des Films. "Jetzt müssen sich 20 Leute in dieselbe Badewanne quetschen - es ist also nicht alles schlecht." -Elisabeth Garber-Paul

149 Der Omega-Mann (1971) Los Angeles, 1975: Die biologische Kriegsführung hat die menschliche Rasse ausgelöscht, nur ein Mann bleibt übrig. Charlton Heston ist der einzige Überlebende der Seuche und kämpft in den verlassenen Straßen von Südkalifornien gegen einen Kult von Killermutanten. Diese Verfilmung des bahnbrechenden Romans I Am Legend von Richard Matheson aus dem Jahr 1954 ist ein paranoider Pandemie-Albtraum, der sich als viel zu prophetisch herausstellte - für einige von uns war es der Film, den wir nicht aufhören konnten, im Kino zu sehen. Regisseur Boris Sagal verleiht dem Film eine authentische, schmuddelige Atmosphäre, in der das L.A. der siebziger Jahre eine sonnenverwöhnte Einöde ist. An einer Stelle versteckt sich Heston in einem leeren Kino, in dem die Woodstock-Dokumentation gezeigt wird. Er sieht den Hippies beim Tanzen zu und rezitiert den Dialog wortwörtlich, während ein Blumenkind schwärmt: "Wenn wir nicht alle zusammen leben und glücklich sein können ... was ist das für eine Art, durchs Leben zu gehen?" Heston kichert nur: "Solche Filme werden heute nicht mehr gedreht." In den 2020er Jahren haben wir das alle schon erlebt. -Rob Sheffield

148 Demolition Man (1993) In acht Jahren werden wir alle nur noch Taco Bell essen, kontaktlosen virtuellen Sex haben und viel weniger fluchen. Willkommen im Jahr 2032, wie es sich dieser Vergnügungspark-Film von 1993 mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes in den Hauptrollen vorstellt. Sly ist ein ungeschminkter Gesetzeshüter aus den Neunzigern, der aus der Kältestarre aufgetaut wurde, um Snipes Superschurken zu fangen, mit Hilfe von Sandra Bullocks übermäßig ernsthafter Ordnungshüterin. Aber es sind die Versatzstücke (eine "Hall of Violence" in einem Museum des 20. Jahrhunderts, ein Loungesänger, der den Jingle "The Jolly Green Giant" trällert) und die Gags ("The Schwarzenegger Presidential Library", mysteriöse Toilettenregeln), die "Demolition Man" bis heute zu einer verlässlichen Quelle für Glücksgefühle machen. Manche sagen sogar, der Film habe unsere heutige Realität genau vorhergesagt - selbstfahrende Autos und Zoom-Meetings gefällig? -Joseph Hudak

147 Species (1995) Natasha Henstridge lief auf dem Laufsteg, damit Scarlett Johansson rennen konnte. Es war der Reiz des entblößten Fleisches des kanadischen Models - und des zerrissenen Fleisches ihrer sabbernden männlichen Opfer -, der die Massen zu Roger Donaldsons abartigem Potboiler lockte, einer Art Proto-Under the Skin über eine halb außerirdische Verführerin, die in Los Angeles frei herumläuft und von exzentrischen Wissenschaftlern heiß verfolgt wird. (Betonung auf heiß.) Spuren von Alien-DNA finden sich sowohl in den H.R. Giger-Effekten als auch in der Erforschung männlicher Ängste; wie seine außerirdische Bedrohung macht sich der Film die Libido zunutze, indem er Fummel als Köder für eine satirische Honigfalle benutzt und sich über die Beute lustig macht, die zu geil ist, um das Raubtier zu erkennen, das sie taxiert. Der Humor steckt die Zunge in die Backe - und schickt sie dann aus dem Hinterkopf heraus. -A.A. Dowd

146 The Running Man (1987) Nur vier Monate später ließ Arnold Schwarzenegger Predator mit der Verfilmung einer Stephen-King-Novelle (geschrieben unter dem Pseudonym Richard Bachman) folgen und bescherte den Fans in diesem Jahr einen doppelten Schub an Sci-Fi-Zittern. The Running Man stellt sich eine Zukunft vor, die nicht weit von unserer Reality-Show-, Influencer- und autoritären Zeit entfernt ist, in der Schwarzenegger einen in Ungnade gefallenen Polizeipiloten spielt, der beschuldigt wird, Zivilisten abgeschlachtet zu haben. Es gibt jedoch einen Weg, wie er seine Freiheit gewinnen kann: durch die Teilnahme an einem Reality-Show-Wettbewerb, der im staatlichen Fernsehen übertragen wird. Der Haken dabei? Er muss Begegnungen mit WWE-ähnlichen Söldnern namens Subzero, Fireball und Buzzsaw überleben. Es ist eine Mischung aus The Hunger Games und Escape From New York, moderiert vom ultimativen Game-Show-Moderator Richard Dawson von Family Feud. Umfrage sagt....Dystopia! -JH

145 The Last Starfighter (1984) Das jugendliche Videospiel-Ass Alex Rogan (Lance Guest) wird von einer friedlichen außerirdischen Zivilisation rekrutiert, um ihr zu helfen, einen intergalaktischen Krieg zu gewinnen. Robert Preston ist in der Rolle des E.T.-Führers Centauri ein echter Brüller, und die frühen computergesteuerten Spezialeffekte versetzen den Zuschauer mitten in die Kämpfe im Weltraum. Aber es ist der Underdog-Geist der Handlung - ein Kind in einer Wohnwagensiedlung, das verzweifelt versucht, etwas aus seinem Leben zu machen -, der sich als unwiderstehlicher erweist als ein Traktorstrahl. Am Ende bekam Alex sogar das Mädchen... um sich ihm im Weltraum anzuschließen. -JH

144 Per Anhalter durch die Galaxis (2005) Seien wir doch mal ehrlich: Bürokratie ist zum Kotzen. Und diese Verfilmung des wahnsinnig populären Science-Fiction-Romans von Douglas Adams beweist, dass auch fantastische Welten davon nicht ausgenommen sind. In der Hauptrolle des Arthur Dent, dem einzigen Überlebenden einer zerstörten Erde, spielt ein Martin Freeman (nach U.K. Office, vor Hobbit). Der Film von Regisseur Garth Jennings nutzt Inspirationen aus früheren Verfilmungen (nicht nur aus dem Roman, sondern auch aus der Radiosendung und der BBC-Fernsehserie), um das Konzept des Herumhüpfens im Universum auf absurde Art und Weise auf die Schippe zu nehmen - eine Fahrt nach der anderen. Mit Sam Rockwell in der Rolle des beliebten zweiköpfigen intergalaktischen Präsidenten Zaphod Beeblebrox und Alan Rickman in der Rolle des depressiven und ängstlichen Roboters Marvin lässt diese Science-Fiction-Komödie den Schnickschnack des Mediums hinter sich und zeigt eine slapdashige und sehr wörtliche Welt, in der selbst die intelligentesten künstlichen Intelligenzen keine zufriedenstellende Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und allem geben können. -CT Jones

143 Men in Black (1997) Barry Sonnenfelds Verfilmung der Comicserie über eine geheime Regierungsbehörde, die das Universum schützt, wird für immer in Erinnerung bleiben, weil sie uns das überschwängliche Paar Will "Ich sehe gut aus!" Smith und dem geradlinigen Tommy Lee Jones. Aber es ist die Art und Weise, wie New York City in eine wortwörtliche Freakshow außerirdischer Kreaturen verwandelt wird, von Frank dem Mops (eigentlich ein Außerirdischer, der nur wie ein Mops aussieht) bis zu Tony Shaloubs Kopf regenerierendem Pfandhausbesitzer. Es ist eine perfekt inszenierte Science-Fiction-Komödie, die eine Vielzahl von Verschwörungstheorien über die Besucher unter uns aufgreift. Wenn man den Film jedoch auf seine Elemente reduziert, geht es in Men in Black im Wesentlichen darum, dass New York City der großartigste Ort der Welt ist - egal, ob man aus dem Weltall kommt oder hier auf der Erde lebt. -Esther Zuckerman

142 Buckaroo Banzai – Die 8. Dimension (1984) "Lach, solange du noch kannst, Affenjunge!" W.D. Richters altes Sci-Fi-New-Wave-Wunder ist eine verrückte Meisterklasse im Aufbau einer überladenen Welt, in der der Neurochirurg, Physiker, Rocker und Teilzeit-Testpilot Buckaroo Banzai (Peter Weller) gegen den verrückten Dr. Emilio Lizardo (John Lithgow) antritt. Die Schwarzen Lectroiden mit jamaikanischem Akzent von Planet 10 helfen Banzai und seinem zusammengewürfelten Team, den Kong Hong Cavaliers, bei der Verteidigung gegen die Roten Lectroiden und deren Suche nach seinem Materie durchdringenden Oszillations-Overthruster. Ok, aber: wie erklärt man die Vertuschung von Orson Welles? Oder Penny Priddy (Ellen Barkin), die heimliche Zwillingsschwester einer toten Ehefrau? Die Respektlosigkeit des Comics und die allgegenwärtigen Kommentare von der Seite sind der Grund dafür, dass dieser unverblümte Witz ein wichtiges Gegenmittel zu den albernen Geschichten über interstellare Abenteuer darstellt. Um es mit den Worten des italofaschistischen Verrückten im Film zu sagen: Er wird in den elenden Annalen der Erde gebührend verewigt werden. -Stephen Garrett

141 Idiocracy (2006) Jahrelang spielten viele Science-Fiction-Geschichten in einer fernen Zukunft, in der die Intelligenz der Menschheit unvorstellbare Höhen erreicht hat, die Technologie das Leben enorm erleichtert und viele der Probleme, die uns plagen, gelöst sind. Mike Judge stellt sich in seinem neuen Roman eine etwas andere Welt vor, die uns erwartet: Eine Welt, in der die meisten Menschen - nun ja, ok, die meisten Amerikaner - so verblödet sind, dass sie nicht mehr weiter wissen. Als Andrew Wilsons Army-Bibliothekar und Maya Rudolphs Straßenmädchen nach einem jahrhundertelangen Kälteschlaf im Jahr 2505 aufwachen, entdecken sie eine Landschaft, in der anti-intellektuelle Dummköpfe die dominierende Spezies sind, der Kommerz Amok läuft, alles sowohl hypercomputerisiert als auch ständig kaputt ist und Präsident Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho (Gott segne dich, Terry Crews) Zwischenrufer bei seiner Rede zur Lage der Nation mit einem Maschinengewehr ausschaltet. Einst galt dies als Satire, in der Judge die Science-Fiction-Konventionen auf den Kopf stellte, um für Lacher zu sorgen. Und jetzt? Man macht sich Sorgen, dass wir von seiner Vision der Idioten-Regel eingeholt wurden und der Teil "Fiktion" immer weniger zutrifft. -David Fear

140 Dune (1984) Der Autor Frank Herbert, der 1965 den vielschichtigen Roman über einen intergalaktischen Krieg um die Kontrolle der Produktion des "Gewürzes" auf einem Planeten namens Dune veröffentlichte, war mit David Lynchs Adaption einverstanden. "Die Geschichte ist da", sagte er. Trotzdem floppte der Film, und Lynch möchte bis heute nicht darüber sprechen. Aber die Sperrigkeit seiner Version ist ihr größter Vorzug: die schweißtreibende Schlampigkeit von Kenneth McMillans widerlichem Baron Harkonen, die wilde Eraserhead-Haftigkeit von Brad Dourifs Mentat, die Schärfe von Kyle MacLachlans blauen Augen, wenn er seine Tru

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 139 Independence Day (1996) Es ist ein Katastrophenfilm, ein verschwörungsorientiertes Science-Fiction-Abenteuer, eine mitreißende Schlacht im Weltraum und eine patriotische Propaganda ohnegleichen, die mit einem smarten Mundwerk und einem gewaltigen Spektakel präsentiert wird. Es ist eine Ode an die Starpower von Will Smith, auf dem Höhepunkt seiner Kräfte, und Jeff Goldblum, der beliebtesten Kassandra des Jahrzehnts. Es ist ein B-Movie aus den 50er Jahren über eine außerirdische Invasion, aufgeblasen auf die Proportionen eines A-Listen-Sommerfilms. Wenn Bill Pullman seine berühmte Rede hält ("Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der 4. Juli ist und ihr wieder einmal für unsere Freiheit kämpft"), ist das Publikum bereit, sich dafür zu rächen, dass das Weiße Haus in die Luft gesprengt wurde. Zyniker könnten sagen, dass dies alles nur ein formelhaftes Knöpfchendrücken von Regisseur Roland Emmerich ist. Aber wenn die Knöpfe so gekonnt gedrückt werden, ist das ein Beweis dafür, was abgedroschene Genrekonventionen, ein bisschen Popcorn und eine Menge Dopamin bewirken können. -Katie Rife

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 138 Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit (1989) Siebenhundert Jahre in der Zukunft lebt die Menschheit in völligem Frieden und Harmonie dank der Musik, die ein paar kalifornische Kiffer (Keanu Reeves und Alex Winter) im späten 20. Jahrhundert geschaffen haben. Als ein Riss in der Zeitlinie dazu führt, dass sie sich trennen, während sie noch in der Highschool sind, reist ein Abgesandter aus der Zukunft (George Carlin) in die Vergangenheit, um sie zusammenzuhalten. Dazu gehört, dass er ihnen hilft, einen Geschichtstest in der Highschool mit Hilfe von Napoleon, Abraham Lincoln, Dschingis Khan, Jeanne d’Arc, Sigmund Freud und Billy The Kid zu bestehen. "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit", geschrieben von Chris Matheson und Ed Solomon, war eine ganz eigene, leicht abgefahrene Variante des Zeitreisefilms und ebnete den Weg für "Beavis und Butthead" und "Wayne’s World". Keiner dieser Filme hat jedoch so zeitlose Sätze hervorgebracht wie "Im Circle K sind seltsame Dinge im Gange". -Andy Greene

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 137 Zardoz (1974) Sean Connery ist ein mutierter Brute aus der Außenwelt, der mit einem roten Lendenschurz bekleidet ist. Er versteckt sich auf einem riesigen schwebenden Steinkopf, der in Richtung Vortex schwimmt, einem Land, in dem sich die bürgerlichen Ewigen mit Hypnose und Meditation unterdrücken. Seine Reise der Erkenntnis und schließlich der Revolution wird in mehreren Rückblenden dargestellt, die gefährlich nahe daran sind, in psychedelischen Dreck abzugleiten. (Spoiler-Alarm: "Zard Oz" ist eine Anspielung auf den Zauberer von Oz.) John Boormans Kultepos erinnert an die Science-Fiction für Erwachsene in den Siebzigern vor Star Wars: kitschig und schräg, voller Sex und Gewalt, aber dennoch unbestreitbar literarisch und originell. -Mosi Reeves

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 136 Tron (1982) Der Dude leuchtet. Jeff Bridges war der Inbegriff von Coolness in diesem Disney-Film aus den frühen Achtzigern, in dem es um einen Videospielentwickler geht, der in einem Computer landet, wo er und seine Kollegen zu Avataren werden, die gezwungen sind, an einer Reihe von olympischen Wettbewerben teilzunehmen. Zum Glück für Clu (Bridges) hat sein Pendant in der realen Welt eines der Spiele entworfen, ein Motorradrennen namens Light Cycle, und er macht sich aus dem Staub, wobei er auf dem Weg dorthin gegen eine Reihe von Schlägern kämpft - darunter auch sein Chef in der realen Welt. Das ist alles sehr, sehr schwer zu verarbeiten, aber 1982 sah der Film supercool aus und begeisterte ein von Videospielen fasziniertes Publikum. -JH

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 135 Repo Man (1984) Einer der Initiationsriten für ein cooles Kind in den 80er Jahren war es, sich in Alex Cox’ freilaufende Gesellschaftssatire zu vertiefen (und natürlich in den geilen L.A.-Punk-Soundtrack). Emilio Estevez spielt einen wurzellosen Rebellen, der in einen Job stolpert, bei dem er Fahrzeuge wieder in Besitz nimmt, wo er Mentoren findet (darunter einen philosophischen alten Griesgram, gespielt von Harry Dean Stanton) und in eine Verschwörung hineingezogen wird, in die Aliens, Regierungsagenten und ein radioaktives Auto verwickelt sind. So wunderbar bizarr der Film auch ist, so ist er doch ein ziemlich genaues Dokument des Lebens im Amerika von Ronald Reagan im Jahr 1984, in dem selbst die anarchischsten Jugendlichen ständig Gefahr liefen, in der Massenkonformität aufzugehen. -Noel Murray

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 134 In Flammen geboren (1983) Lizzie Bordens glorreicher D.I.Y.-Aufruf aus dem Untergrund stellt sich das New York der Reagan-Ära als eine Dystopie vor, die bereits im Gange ist, und macht das heutige Gotham zu einem "futuristischen" Sündenpfuhl mit Massenarbeitslosigkeit, grassierender Frauenfeindlichkeit, Rassenspannungen und Aufständen auf den Straßen. (Plus ça change.) Zum Glück gibt es nicht nur eine, sondern gleich zwei Frauenarmeen, die die Frauen vor Abschaum schützen und über Piratensender zur Revolution aufrufen. Schließlich schließen sie sich zusammen, um mit allen Mitteln einen echten sozialen Wandel herbeizuführen. Der Höhepunkt des Films, die Bombardierung des World Trade Centers (!), spielt sich heute, gelinde gesagt, ganz anders ab als in den No Wave 80er Jahren. Aber das gilt auch für Born in Flames: ein Fick auf das Patriarchat, ein ausgeprägtes Verständnis von Intersektionalität und Wut auf eine Maschinerie, die alle außer dem einen Prozent als entbehrlich betrachtet. Die Tatsache, dass Borden tatsächliches Filmmaterial von Aufständen und Polizeigewalt integriert hat, trägt nur zur Dringlichkeit seiner Agitprop-Erzählung bei. Ein Science-Fiction-Film, der so radikal ist wie seine Politik und doppelt so aufrührerisch. -DF

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 133 District 9 (2009) In Neill Blomkamps düsterer Sci-Fi-Fantasie sind die Außerirdischen keine tödlichen Invasoren. Sie sind verfolgte Shrimps, die von einer privaten Militärfirma in südafrikanische Elendsviertel getrieben, von nigerianischen Warlords ausgebeutet und in ein allgemeines Elendsdasein gedrängt werden. Dann wird ein unglücklicher Bürokrat (Sharlto Copley), der mit ihrer Umsiedlung beauftragt wurde, gezwungen, eine Meile in ihren Exoskeletten zu laufen. Dieser Science-Fiction-Film über die Apartheid und andere soziale Missstände ist einer der düstersten und bösartigsten Filme, die jemals für den Oscar nominiert wurden. Er nutzt das Format einer Mockumentary, um den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen - man erwartet fast, dass Michael Scott hinter einer Ecke auftaucht und anfängt zu schießen -, um sich dann an der Hässlichkeit der Menschheit abzureiben. Der Film ist bewundernswert, auch wenn man am liebsten unter die Dusche gehen würde. -Chris Vognar

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 132 2046 (2004) Wong Kar-wais Fortsetzung des schwärmerisch romantischen In the Mood for Love geht zurück in die Zukunft und untersucht die emotionalen Folgen des Journalisten Chow Mo Wan (Tony Leung Chiu-Wai), der seine unerwiderte Liebe unter anderem durch das Schreiben eines Science-Fiction-Romans verdrängt. 2046 wechselt ehrgeizig zwischen den Zeitebenen und Genres, indem er von den 1960er Jahren in die fiktive Welt von Chows Buch wechselt, die in einer glatten, dystopischen Landschaft in der Mitte des 21. Jahrhunderts angesiedelt ist, in der die Langeweile der Charaktere die des untröstlichen Autors widerspiegelt. Obwohl der Film nicht häufig auf solchen Listen zu finden ist, spiegelt er doch das wider, was das Beste an Science-Fiction ist: die Neukalibrierung unserer Weltsicht dank seiner bahnbrechenden Vision der fließenden Übergänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart - und der Zerbrechlichkeit unseres Haltes in der Realität. -Tim Grierson

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 131 Ad Astra (2019) Der von intergalaktischen Vaterproblemen geplagte Emo-Astronaut Brad Pitt erhält endlich Nachricht von seinem abwesenden Vater (Tommy Lee Jones), der nach 29 Jahren auf einer Reise an den Rand des Sonnensystems verschollen ist. Also macht sich der missionsorientierte Pitt auf den Weg, zunächst zum Mond und dann zum Mars, bevor er sich zum Jupiter und darüber hinaus wagt, um die Welt zu retten und ein letztes Gespräch mit seinem Vater zu führen - allerdings nicht in dieser Reihenfolge. Regisseur James Gray lässt "Heart of Darkness" mit "2001: Odyssee im Weltraum" verschmelzen, um die glühend kalte Fusion dieses schaurigen Trips ins Unbekannte zu schaffen. Vom Horror eines Pavianangriffs in der Schwerelosigkeit bis zum Doubletree-Hotel auf dem Mond ist alles dabei - aber der wahre Schrei, den man im Weltraum nie hören wird, ist der, den man angesichts des metaphysischen Mahlstroms aus eigenem Fleisch und Blut ausstößt. -G