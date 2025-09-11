Die 20 besten Songs des Little Richard

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Was gibt es über Little Richard noch zu sagen, das er nicht längst besser selbst gesagt hat? „Ich bin der Erfinder! Ich bin der Ursprung! Bin der Befreier! Ich bin der Architekt! Ich bin Rock & Roll!“, rief er einst in einem Interview, bevor er hinzufügte: „Jetzt sage ich das nicht, um eitel oder eingebildet zu sein.“

Der wilde Innovator

Nein, Little Richard – geboren Richard Penniman 1932 in Macon, Georgia – war einfach ehrlich. Sein Einfluss ist nicht zu ermessen. Die Beatles lernten ihre ekstatischen Falsett-Schreie von ihm; James Brown sagte, er sei „der Erste, der den Funk in den Rhythmus brachte“. In seinem Jahrbuch schrieb Bob Dylan, dass sein Traum sei, „bei Little Richard einzusteigen“, und der neunjährige David Bowie kaufte sich ein Saxofon, um das zu versuchen. Bowies Glam-Phase, Mick Jaggers tänzelndes Posieren, die psycho-sexuellen Verrenkungen von Prince – all das ist schwer vorstellbar ohne Richards androgynes, flamboyantes Vorbild.

Little Richard war der Freakigste unter den großen Rock-&-Rollern – seine sexuelle Expressivität war weder durch Elvis Presleys bodenständigen Charme, noch Chuck Berrys Schalk, Jerry Lee Lewis’ Boshaftigkeit, Buddy Hollys Pop-Sensibilität oder Fats Dominos freundliche Gelassenheit gezügelt. Richards wildes „Woo“ vereinte das Spirituelle und das Orgasmische auf eine Weise, die die musikalische Darstellung von Verlangen für immer veränderte. Wie Jimi Hendrix sagte: „Ich will mit meiner Gitarre das machen, was Little Richard mit seiner Stimme macht.“

„Tutti-Frutti“ (1955)

A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom. Little Richard schrieb vielleicht die größte (vielleicht die erste) Rock-&-Roll-Zeile, um ein Drum-Fill zu beschreiben. Oder – je nachdem, wann man ihn fragte – es war seine Antwort an den Chef als Tellerwäscher am Greyhound-Bahnhof in Macon. Produzent Bumps Blackwell hörte in diesem improvisierten Frust-Rhythmus einen Hit und engagierte die Songwriterin Dorothy LaBostrie, um die ursprünglichen, sehr expliziten Texte über „guten Hintern“ und praktische Anleitungen zum Analverkehr abzuschwächen. „Tutti-Frutti“ wurde von „explizit“ zu „andeutend“ entschärft, doch Richards lustvolles Onomatopoetikum sprühte immer noch fleischliche Freude aus, weit jenseits jedes Wörterbuchs – wenn er die letzten Silben landet, hört man förmlich die Körper aneinanderprallen.

„Long Tall Sally (The Thing)“ (1956)

„Tutti Frutti“ lebte von lüsternem Nonsens, sein Nachfolger „Long Tall Sally“ strotzt vor zweideutigen Anspielungen. Richard erwischt Onkel John mit Sally in der Gasse, droht zwar, es Tante Mary zu petzen, doch seine Darbietung verrät, dass er eher auf der Seite der Liebenden steht. Was genau passiert, bleibt unklar, aber Heimlichkeit und Sallys kahlrasierter Kopf deuten auf etwas Anstößiges, vielleicht Verrücktes. Dieser wilde Song brachte Richard seine erste R&B-Nummer 1 und seinen ersten Top-10-Pop-Hit. Er war unwiderstehlich – auch für die Beatles. John Lennon sagte: „Als ich es hörte, war es so großartig, dass ich nicht sprechen konnte,“ und Paul McCartney machte es zum Showstück der frühen Fab Four.

„Slippin’ and Slidin’“ (1956)

„Ein anderer Typ brachte ,Slippin’ and Slidin’’ raus, Eddie Bo, und es war ein Hit in New Orleans“, erzählte Richard 1970 im ROLLING STONE. „Sie veröffentlichten meine Version in der Woche darauf – und sie schlug ihn tot, weil er nicht den Rhythmus hatte, weißt du, nicht das, was ich habe.“ Verglichen mit Bos lockerer R&B-Version zeigt Richards feurige Variante sein besonderes Etwas – sein „je ne sais woo“. Jerry Lee Lewis oder Johnnie Johnson mochten melodisch versierter am Klavier gewesen sein, doch Richards perkussives Hämmern war unverkennbar. Es trug den Rhythmus, sodass Drummer Earl Palmer sich darunter austoben konnte.

„Ready Teddy“ (1956)

„Ready, set, go man go.“ Schon die Eröffnungszeile ist ein Startschuss – Richard ist der Knall, der alle nach vorne treibt. Die Strophen sind fast a-cappella-Schreie, nur unterbrochen von perkussiven Explosionen, die in den sexuell aufgeladenen Refrain münden. Richard behauptet zwar, nur zum Tanz zu gehen, aber das klingt wie eine Notlüge, um sich zu vergnügen. John Marascalco und Robert Blackwell brachten den Text, Richard schrieb die Melodie: „Ich machte die Hits, aber bekam nicht das Geld – nur die Freiheit“, sagte er später.

„Heeby-Jeebies“ (1956)

Little Richards Songs verkörperten Rock & Rolls Hingabe an Tempo und die damit verbundene Ungeduld, Freude und Rastlosigkeit. In diesem wilden Song singt Richard schneller, als der Takt erlaubt – passend, da er vom Fluch seiner „bad luck baby“ klagt. Kein Wunder, dass Otis Redding, der sich als „von Richard inspiriert“ bezeichnete, hier seine Laufbahn startete: Er gewann mit „Heeby-Jeebies“ Talentwettbewerbe 15 Wochen in Folge.

„All Around the World“ (1956)

Für Richard war Rock & Roll einfach schneller R&B. „Schneller gespielt, nennst du es Rock & Roll; in normalem Tempo heißt es Rhythm & Blues.“ „All Around the World“ ist leichter, von Hörnern getrieben, weniger frenetisch – aber ebenso überschwänglich. 1956 klang oft die Botschaft „Rock & Roll bleibt für immer“, Richard ging weiter: Dieser Sound sei global – und das bewies er bald auf Tourneen bis nach Australien.

„The Girl Can’t Help It“ (1956)

Hier brauchte Richard Verstärkung – und nutzte sie, um noch mehr Wahnsinn zu entfachen. Im Titelsong des Jayne-Mansfield-Films schreit er im Call-and-Response, der Beat swingt, eigentlich für Fats Domino gedacht. Doch Richards Stimme treibt das Ganze in den roten Bereich – pure, ungezähmte Sexualität.

„Rip It Up“ (1956)

Der Titel suggeriert Gewalt, doch Richards zweite R&B-Nummer 1 swingt locker. Er schreit nicht, sondern schwebt im Falsett, die Band groovt entspannt. Elvis’ Version rockt härter, die Everly Brothers machten daraus einen Tanzsong, doch Richards Version zeigt seine Wurzeln im Jump Blues.

„Send Me Some Lovin’“ (1957)

Oft überstrahlt Richards Rock-&-Roll-Erbe seinen Einfluss auf den Soul. Sam Cooke und Otis Redding ehrten ihn. In „Send Me Some Lovin’“ hört man, wie Cookes samtige Eleganz oder Reddings raues Flehen schon angelegt sind. Richard legte die Blaupause.

„Jenny Jenny“ (1957)

Weniger Song als Ingenieurskunst: „Jenny Jenny“ ist ein Hochgeschwindigkeits-Vehikel für Richards „Woo“. McCartney imitierte es begeistert: „Man muss über sich hinausgehen, um so zu singen.“

„Lucille“ (1957)

„Lucille“ ist pure Raserei – Drums und Hörner hämmern ein unaufhaltsames Riff. Gecovert von AC/DC, den Sonics oder Beatles, doch unerreicht bleibt Richard selbst, dessen Sehnsucht nie gestillt wird.

„Keep A-Knockin’“ (1957)

John Bonham stahl Earl Palmers Intro für Led Zeppelins „Rock and Roll“. Richards Version? Nur Krach, laut und wild – aber das reinste Rock & Roll.

„Good Golly, Miss Molly“ (1958)

Titel aus dem Spruch eines DJs, Intro von Ike Turner entlehnt – doch sobald Richard schreit, ist es ganz er. Jeder Ausruf klingt wie spontan erfunden, seine Stimme sprengt jedes Limit.

„Ooh! My Soul“ (1958)

„Elvis mag der König sein, aber ich bin die Königin“, sagte Richard. Mit Pompadour und Make-up verkörperte er androgyne Energie. „Ooh! My Soul“ ist sein kokett-genderfluides Meisterstück – er verführt sich selbst, lacht danach und genießt es.

„Kansas City/Hey Hey Hey Hey“ (1959)

Richard nahm zwei Versionen des Lieber/Stoller-Klassikers auf. Die zweite stempelte er mit seinem „Hey hey hey hey“-Shout. Später verband er die Songs und kassierte sogar Tantiemen, als die Beatles sie coverten.

„By the Light of the Silvery Moon“ (1959)

Wie Fats Domino griff er auf alte Standards zurück. Mit Swing und Augenzwinkern singt Richard diesen Klassiker – kein Spott, sondern ein campy Charme, der das Original veredelt.

„Bama Lama Bama Loo“ (1964)

Rückkehr zu Specialty, Rückkehr zum Nonsens. „Bama Lama Bama Loo“ klingt wie „Tutti Frutti light“. Älter, langsamer, aber groovig – Richard macht Alter zur Stärke.

„I Don’t Know What You’ve Got but It’s Got Me“ (1965)

Sein letzter großer R&B-Hit: eine tief-soulige Ballade, gespalten auf zwei Single-Seiten. Hier klingt Richard so gospel-getrieben wie nie zuvor.

„I Need Love“ (1967)

Bei Okeh untergegangen, aber brillant: „I Need Love“ reitet auf einem Otis-Redding-artigen Soul-Groove, Richard gibt ihm Glamour und explosive Energie.

„Freedom Blues“ (1970)

Statt alte Hits aufzuwärmen, stürzte sich Richard in Funk und Gegenwart. „Freedom Blues“ ist zugleich Bürgerrechtsruf und Zeitgeist-Hymne – und Richard klingt leidenschaftlicher denn je.