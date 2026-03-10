Die 20 besten Songs von Gregg Allman

Die Frage „Können weiße Männer Blues singen?“ wird seit Jahrzehnten diskutiert. Insbesondere seit ernsthafte weiße Kids in den 1960er Jahren begannen, sich an dieser Musik zu versuchen. Im Fall von Gregg Allman stellte sich diese Frage jedoch nie. Es ging nicht nur um seine raue, oft schmerzerfüllte Stimme und die echte Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Prahlerei, die sie vermittelte.

Es war auch ein Spiegelbild der Tragödien, die Gregg Allmans Leben prägten. Angefangen mit dem Mord an seinem Vater, als Gregg zwei Jahre alt war. Bis hin zu den Motorradunfällen, die seinen Bruder Duane und Berry Oakley, Mitglied der Allman Brothers Band, innerhalb eines Jahres in den 1970er Jahren das Leben kosteten.

Hinzu kamen die Auswirkungen von Ruhm. Berühmtheit. Chemischen Versuchungen. Und Scheidungen, insbesondere für einen relativ schüchternen Menschen wie Gregg Allman, der sich mehr als verdient hatte, Blues zu singen. „Man muss sich fragen, warum jemand überhaupt Musiker werden will“, sagte Allman 1973 gegenüber Rolling Stone. „Ich habe gespielt, um meinen Seelenfrieden zu finden.“ Hier sind einige dieser Momente, in denen Allman hoffentlich seine inneren Belastungen mit seinen Songs lindern konnte.

„It’s Not My Cross to Bear“ (1969)

Der erste Gesang von Allman auf dem ersten Allmans-Album beginnt perfekt mit einem kehligen Brüllen. Dieser langsame Blues, einer der ersten Songs, die er seinen Bandkollegen zeigte (und den er schrieb, als Gregg in L.A. war und mit den zukünftigen Mitgliedern von Poco abhing), ist eine Unabhängigkeitserklärung von einer schlechten Beziehung. Und legt die Messlatte hoch. Allman klingt für sein Alter (er war erst 22) ungewöhnlich weise. Er wechselt in einem Song zwischen Härte und Zärtlichkeit.

„Dreams“ (1969)

Dieser Allman-Original-Song war laut Gregg der erste Song von ihm, den seine Bandkollegen wirklich mochten. „Ich sage dir, sie waren sofort dabei“, erzählt er von einer frühen Probe, bei der er ihnen den Song vorstellte. „Er war ein Hit, Bruder. Sie liebten ihn.“ Der Text – ‚I’m hung up on dreams I’ll never see/Ah, help me baby/Or this surely will be the end of me‘ – war Blues wie aus dem Lehrbuch. Aber von seinem jazzigen Feeling (teilweise inspiriert von Miles Davis) bis zu seinem wirbelnden, sumpfigen Arrangement zeigte dieser Track aus dem Debütalbum von The Allman Brothers Band auch, dass Gregg keineswegs ein langweiliger Traditionalist war.

„Whipping Post“ (1969)

Um sein schlafendes Baby nicht zu wecken, schrieb Gregg diesen wegweisenden frühen Allmans-Song mitten in der Nacht auf einem Bügelbrett, als er kein Papier finden konnte. Ein qualvoller Hilferuf. Der jedoch nicht so begann, wie Gitarrist Dickey Betts dem Allmans-Biografen Alan Paul erzählte. „‚Whipping Post‘ war eine Ballade, als Gregg sie uns brachte. Es war ein wirklich melancholischer, langsamer Blues.“ Das änderte sich, als Oakley das berühmte Intro entwickelte und der Song richtig in Fahrt kam. Und Greggs intensiver, an einem Scheideweg stehender Gesang macht ihn zu etwas ganz Besonderem.

„Don’t Keep Me Wonderin’“ (1970)

Dieser Song aus dem zweiten Album der Band, Idlewild South, ist eine Eigenkomposition von Gregg. Und setzt seine damalige Erfolgsserie als Songwriter fort. „Tell me why when the phone rings baby/You’re up and across the floor“, fleht Gregg, begleitet von der glorreichen Slide-Gitarre seines Bruders Duane. OK, 1970 gab es noch keine Handys. Die Art, wie Greggs Stimme um das Mikrofon zu wandern scheint, verstärkt die Wirkung des Songs noch.

„Please Call Home“ (1970)

Nur wenige fangen den Schmerz, einen geliebten Menschen gehen zu sehen, so ein wie Gregg in dieser melancholischen Ballade aus „Idlewild South“. „Take one last look before you leave/Because, oh, somehow it means so much to me.“ Der Song offenbart eine neue Ebene der Raffinesse in Greggs Songwriting und Gesang (wie die Momente mit seiner souligen Falsettstimme). Eine majestätische Neuaufnahme des Songs erschien auf seinem Soloalbum „Laid Back“ von 1973.

„Statesboro Blues“ (1971)

Das legendäre Album „At Fillmore East“ der Allmans beginnt mit seiner straffen, kraftvollen Version des Blues-Klassikers von Blind Willie McTell. Der in den 1920er Jahren geschrieben wurde und sich auf Statesboro, Georgia, bezieht. Gregg klingt selten so stark und selbstbewusst. Und die Solopassagen von Duane und Betts brachten den Song in die Top 10 der Rolling Stone ’s „100 Greatest Guitar Songs“.

„Done Somebody Wrong“ (1971)

Ein weiteres Juwel aus dem Fillmore-Set der Allmans. Dieser Blues von Elmore James hat einen fröhlichen Swing, der Gregg die Möglichkeit gibt, seine Stimme zu lockern. Er ermahnt, fleht und prahlt abwechselnd. Angesichts der Auswirkungen des Todes seines Bruders Duane kurz nach diesen Shows klang Greggs Stimme nie wieder so kräftig und fest.

„One Way Out“ (1971)

Dieser rockige Cover-Song von Sonny Boy Williamson, der während der Fillmore East-Shows aufgenommen, aber erst ein Jahr später auf „Eat a Peach“ veröffentlicht wurde, zeigt Gregg, wie er sich vor unseren Ohren in einen wettergegerbten Bluesman verwandelt.

„Trouble No More“ (1971)

Muddy Waters‘ Blues-Hit aus den Fünfzigern passte ebenfalls perfekt zu Duanes Slide, dem düsteren Shuffle der Allmans und vor allem zu Greggs überschwänglicher Stimme. Wie „One Way Out“ fand auch dieser Fillmore East-Titel seinen Weg auf das spätere Album „Eat a Peach“.

„Ain’t Wastin‘ Time No More“ (1972)

„Ich hatte diesen Lick schon eine Weile. Und ich erinnere mich, dass [Berry] Oakley sagte: ‚Mann, was ist das für ein kleines Ding, das du da spielst?’“, erinnerte sich Gregg. Gut, dass Oakley Allman dazu drängte, den Song fertigzustellen. Vom düsteren Rumble von Greggs Klavier zu Beginn bis zu Betts‘ melancholischen Slide-Parts ist dieser Juwel aus „Eat a Peach“ sowohl eine Hommage an Duane als auch ein Grund, weiterzumachen. Gregg sagte, er sei teilweise von „Leuten, die aus dem Vietnamkrieg zurückkamen“ inspiriert. Aber Duanes Geist schwebt eindeutig über diesem eindringlichen, bewegenden Song.

„Melissa“ (1972)

„Melissa“ stammt noch aus Greggs Zeit vor den Allmans in der Band 31st of February. Und war so sanft, dass Gregg sie den Allmans jahrelang nicht zeigte. Sie tauchte erst wieder auf, als die Band zusätzliche Songs für ‚Eat a Peach‘ brauchte. (Angesichts der Tatsache, wie sehr Duane den Song geliebt hatte, war es auch eine Hommage an ihn.) Doch die Kombination aus gezupften Akustikakkorden und Greggs warmer Stimme passt perfekt zur Band. Und macht den Song zu einem sofortigen Allmans-Juwel. Gregg hatte lange nach einem Frauennamen für den Song gesucht. Bis er in einem Lebensmittelgeschäft eine Mutter hörte, die ihrer herumstreunenden Tochter zurief: „Oh, Melissa, komm zurück!“

„Wasted Words“ (1973)

„Can you tell me, tell me, friend, just exactly where I’ve been?„ singt Gregg im Eröffnungstrack von Brothers and Sisters. Dem ersten vollständigen Studioalbum, das die Band nach dem Tod von Duane und Oakley aufgenommen hat. Der Song, einer der ersten, die für das Album aufgenommen wurden, schafft einen Ausgleich zwischen Greggs spuckendem Gesang und dem fröhlichen Klavier des neuen Bandmitglieds Chuck Leavell.

„Midnight Rider“ (1973)

Dieser Song von Gregg wurde eines Nachts in einem fast leeren Proberaum geschrieben und erstmals von den Allmans auf Idlewild South aufgenommen. Aber Greggs Neuaufnahme auf seinem Soloalbum Laid Back verleiht ihm mit Hilfe eines groß angelegten orchestralen Arrangements eine neue Dimension der Katharsis für verlorene Seelen. Der Inbegriff von „heimgesucht“ und einer von Greggs schmerzlichsten Gesangsstücken. Wie Gregg RS 1973 über Oakleys Tod sagte: „Nach diesem zweiten Verlust fiel es mir so schwer, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Ich ertappte mich sogar dabei, zu denken, dass es immer weniger werden und ich vielleicht der Nächste bin.“

„These Days“ (1973)

Viele haben sich an Jackson Brownes frühreife Ballade gewagt, die er als Teenager geschrieben hat. Aber niemand hat die niedergeschlagene Kontemplation in Allmans Version aus Laid Back erreicht, die auch einen Hauch von Country-Balladen in seinen Sound bringt.

„Can’t Lose What You Never Had“ (1975)

1975 standen die Allmans kurz vor dem Zusammenbruch. Gregg entfremdete sich zunehmend von seinen Bandkollegen und war zunehmend drogenabhängig, um alles durchzustehen. Diese verlorene Seele umgibt diese Version von Muddy Waters‘ Song aus dem Album Win, Lose or Draw der Allmans. Gregg hatte noch nie so müde und belastet geklungen.

„Just Ain’t Easy“ (1979)

Als sich die Allmans für das Reunion-Album Enlightened Rogues (einer von Duanes Lieblingsausdrücken über die Band) wieder zusammenfanden, hatte Gregg die Hölle durchlebt. Cher, das Highlife in L.A. und die Ablehnung der Fans. Diese qualvollen Jahre kommen, wenn auch nicht explizit, in seinem besten Song des Albums zum Ausdruck. In diesem Song, der von der Verzweiflung am Morgen danach handelt, fand Gregg zu der stimmlichen Feinheit seiner frühen Jahre zurück.

„I’m No Angel“ (1987)

Ende der 1980er Jahre rechnete kaum jemand mit einer Rückkehr Greggs zu alter Form. Doch dieser kraftvolle Track aus seinem gleichnamigen Soloalbum von 1987 war das fulminante Comeback, das viele nie für möglich gehalten hätten. Obwohl der Text von Tony Colton und Phil Palmer stammt, könnte er genauso gut von Gregg selbst geschrieben worden sein. Und der wissende Ton in seiner Stimme macht den Song ebenso aus wie sein radiotaugliches Arrangement.

„Good Clean Fun“ (1990)

Nachdem sie sich in den 1980er Jahren erneut aufgelöst hatten, formierten sich die Allmans 1989 neu, um ihr Box-Set „Dreams“ zu feiern. Im folgenden Jahr nahmen sie eines ihrer stärksten späteren Alben auf, „Seven Turns“, auf dem Warren Haynes nun neben Betts die Gitarre von Duane spielte. „Good Clean Fun“, das Betts und Gregg gemeinsam geschrieben hatten – das erste Mal, dass sie einen Song zusammen geschrieben hatten –, brachte den Stomp und den Snarl zurück in ihre Musik. Und in Greggs Stimme.

„Just Another Rider“ (2011)

Allmans 2011 von T-Bone Burnett produziertes Soloalbum „Low Country Blues“ war eine weitere unerwartete Rückkehr zu alter Form. Und sein einziger Original-Song – gemeinsam geschrieben von Gregg und Haynes – zeigte, wie Gregg seine alte Ausdruckskraft wiederbeleben konnte. Gesungen mit einer tieferen Stimme, die mehr Lebenserfahrung verriet als je zuvor, und angetrieben von einem hornlastigen Arrangement, das an Laid Back erinnerte, war „Just Another Rider“ eine passende, altersbewusste Fortsetzung von „Midnight Rider“. „Remind you to take it slow/One step at a time, baby.“

„Who to Believe“ (2003)

Gregg lässt in diesem mitreißenden Song aus dem Album „Hittin‘ the Note“ der Allmans seine ganze Stimmgewalt – und seine Selbstzweifel und Isolation – zum Ausdruck kommen. Angetrieben von den Gitarristen Haynes (der den Song mitgeschrieben hat) und Derek Trucks, heizen die Bandmitglieder Gregg ordentlich ein, der sich mit einer seiner besten Leistungen seiner späteren Karriere revanchiert.