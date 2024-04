Tina Turner erhält 1,80 Meter große Ehren-Statue

Fast ein Jahr nach ihrem Tod (24. Mai 2023) soll Tina Turner in ihrer Geburtsstadt Brownsville, Tennessee mit einer großen Geste geehrt werden – wortwörtlich. Wie nun das „Tina Turner Museum“ in ihrer Heimatstadt bekannt gegeben hat, sei der Bau einer „6 foot tall“, also etwa 1,80 Meter großen Bronze-Statue geplant. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2025 angesetzt.

Statue muss erst noch finanziert werden

Das Museum schätzt die Kosten für die Bronzefigur auf etwa 150.000 $ (ca. 141.000 €). Die Stadt Brownsville wird „den ersten Teil“ finanzieren, während der Rest durch Spenden von Fans der Sängerin aufgebracht werden soll. Die Spendensammlung läuft bereits. Bill Rawls, Jr., Brownsvilles Bürgermeister, macht sich keine Sorgen darum, dass das Geld nicht aufgebracht werden könnte. So plant er Beispielsweise eine Spendengala, um die Finanzierung der Statue zu unterstützen.

Welche Pose wird die Figur haben?

Laut der Facebookseite des „Tina Turner Museums“ könnte noch offen sein, wie die bronzene Tina Turner letztendlich posiert. So teilt der Account am Sonntag (14. April) einen Spendenaufruf, gefolgt mit der Frage: „Wir sind gespannt, was eure Lieblings-‚Tina Pose‘ ist? Zeigt uns eure Fotos in den Kommentaren“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Skulptur wird von dem Künstler Fred „Ajano“ Ajanogha geschaffen. Mit über 40 Jahren Erfahrung hat er bereits mehr als 20 Bronzestatuen errichtet.

Tina Turner starb am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz. Die Musikerin hatte immer wieder mit Hiobsbotschaften Schlagzeilen gemacht. 2013 erlitt Turner einen Schlaganfall. 2016 wurde bekannt, dass bei ihr Darmkrebs diagnostiziert wurde. Im Jahr darauf unterzog sie sich einer Nierentransplantation — Erwin Bach, ihr Ehemann, spendete ihr eine Niere. Vor einigen Jahren wurde über eine erneute Krebserkrankung spekuliert, die jedoch nicht bestätigt wurde.