Heiß, versaut: Die 30 erotischsten Musikvideos aller Zeiten

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Von gewagt über vulgär bis hin zu verboten. Wir zählen die heißesten, versautesten und meistdiskutierten Clips von Beyoncé, Prince, Madonna und anderen herunter.S ex und Popmusik gehen seit den Tagen von Elvis‘ Hüftschwung Hand in Hand. Aber mit dem Start von MTV im Jahr 1981 wurde diese Beziehung noch deutlicher.

Auffällige Videos wie „Girls on Film” von Duran Duran sorgten schon früh für Kontroversen, während Madonna und Prince ihr Pop-Imperium auf ihrer Bereitschaft aufbauten, Grenzen zu überschreiten.

Diese 30 Videos, die von den Anfängen von MTV bis zur Ära der YouTube-fähigen Smartphones reichen, sorgten für Aufsehen und Diskussionen.

30. Cher, „If I Could Turn Back Time”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der kaum etwas der Fantasie überlassende Netz-Bodysuit, den Cher 1989 in ihrem Video zu „If I Could Turn Back Time“ war definitiv nicht militärkonform. Aber das hielt die wandlungsfähige Pop-Ikone und Regisseur Marty Callner nicht davon ab, den Clip auf der U.S.S. Missouri zu drehen, wo sie von begeisterten Besatzungsmitgliedern umgeben war.

Die Marine war jedoch offiziell weniger begeistert, und als der Clip ausgestrahlt wurde, kam es zu „moralischer Empörung“. „Die Marine arbeitete eng mit dem Produzenten zusammen, um sicherzustellen, dass das Video geschmackvoll sein würde”, schrieb Lt. Cmdr. A. J. Dooley in einer Erklärung, die nach der Veröffentlichung des Videos herauskam. „Allerdings waren Änderungen in der Endphase der Produktion, darunter Chers freizügiges Kostüm, nicht vorgesehen. Und führten zu Untertönen, die wir während unserer Vorproduktionsplanung zu vermeiden versucht hatten.”

29. TLC, „Red Light Special“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Matthew Rolston, der bei TLCs aufreizendem Video zu „Creep“ Regie führte, stand auch bei diesem Clip aus dem Jahr 1994 hinter der Kamera, in dem Lisa „Left Eye“ Lopes als Matriarchin eines Bordells zu sehen ist, in dem Boris Kodjoe („Brown Sugar“, „Real Husbands of Hollywood“) arbeitet.

„Das erste, was mir in den Sinn kam, war ein blinkendes rotes Stroboskoplicht und jemand, der Stripper-Bewegungen macht“, erzählte Tionne „T-Boz“ Watkins, die zusammen mit ihrer Bandkollegin Rozonda „Chilli“ Thomas Strip-Poker spielt, gegenüber Vibe im Jahr 2013. „Was auch immer für Tricks es gibt. Das ist mein Red-Light-Special.“

28. FKA Twigs, „Papi Pacify“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

FKA Twigs‘ intensiver Schwarz-Weiß-Clip zu ihrer 2013 erschienenen Single „Papi Pacify“ ist voller Gliedmaßen und Sehnsucht. Wobei die britische Electro-Soul-Sängerin in die Kamera starrt, während sie sich an ihren Liebhaber schmiegt. Die Szenen, in denen er seine Finger in ihren Mund steckt, waren, wie sie später gegenüber der britischen Zeitung „Evening Standard“ erklärte, auch eine Anspielung auf eine „emotional missbräuchliche“ Beziehung, in der sie sich befunden hatte.

„In dieser Beziehung konnte ich mich nicht verständigen. Die Person, mit der ich zusammen war, hinderte mich daran, meine Gefühle zu erklären. Die physische Manifestation davon ist, dass jemand seine Hand in deinen Mund steckt. Aber es gibt auch ein Element, das mir daran gefällt. Es ist durcheinander. Es macht süchtig.”

27. Michael Jackson, „In the Closet“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser Pas de deux zwischen Michael Jackson und Naomi Campbell aus dem Jahr 1992, inszeniert vom Meister der Monochromie Herb Ritts und gedreht am Salton Sea in Kalifornien während Jacksons Dangerous-Ära, glüht, während der von Jackson und New-Jack-Swing-Architekt Teddy Riley gemeinsam produzierte Track knallt und groovt. Und sowohl auf der Leinwand als auch auf der Platte neue Seiten des King of Pop zeigt.

26. Usher, „Confessions, Pt. II“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Usher durchläuft in diesem Video aus dem Jahr 2004, das von Chris Robinson gedreht wurde, mehrere Phasen der Trennungsschmerz. Und zeigt den Sänger in einem Konflikt mit zwei Frauen, bevor er von seiner Geliebten vor die Tür gesetzt wird.

Er arbeitet sich in einen solchen Zustand hinein, dass er sein Hemd auszieht und seine durchtrainierten Bauchmuskeln in Aufnahmen zeigt, die an eine viel reumütigere Version von D’Angelos „Untitled (How Does It Feel)” erinnern.

25. En Vogue, „Giving Him Something He Can Feel”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Girlgroup En Vogue coverte Aretha Franklins verführerischen Song aus dem Jahr 1976 (geschrieben von Curtis Mayfield) und brachte 1992 ein Video heraus, das die reine Stimmgewalt des Quartetts zur Geltung brachte.

Während En Vogue, gekleidet in passenden roten Kleidern, die eine Hommage an den von den Supremes inspirierten Film „Sparkle“ darstellen, sich durch „Feel“ schlängelt und seufzt, werden die Männer im Publikum immer heißer und unruhiger. Und legen ihre Hemmungen (und manchmal auch ihre Accessoires) ab, während die Performance ihre Magie entfaltet.

Hier geht’s weiter: